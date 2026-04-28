Home / FINTECH / Contribuenti sotto pressione per le scadenze fiscali imminenti e numerosi adempimenti

Fine aprile 2026, ingorgo fiscale: chi è coinvolto, cosa fare, perché

La fine di aprile 2026 si chiude con un vero ingorgo fiscale per contribuenti, imprese e professionisti. Entro il 30 aprile, con primo appuntamento il 27 aprile, sono previste 25 scadenze tra pagamenti, dichiarazioni e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali.

Riguardano tributi periodici come bollo auto, superbollo e canone Rai, adempimenti IVA nazionali ed europei, obblighi lavoro-previdenza, sanatorie e rottamazione dei debiti fiscali, oltre a scadenze specifiche per sanità privata, sport professionistico e biblioteche.

Il concentrarsi di così tante date critiche rende strategica la pianificazione, perché le omissioni possono generare sanzioni, perdita di agevolazioni e complicazioni nella gestione dei debiti tributari.

In sintesi:

Entro il 30 aprile 2026 si concentrano 25 scadenze tra pagamenti, dichiarazioni e comunicazioni.

Chiave la rottamazione quinquies per debiti fiscali 2000-2023 senza sanzioni e interessi.

In primo piano bollo auto, superbollo, canone Rai e principali adempimenti IVA.

Previsti obblighi mirati per imprese, sanità privata, calcio professionistico e biblioteche.

Calendario fiscale di fine aprile: pagamenti e adempimenti principali

Il 27 aprile si parte con gli elenchi Intrastat per gli scambi intracomunitari di beni e servizi: invio telematico obbligatorio per i soggetti mensili (operazioni di marzo) e trimestrali (primo trimestre 2026), con scadenza spostata dal 25 per la coincidenza con la Festa della Liberazione.

Entro il 30 aprile occorre versare il bollo auto per i veicoli con tassa in scadenza a marzo, salvo diverse previsioni regionali, e il superbollo per le auto oltre 185 kW, calcolato in base alla potenza eccedente e all’età del mezzo.

Alla stessa data cade anche la seconda rata trimestrale del canone televisivo per chi non paga tramite bolletta elettrica. Dimenticanze o ritardi espongono a sanzioni e interessi, con possibile iscrizione a ruolo in caso di inadempienza protratta.

IVA, lavoro, sanatorie: perché queste scadenze pesano su contribuenti e imprese

Il blocco più oneroso riguarda gli adempimenti IVA e le comunicazioni fiscali. Entro il 30 aprile vanno presentate la dichiarazione annuale IVA 2026 (anno d’imposta 2025), le dichiarazioni OSS e IOSS, le richieste di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale, i versamenti sull’IVA per acquisti intracomunitari e l’imposta di bollo su registri e documenti informatici, oltre all’invio delle Certificazioni Uniche per autonomi e percettori di provvigioni.

Sul fronte lavoro e previdenza, le imprese dei settori industria ed edilizia devono inoltrare le domande di cassa integrazione ordinaria per eventi non evitabili del mese precedente, mentre i datori di lavoro privati devono aggiornare il Libro unico del lavoro. Rientrano nello stesso perimetro la domanda di rimborso gasolio per autotrasportatori, l’invio dei corrispettivi carburanti, le comunicazioni dei POS e dei registratori telematici e i dati mensili all’Anagrafe Tributaria da parte degli intermediari finanziari.

Particolarmente delicata è la scadenza della rottamazione quinquies: il 30 aprile rappresenta l’ultimo giorno utile per aderire alla definizione agevolata dei debiti fiscali affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, con stralcio di sanzioni e interessi e pagamento di sole imposte e contributi.

Nella stessa data è dovuta la quattordicesima rata del concordato preventivo biennale legato alla sanatoria sulle annualità 2018-2022. In parallelo, le società di calcio professionistiche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti stipulati, comprese sponsorizzazioni e accordi con atleti; le strutture sanitarie private trasmettono i dati sui compensi incassati nel 2025; le biblioteche non statali aperte al pubblico possono richiedere i contributi dedicati esclusivamente per via telematica.

Come ridurre il rischio di errori e sfruttare le opportunità di fine aprile

La densità delle scadenze di fine aprile 2026 impone a contribuenti, professionisti e imprese un controllo puntuale del proprio profilo fiscale, incrociando codici tributo, regimi IVA, eventuali debiti in riscossione e posizioni previdenziali.

Una verifica preventiva con il proprio commercialista o consulente del lavoro consente di evitare omissioni formali (come Intrastat, comunicazioni CU o aggiornamento del Libro unico) e di non perdere opportunità quali la rottamazione quinquies, i rimborsi IVA e i contributi a biblioteche e settori specifici.

Nel medio periodo, il concentrarsi di 25 adempimenti in pochi giorni apre il dibattito su una possibile razionalizzazione del calendario fiscale, con l’obiettivo di distribuire meglio obblighi e pagamenti, riducendo il rischio operativo per studi professionali e aziende.

FAQ

Quali sono le scadenze fiscali più rilevanti del 30 aprile 2026?

Le principali scadenze riguardano dichiarazione annuale IVA 2026, bollo auto, superbollo, canone Rai, rottamazione quinquies e adempimenti lavoro-previdenza come Libro unico e CIG ordinaria.

Come verificare se rientro nella rottamazione quinquies dei debiti fiscali?

È possibile verificare accedendo all’area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione e controllando cartelle affidate tra il 2000 e il 2023.

Cosa rischio se dimentico Intrastat o dichiarazioni IVA di fine aprile?

Il mancato invio comporta sanzioni amministrative proporzionali alla gravità dell’omissione, con possibili controlli mirati e limitazioni nell’utilizzo dei crediti IVA maturati.

Le scadenze di fine aprile valgono anche per i piccoli contribuenti forfettari?

Sì, alcuni adempimenti possono riguardare anche i forfettari, soprattutto per certificazioni, comunicazioni e debiti in riscossione oggetto di rottamazione quinquies.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni fiscali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.