PLUG-MI 2025: l’Hyper Edition accende Milano tra moda, arte e cultura urbana

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 il Superstudio Maxi di Milano sarà il centro nevralgico della cultura urban europea. Ritorna PLUG-MI, l’evento ideato e prodotto da Fandango Club Creators, con una Hyper Edition che promette un’esperienza immersiva e multidisciplinare tra fashion, arte, musica e sport.

I biglietti sono già in vendita: 29 euro per la giornata singola, 50 euro per l’abbonamento weekend, acquistabili su 👉 tickets.plug-mi.com.

Non è solo un festival: è una piattaforma di incontro e contaminazione tra generazioni, linguaggi e visioni del futuro. Un laboratorio creativo a cielo aperto, dove la street culture prende forma attraverso performance live, installazioni, mentoring e momenti formativi, segnando un vero e proprio spartiacque per l’ecosistema urban italiano.

Tra le principali novità spicca il Rising Stars Project, un’iniziativa nata per valorizzare oltre 30 brand emergenti che esporranno durante l’evento. L’obiettivo non è solo la visibilità, ma anche la costruzione di un vero ecosistema sostenibile che unisca collezione, comunicazione e modello di business.

A valutare i progetti un panel di mentori d’eccellenza: Susanna Ausoni, stylist delle celebrity italiane; Christian Nucibella, imprenditore e advisor di start-up; Gabriele Blandina, esperto di artigianato e innovazione per il lusso, rappresentante di MICAM Milano; e Paolo Ruffato, visionario fondatore di Probeat Agency. Il brand selezionato riceverà una mentorship continuativa con l’Università IULM e accesso diretto all’edizione 2026, segnando un salto di qualità nel supporto ai nuovi talenti italiani.

Quando Nike incontra LEGO®: sport, gioco e design per tutte le età

Un altro punto d’attrazione sarà l’attesissima collaborazione tra Nike e LEGO®, che presenteranno una serie di set inediti ispirati al mondo delle sneakers, in particolare le iconiche Dunk. All’interno di uno stand progettato per stimolare interazione e creatività, adulti e bambini potranno partecipare ad attività ispirate al basket, giocando con i mattoncini LEGO® e scoprendo il legame sempre più stretto tra sport, design e gioco. Un’esperienza phygital pensata per un pubblico trasversale, che mette insieme la nostalgia dei grandi e l’entusiasmo dei più piccoli in un contesto urban di respiro internazionale.

Parallelamente, il main partner MICAM Milano, leader mondiale nella calzatura fashion, presenta la sua MICAM Academy, realizzata in collaborazione con Arsutoria School. Si tratta di un vero e proprio laboratorio artigianale, dove i partecipanti potranno imparare a progettare e realizzare una scarpa, sia in modo tradizionale sia in 3D. “Vogliamo ispirare i designer del futuro, dando loro strumenti concreti per sperimentare”, dichiarano gli organizzatori. Il tutto in linea con l’anima educational e formativa che PLUG-MI vuole rafforzare in questa edizione.

Musica e arte: la voce delle strade, la luce dei muri

Il palco del PLUG-MI JD STAGE sarà infuocato da una lineup che alterna veterani e nuove leve del rap italiano. Sabato si esibiranno Melons, Faneto, LILCR e ABBY 6IX, mentre domenica sarà la volta di Nitro, MadMan, Johnny Marsiglia e Tormento. Un mix generazionale che conferma la volontà di PLUG-MI di rappresentare tutta la filiera del rap, dalle radici ai nuovi fenomeni.

Grande attesa per l’esordio dal vivo del format Type Beat Fest, sviluppato con il music partner ESSE, che per la prima volta porta dal digitale al palco 20 rapper emergenti, ognuno con la propria traccia originale creata su beat di grandi producer italiani e internazionali. “Vogliamo raccontare la realtà senza filtri: queste sono storie di strada, fatica e riscatto”, spiega il team curatoriale del progetto. Un momento crudo, autentico, senza retorica: pura voce urbana.

Ma PLUG-MI non è solo suono: è anche immagine, riflessione, arte visiva. Il collettivo PHYGI.io, piattaforma digitale di Deodato.Gallery SPA, debutta con due protagonisti assoluti della nuova arte phygital: Daniele Fortuna e Beatrice Vigoni. Quest’ultima presenta CryptoMaDonne, un’esplorazione dell’identità femminile attraverso una pixel art che trasforma icone religiose in simboli pop. “Sacralità e dissacrazione, colori forti e spiritualità: è così che l’arte diventa cultura urbana”, racconta l’artista.

Muri parlanti e luce urbana: lo spettacolo continua

La Key Gallery presenta invece il collettivo Street Philosophy Collective Art Show, un’esperienza visiva amplificata dalla tecnica retroilluminata Quadruslight. Tra i protagonisti, nomi leggendari della street art italiana: Esa, Mr. Wany, Cibo, Dropsy, Alice Pasquini, Giorgio Bartocci e Pao. Un vero dream team che racconterà la storia dei muri italiani, rendendoli “luminosi” anche in senso letterale. Sabato sera, a partire dalle 19:00, il pubblico potrà assistere al live painting di Giorgio Bartocci su una parete luminosa, realizzata con i colori hydro di Loop Colors.

Chiuderà il percorso visivo un potente reportage fotografico realizzato da Gianmarco Maraviglia, tra i più noti fotogiornalisti italiani, che immortala la Milano underground e le sue sottoculture urban. Anche questo lavoro sarà esposto con tecnologia Quadruslight, in un perfetto equilibrio tra racconto sociale e impatto artistico.

PLUG-MI si conferma così non solo evento, ma motore culturale che alimenta idee, progetti, relazioni e visioni. “È il punto d’incontro tra tutte le culture che stanno plasmando il nostro futuro”, dichiarano da Fandango Club Creators. Un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere dove sta andando l’estetica urbana e partecipare attivamente alla sua evoluzione.

Info pratiche e link utili

I biglietti sono già in vendita: 29 euro per la giornata singola, 50 euro per l’abbonamento weekend, acquistabili su 👉 tickets.plug-mi.com.

📍 Quando e dove:

20-21 settembre 2025, dalle 12:30 alle 23:30

Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano