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Piera Maggio ribadisce la sua battaglia per Denise Pipitone e avverte chi la diffama pagherà

Piera Maggio ribadisce la sua battaglia per Denise Pipitone e avverte chi la diffama pagherà

Piera Maggio, nuovo appello su Denise Pipitone e stop all’odio online

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, è tornata in tv a Verissimo su Canale 5, chiedendo “rispetto e verità” sul caso della figlia scomparsa a Mazara del Vallo. Davanti a Silvia Toffanin ha annunciato una nuova segnalazione dall’estero su possibili immagini di Denise, ora al vaglio degli inquirenti. Nel contempo ha lanciato un duro avvertimento a chi diffonde odio e fake news sui social, ricordando i procedimenti per diffamazione in corso contro diversi utenti. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, mira a tutelare la memoria di Denise e la dignità della famiglia, dopo anni di esposizione mediatica e presunti “super testimoni” rilanciati dai media senza riscontri solidi.

In sintesi:

  • Nuova segnalazione dall’estero su presunte immagini di Denise Pipitone, ora in verifica.
  • Piera Maggio denuncia frasi mai pronunciate a lei attribuite sui media e sui social.
  • Avvertimento agli haters: già aperti diversi processi per diffamazione contro lei e Pietro Pulizzi.
  • La Onlus Cerchiamo Denise resta il riferimento ufficiale per aggiornamenti e segnalazioni.

Nuova segnalazione dall’estero e polemiche sul “super testimone”

Nel corso dell’intervista, Piera Maggio ha rivelato che “tre giorni fa” è arrivata una nuova segnalazione dall’estero riguardante possibili immagini di Denise Pipitone. Ha sottolineato di mantenere prudenza: le foto sono sottoposte alle necessarie verifiche, come già avvenuto in passato per altre segnalazioni risultate infondate.

La madre di Denise ha affrontato anche il tema del presunto “super testimone” di recente rilanciato dai media. Ha spiegato di avere reagito “in tranquillità”, pubblicando due post sul proprio profilo Facebook per chiarire la propria posizione. Ha denunciato però un grave fenomeno di manipolazione: *”Da quello si è costruito un montaggio su certe situazioni, trasferendomi frasi che io non ho mai proferito”*, con dichiarazioni distorte e amplificate sia sui social che su alcuni organi di stampa. Una dinamica che, sottolinea, compromette la ricerca della verità e alimenta confusione nell’opinione pubblica.

Querela agli haters e centralità della Onlus Cerchiamo Denise

Piera Maggio ha rivolto un messaggio diretto agli autori di insulti e diffamazioni online: *”In questo momento abbiamo diversi processi aperti per querele fatte a persone che hanno diffamato me e Pietro Pulizzi“*, padre biologico di Denise Pipitone.

Ha invitato gli haters ad assumersi la responsabilità delle proprie parole: *”Se avete il coraggio di scrivere cose così allucinanti nei nostri confronti (…), non siate codardi nel dire che vi hanno hackerato il profilo. Abbiate la dignità di portare avanti quello che pensate e poi ci vedremo nelle sedi opportune”*. Un richiamo esplicito alle conseguenze legali delle condotte online.

Per informazioni verificate e aggiornate, Piera ha indicato il sito ufficiale della Onlus Cerchiamo Denise (cerchiamodenise.it), punto di riferimento per seguire gli sviluppi investigativi e per inviare eventuali segnalazioni utili in modo strutturato e tracciabile.

FAQ

Chi è Piera Maggio e perché torna a parlare del caso Denise?

Piera Maggio è la madre di Denise Pipitone. Interviene periodicamente per sollecitare nuove segnalazioni, correggere informazioni distorte e mantenere alta l’attenzione investigativa sulla scomparsa della figlia.

Cosa si sa della nuova segnalazione dall’estero su Denise Pipitone?

La nuova segnalazione riguarda presunte immagini di Denise provenienti dall’estero. È attualmente sottoposta alle verifiche di rito, senza ancora esiti ufficiali resi pubblici.

Perché Piera Maggio ha annunciato querele contro gli haters?

Piera Maggio ha già avviato diversi processi per diffamazione contro utenti che avrebbero insultato lei e Pietro Pulizzi, ricordando che offese e fake news online hanno conseguenze penali concrete.

Come avere informazioni affidabili e aggiornate sul caso Denise Pipitone?

È consigliabile consultare il sito ufficiale della Onlus Cerchiamo Denise (cerchiamodenise.it), che pubblica aggiornamenti, contatti verificati e indicazioni per eventuali segnalazioni utili.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Pipitone?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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