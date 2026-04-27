Home / TURISMO / Voli europei, prezzi in picchiata su Grecia Spagna e Sud Italia tra timori cancellazioni e costi extra

Voli estivi, prezzi in calo ma esplodono i costi accessori

Le tariffe dei biglietti aerei per l’estate 2026, soprattutto sulle rotte europee da Roma e Milano, stanno scendendo fino al 36,6% rispetto a inizio marzo.

Il fenomeno riguarda agosto, incluse le settimane di Ferragosto, e coinvolge mete come Grecia, Spagna, Sud Italia e località balneari molto richieste.

A spingere al ribasso i prezzi base sono il calo delle prenotazioni dopo la guerra in Iran, il rincaro del carburante e il rischio di cancellazioni annunciate da compagnie come Ryanair e Lufthansa.

Le compagnie stanno però compensando i ribassi con forti aumenti su bagagli, scelta del posto e altri extra, che possono far lievitare il prezzo finale di oltre il 400%.

L’obiettivo è riempire gli aerei tutelando i margini, ma per i passeggeri il rischio è di sottovalutare il costo reale del viaggio.

In sintesi:

Prezzi base in calo fino al 36,6% su molte rotte estive da Roma e Milano.

Voli Ferragosto per Sicilia e mete balneari europee anche sotto i 100 euro.

Costi accessori in forte crescita: bagagli, scelta posto e cambio data incidono pesantemente.

Prezzo finale del biglietto può crescere fino al 443% rispetto alla tariffa iniziale.

Perché i prezzi scendono e dove conviene prenotare ora

Secondo un’analisi di Assoutenti, la combinazione tra aumento del 30% del prezzo medio globale dei biglietti aerei dopo lo scoppio della guerra in Iran e timori di carenza di carburante ha raffreddato la domanda estiva.

Di fronte a prenotazioni in calo e al rischio di aerei semivuoti, le compagnie stanno tagliando le tariffe base per stimolare gli acquisti immediati.

Prenotando oggi un volo andata e ritorno tra il 9 e il 16 agosto si spendono, da Roma, 416 euro per Gran Canaria (-11%), 456 euro per Tenerife (-36,6%), 209 euro per Santorini (-33%).

Da Milano, un biglietto per Creta costa 278 euro (-17%), per Sharm el-Sheikh 462 euro (-27%).

Ancora più aggressivi gli sconti sulle rotte brevi: 76 euro da Roma a Malta, poco più di 100 euro per Dubrovnik (119 euro) e Cagliari (120 euro).

Il volo Roma-Ibiza si trova sotto i 200 euro, mentre a Ferragosto volare su Catania o Palermo può costare meno di 100 euro, scenario impensabile negli ultimi anni.

Va però ricordato che, se una rotta risultasse in perdita nelle prossime settimane, la compagnia potrebbe cancellarla per ragioni economiche.

Come gli extra-costi trasformano un low cost in un volo caro

Dietro i ribassi delle tariffe base si nasconde una strategia opposta sui servizi accessori.

Gli esperti di RimborsoAlVolo segnalano che il prezzo finale di un biglietto, aggiungendo tutte le voci extra, può crescere fino al 443% rispetto alla tariffa iniziale.

A livello globale, gli extra-costi – che includono bagagli, scelta del posto, polizze assicurative, auto a noleggio, hotel e altri servizi venduti sui siti delle compagnie – valgono ormai 148 miliardi di euro l’anno.

Solo in Europa, per il trasporto del bagaglio a mano in cappelliera, i passeggeri spendono circa 10 miliardi l’anno.

Lo studio di RimborsoAlVolo sui voli da e per l’Italia evidenzia rincari molto marcati: la scelta del posto può costare fino a 85 euro a tratta per passeggero, il bagaglio a mano in cappelliera fino a 75 euro, il bagaglio da stiva fino a 20 kg raggiunge 154 euro.

Se si supera il peso consentito, in aeroporto si pagano fino a 15 euro per ogni chilo in eccesso, mentre modificare la data del volo può costare 70 euro.

Negli ultimi giorni diverse compagnie statunitensi hanno aumentato di 10 euro il primo bagaglio registrato, mentre il gruppo Lufthansa – che ha annunciato 20.000 cancellazioni dopo la soppressione di fatto della controllata CityLine – ha introdotto il bagaglio a mano a pagamento sui voli di corto raggio per chi acquista la tariffa «Economy Basic».

«È importante quindi che i viaggiatori verifichino con attenzione il peso di questi extra-costi sulla spesa finale per i voli, e rispettino i limiti di peso e dimensioni dei bagagli indicati dai vettori per evitare di pagare ulteriori balzelli al gate», avverte Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo.

Prospettive per l’estate e consigli pratici per chi vola

Lo scenario per l’estate 2026 resterà caratterizzato da una contraddizione: prezzi base in calo ma pressione crescente sui ricavi ancillari.

Con i voli europei oggi ancora circa il 15% più cari rispetto all’inizio della crisi e le tratte nazionali al +13% su base annua, le offerte attuali rappresentano un’occasione solo per chi calcola con precisione il costo complessivo del viaggio.

Per i passeggeri, la strategia più efficace sarà confrontare non solo le tariffe iniziali ma il totale finale, verificando bagagli inclusi, costi per il cambio data e supplementi al gate.

Un’attenzione particolare va riservata alle rotte potenzialmente a rischio cancellazione, per le quali può risultare prudente scegliere compagnie con politiche di rimborso o riprotezione più trasparenti.

Le dinamiche attuali, se confermate, spingeranno sia le autorità di vigilanza sia le associazioni dei consumatori a monitorare con maggior rigore la trasparenza tariffaria nel settore aereo europeo.

FAQ

Perché i prezzi dei voli estivi stanno scendendo ora?

I prezzi scendono perché le prenotazioni estive sono in forte calo, mentre crescono costi del carburante e timori di cancellazioni.

Quali rotte da Roma e Milano sono oggi più convenienti?

Risultano particolarmente convenienti le rotte per Malta, Dubrovnik, Cagliari, Santorini, Tenerife, Creta, Sharm el-Sheikh e Ibiza.

Quanto possono incidere i costi accessori sul prezzo finale?

I costi accessori possono far crescere il prezzo iniziale del biglietto fino al 443%, soprattutto con bagagli e scelta del posto.

Come posso ridurre l’impatto di bagagli e supplementi?

Conviene viaggiare con un solo bagaglio compatto, pesarlo a casa, rispettare le misure e verificare sempre cosa include la tariffa.

Qual è la fonte delle informazioni sui prezzi e sugli extra-costi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.