BMW M3 elettrica svela il futuro: prestazioni estreme senza benzina, ecco perché cambierà tutto

Prestazioni e piattaforma a 800 volt

Bmw M3 elettrica inaugura l’alta prestazione a zero emissioni della divisione M, adottando l’architettura a 800 Volt condivisa con la piattaforma della iX3. Il sistema promette ricariche rapide, gestione termica avanzata e continuità di potenza in pista, con un’elettronica dedicata alla stabilità dell’erogazione sotto stress. L’obiettivo è replicare la reattività tipica dei modelli M, ma con la prontezza istantanea della coppia elettrica.

La trazione integrale impiega quattro propulsori, uno per ruota, coordinati da un cervello centrale per la dinamica: la ripartizione di coppia è istantanea e millimetrica, con interventi indipendenti su ciascun asse e singola ruota. Questo consente inserimenti più rapidi, controllo del rollio in accelerazione e una trazione superiore in uscita di curva.

Le prove di sviluppo proseguiranno nei prossimi mesi in condizioni estreme, mirate a validare la resistenza termica del powertrain e la coerenza del comportamento ad alte velocità. Le prime indicazioni parlano di una potenza a quattro cifre non ancora ufficializzata, indice di un target prestazionale allineato alle super-berline elettriche più radicali.

Tecnologie di sesta generazione e trazione a quattro motori

La nuova architettura di sexta generazione della famiglia Neue Klasse introduce motori e inverter più compatti, raffreddamento mirato e software di gestione della coppia con logiche predittive basate sui sensori di assetto e aderenza. Il risultato è una risposta istantanea e modulabile, con controlli che operano a latenza ridotta per mantenere costante la spinta anche sotto carichi prolungati.

Il sistema a quattro motori, uno per ruota, è governato da un’unità centrale che sincronizza coppia e rigenerazione in tempo reale. Ogni ruota può ricevere o sottrarre coppia indipendentemente, con vettorizzazione attiva che stabilizza l’auto in inserimento e massimizza la motricità in uscita. La precisione della ripartizione migliora il bilanciamento e limita l’intervento dei controlli di trazione tradizionali.

La novità chiave è il possibile disaccoppiamento dell’asse anteriore: in condizioni favorevoli, la vettura passa a trazione posteriore per ridurre assorbimenti meccanici e ottimizzare l’autonomia. La funzione è integrata nel controllo dinamico e può essere richiamata automaticamente per efficienza o lasciata alla gestione dei programmi di guida.

Completa il quadro un simulatore di cambiata con sound dedicato, sviluppato per restituire ritmo e riferimenti sonori tipici dei modelli M, senza compromettere la continuità di spinta propria dell’elettrico.

Batteria oltre 100 kWh, efficienza e soluzioni leggere

Il pacco batterie supera i 100 kWh e nasce per sostenere recuperi energetici elevati senza degrado termico, favorendo cicli intensi di pista e ricariche rapide coerenti con l’architettura a 800 Volt. L’ottimizzazione dei flussi di raffreddamento mantiene costante la potenza, limitando il derating in condizioni estreme.

Per contenere il peso complessivo, la scocca integra elementi alleggeriti in fibre naturali, soluzione ecosostenibile capace di avvicinare la rigidità delle componenti in fibra di carbonio con benefici sul bilanciamento delle masse. La riduzione degli inerziali migliora inserimento e frenata rigenerativa, aumentando l’efficienza nei cicli reali.

La gestione dell’autonomia è supportata dal disaccoppiamento dell’asse anteriore: quando le condizioni lo permettono, la trazione posteriore riduce perdite e consumi, mentre la vettorizzazione della coppia preserva la stabilità. Il simulatore di cambiata, abbinato a un sound dedicato, aggiunge coinvolgimento senza penalizzare la continuità di spinta.

Resta sul tavolo la possibilità di varianti endotermiche per i futuri modelli M della Neue Klasse, affiancando l’elettrico ad alte prestazioni con opzioni tradizionali in mercati selezionati. L’obiettivo è offrire una gamma coerente con gli standard emozionali del marchio, bilanciando peso, autonomia e resa dinamica.

