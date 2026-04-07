Home / NEWS / Procura di Garlasco verso la chiusura delle indagini: attesa la decisione definitiva su Andrea Sempio

Delitto di Garlasco, nuova indagine su Sempio e destino di Stasi

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro delle cronache giudiziarie. La Procura di Pavia ha fissato al maggio 2026 il termine per decidere se l’indagato Andrea Sempio, sospettato di omicidio volontario, dovrà essere processato.

Le nuove perizie su orario della morte, celle telefoniche e dinamica della fuga potrebbero ribaltare lo storico impianto accusatorio che portò alla condanna di Alberto Stasi.

Al centro delle verifiche ci sono il controverso “alibi dello scontrino” del parcheggio di Vigevano, la misteriosa bicicletta nera vista davanti alla villetta dei Poggi e un possibile “corridoio verde” usato dal killer per allontanarsi senza essere notato. La riapertura tecnica del caso punta a chiarire se Stasi possa essere scagionato e se emerga un nuovo responsabile.

In sintesi:

Nuova indagine sul delitto di Garlasco, decisiva entro fine maggio 2026.

Nel mirino la posizione di Andrea Sempio e l’alibi dello scontrino di Vigevano.

Nuove perizie spostano in avanti l’orario della morte di Chiara Poggi.

Ipotesi fuga del killer attraverso un corridoio verde dietro la villetta.

La posizione di Andrea Sempio è appesantita anche da dichiarazioni su una visione definita “tribale” dei rapporti uomo-donna, valutate dagli inquirenti per ricostruire profilo caratteriale e possibili moventi.

Restano al centro dell’attenzione i dubbi sulla cella telefonica agganciata alle 9:58 del 13 agosto 2007, orario cruciale per la timeline dell’omicidio.

Gli inquirenti rivalutano inoltre lo scontrino del parcheggio di Vigevano, storico punto di forza dell’alibi di Sempio: si ipotizza che il ticket possa essere stato recuperato casualmente in un secondo momento, coprendo un vuoto temporale compatibile con la presenza a Garlasco. Questi elementi, combinati alle nuove analisi sugli spostamenti e sulle tracce ambientali, mirano a definire se l’attuale indagato fosse realmente nelle condizioni materiali di trovarsi sulla scena del delitto.

Nuova cronologia del delitto e piste su bici e fuga nel verde

Il nodo più sensibile delle nuove indagini riguarda lo spostamento dell’orario della morte di Chiara Poggi. Le perizie più recenti collocherebbero l’omicidio circa mezz’ora dopo rispetto alla ricostruzione originaria accolta nei processi a carico di Alberto Stasi.

Se confermata una collocazione in tarda mattinata, la presenza di Stasi in via Pascoli diverrebbe di fatto incompatibile con i log informatici: alle 10:00 il suo computer risulta già utilizzato per attività di studio dall’abitazione di famiglia.

Parallelamente viene rianalizzata la testimonianza sulla bicicletta nera vista davanti alla villetta dei Poggi, elemento che suggerirebbe l’arrivo di una persona non timorosa di essere notata dai vicini o comunque conosciuta nella zona.

Un ulteriore tassello riguarda il muretto di recinzione trovato danneggiato: la circostanza alimenta l’ipotesi di una fuga precipitosa dell’aggressore attraverso i campi retrostanti, lungo un possibile “corridoio naturale” di vegetazione che consentirebbe di lasciare l’area senza transitare sulle vie principali di Garlasco, riducendo al minimo i rischi di avvistamento o riprese da parte di passanti e residenti.

Scenari futuri tra verità giudiziaria, revisione e memoria collettiva

Le verifiche in corso sul caso di Garlasco potrebbero aprire a scenari dirompenti per la giustizia italiana. Un eventuale processo a Andrea Sempio e una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi rimetterebbero in discussione una delle sentenze più discusse degli ultimi decenni.

Per la famiglia di Chiara Poggi e per l’opinione pubblica, l’obiettivo resta una verità che sia il più possibile aderente ai dati tecnico-scientifici e coerente con la dinamica dei fatti. Gli sviluppi attesi entro il 2026 saranno determinanti nel ridefinire responsabilità, narrazione mediatica e fiducia nelle capacità investigative e peritali dello Stato.

FAQ

Quando scadrà il termine dell’indagine su Andrea Sempio?

Il termine indicato dalla Procura scadrà entro la fine di maggio 2026, quando sarà deciso l’eventuale rinvio a giudizio.

In che modo il nuovo orario della morte incide su Alberto Stasi?

Incide in modo rilevante perché, se l’omicidio fosse avvenuto più tardi, i log del computer collocherebbero Stasi altrove, rafforzandone l’estraneità materiale.

Perché lo scontrino del parcheggio di Vigevano è così importante?

È importante perché rappresenta l’alibi temporale di Sempio; le indagini ipotizzano possa non corrispondere al momento effettivo della sosta.

Che ruolo ha la bicicletta nera nelle nuove ricostruzioni?

Ha un ruolo centrale: potrebbe indicare l’arrivo o la fuga del killer, suggerendo un soggetto conosciuto e non timoroso di essere visto.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi sul caso Garlasco?

È stata elaborata sulla base di una rielaborazione giornalistica delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.