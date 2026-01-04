Domenica In Venier si scioglie per la tragedia in Svizzera e fulmina gli haters dei ragazzi

Tono sommesso dell’esordio

Domenica In apre con un registro sobrio e misurato, dichiarato sin dai primi istanti da Mara Venier e Tommaso Cerno. Nessun clima di festa, ma un racconto rigoroso e composto: la tragedia di Capodanno a Crans-Montana impone rispetto, prudenza nelle parole e centralità dei fatti. I conduttori precisano che l’evento ha colpito profondamente famiglie e comunità in tutta Europa, e che la scelta editoriale è quella di dare spazio all’informazione essenziale, senza spettacolarizzazione. Il ritmo della puntata viene impostato su aggiornamenti accurati, contesto verificato e testimonianze qualificate, con l’obiettivo di restituire la dimensione reale dell’accaduto e di sostenere il lavoro di chi, tra soccorritori e sanitari, è impegnato senza sosta. Nell’introduzione, l’appello è alla responsabilità: evitare semplificazioni, attenersi ai riscontri, mantenere l’attenzione sulle vittime e sul loro percorso di cura, nella consapevolezza che l’impatto di quanto accaduto supera i confini locali e chiede un racconto sobrio, empatico e fondato sui dati.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Collegamenti e testimonianze dalla Svizzera

Il racconto si sposta in diretta dalla Svizzera, con l’inviata collegata da Crans-Montana tra aree transennate e presidi di sicurezza. Le informazioni operative arrivano puntuali: aggiornamenti su viabilità, perimetri d’intervento e tempi delle verifiche tecniche. Vengono riportate le attività di soccorritori e forze dell’ordine, l’assetto dei centri di coordinamento e lo stato delle ricerche documentate dalle autorità locali. Le testimonianze raccolte sul posto ricostruiscono minuti e contesto, distinguendo i dati verificati dalle voci, con attenzione a orari, condizioni meteo e protocolli di emergenza.

In parallelo il collegamento con l’Ospedale Niguarda di Milano riferisce sulle condizioni dei feriti più gravi. L’equipe chirurgica descrive procedure in corso, stabilizzazione dei pazienti e iter post-operatorio, sottolineando il lavoro continuo tra triage, imaging e interventi multidisciplinari. Viene ribadito il coordinamento con le strutture sanitarie svizzere e con le famiglie, nel rispetto della privacy e dei tempi clinici. Le parole dei medici, asciutte e circostanziate, chiariscono prognosi, priorità e fabbisogni di sangue e personale, mentre i referenti ospedalieri invitano a evitare speculazioni e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Dalla località alpina arrivano anche i riscontri delle autorità cantonali: mappatura dell’area interessata, progressione dei rilievi, acquisizione di video e testimonianze utili. L’inviata rimarca la presenza di giovani provenienti da diverse parti d’Europa e il supporto consolare attivato per l’assistenza alle famiglie. La cornice editoriale resta ferrea: nessuna enfatizzazione, solo elementi confermati e fonti identificate, per garantire un’informazione solida e verificabile.

L’emozione di Venier in studio

In studio, l’intervento di Mara Venier si carica di umanità e rigore. La conduttrice, dopo aver ascoltato i racconti in collegamento e le parole dei medici del Niguarda, si ferma e riconosce il dolore collettivo: si mette nei panni di genitori e nonni, dà voce a chi attende notizie e a chi lavora senza tregua. La commozione è evidente ma controllata, al servizio di un messaggio chiaro: vicinanza alle famiglie colpite, rispetto dei tempi clinici, fiducia nel lavoro delle autorità. Venier ribadisce la scelta editoriale di parlare solo su basi accertate, evitando toni sensazionalistici e attenendosi alle verifiche in corso. L’appello è netto: preservare la dignità dei giovani coinvolti, riconoscere l’impatto transnazionale dell’evento in Europa, sostenere i percorsi di assistenza sanitaria e psicologica. Il quadro che emerge è quello di una conduzione che unisce sobrietà e responsabilità, trasformando l’emozione in un invito alla cautela, alla solidarietà e alla corretta informazione.

Condanna delle critiche ai ragazzi

Mara Venier interviene con fermezza contro i commenti ostili rivolti ai giovani coinvolti a Crans-Montana. Definisce “vergognoso” il giudizio sommario su chi, nei primi minuti del caos, ha usato il telefono per chiedere aiuto o documentare ciò che non era ancora chiaro. Sottolinea che il comportamento di quei ragazzi va letto nel contesto di uno shock collettivo, non con la lente del senno di poi. Insiste sul principio di responsabilità: evitare processi mediatici, rispettare le vittime, attendere l’esito degli accertamenti. La conduttrice richiama tutti — media, social, commentatori — a un linguaggio accurato, privo di colpevolizzazioni, e ribadisce che la priorità resta l’assistenza ai feriti, il supporto alle famiglie e la verifica dei fatti da parte delle autorità competenti. L’appello è netto: sospendere la retorica della colpa, riconoscere la vulnerabilità dei ragazzi, proteggere la loro dignità nelle cronache e nelle discussioni online.

FAQ