Home / SPETTACOLI & CINEMA / Netflix guida le visioni imperdibili tra serie di culto e novità

Tutti i titoli del momento su Netflix e Prime Video a marzo 2026

Le piattaforme di streaming Netflix e Prime Video dominano a marzo 2026 l’offerta di film e serie tv più visti in Italia.

Al centro ci sono il sequel cinematografico Peaky Blinders: The Immortal Man e il thriller seriale Scarpetta, affiancati da produzioni originali ad alto budget.

La domanda è: quali contenuti stanno realmente guidando le scelte degli abbonati e perché? L’analisi delle top 10 italiane mostra un equilibrio tra grandi franchise, adattamenti letterari e nuovi fenomeni seriali, con particolare attenzione a crime, thriller e fantascienza, generi che trainano engagement e permanenza in piattaforma.

In sintesi:

Peaky Blinders: The Immortal Man guida il catalogo Netflix come sequel evento della serie cult.

guida il catalogo Netflix come sequel evento della serie cult. Su Prime Video spicca Scarpetta , adattamento dei romanzi di Patricia Cornwell con Nicole Kidman.

, adattamento dei romanzi di Patricia Cornwell con Nicole Kidman. Crime, thriller e fantascienza restano i generi dominanti nelle scelte degli utenti italiani.

Forti anche gli adattamenti da libri e manga: da One Piece a 40 secondi.

Su Netflix, il titolo di punta è Peaky Blinders: The Immortal Man, che riporta Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby e coinvolge un cast d’autore con Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham.

La piattaforma consolida inoltre la seconda stagione live action di One Piece, che continua a intercettare il pubblico giovane, e la miniserie brasiliana Emergenza radioattiva, thriller ad alta tensione.

Tra i film, cresce l’attenzione per 40 secondi di Vincenzo Alfieri, con Francesco Gheghi e Justin De Vivo, ispirato al libro della giornalista Federica Angeli sulla vicenda di Willy Monteiro Duarte, confermando l’interesse per il true crime italiano.

Su Prime Video, invece, il focus è su Scarpetta, serie thriller-drammatica con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker, oltre che su Young Sherlock di Guy Ritchie, che ripercorre le indagini giovanili di Sherlock Holmes.

Cosa vedere ora su Netflix: i titoli che guidano le classifiche

Nel catalogo Netflix, l’attenzione si concentra su una selezione di film e serie che combinano franchise consolidati, storie originali e operazioni di adattamento.

Peaky Blinders: The Immortal Man rilancia l’universo creato da Steven Knight con un capitolo cinematografico autonomo ma strettamente connesso alla serie madre, puntando su atmosfere dark, personaggi iconici e regia di respiro internazionale.

Il versante romance è coperto da It Ends With Us – Siamo noi a dire basta con Blake Lively, mentre la commedia italiana è rappresentata da Oi vita mia con il duo Pio e Amedeo.

Per l’azione ad alto budget c’è War Machine, con Alan Ritchson e Dennis Quaid, che presidia il segmento action-military tanto cercato dagli algoritmi.

In ambito seriale, oltre a One Piece, resta solida la fanbase di Virgin River con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, mentre la fascia thriller è rafforzata da Emergenza radioattiva e da Jo Nesbø’s Detective Hole, adattamento dell’universo creato da Jo Nesbø, che consolida l’appeal del nordic noir presso il pubblico europeo.

Prime Video punta su thriller d’autore e franchise di fantascienza

Su Prime Video la strategia di posizionamento punta su personaggi riconoscibili, registi noti e saghe ad alto potenziale seriale.

Scarpetta porta sullo schermo la legale-medico legale dei romanzi di Patricia Cornwell, affidando a Nicole Kidman un ruolo centrale in un contesto investigativo complesso e realistico, mentre Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker completano un cast da premium drama.

Young Sherlock, firmato da Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng, rilegge il mito di Sherlock Holmes in chiave action-adventure, strategica per il pubblico internazionale.

Il segmento film vede emergere il thriller Pretty Lethal di Vicky Jewson, con Maddie Ziegler, Uma Thurman e Lena Headey, e il titolo sci-fi giudiziario Mercy: Sotto Accusa di Timur Bekmambetov, interpretato da Chris Pratt e Rebecca Ferguson.

Completano il quadro l’action Agente Zeta con Mario Casas, la seconda stagione del thriller Alex Cross con Aldis Hodge e soprattutto la stagione 2 di Fallout, con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins, che consolida il legame tra universo videoludico e serialità.

Come cambiano le scelte degli abbonati tra Netflix e Prime Video

L’attuale mappa dei titoli più visti su Netflix e Prime Video evidenzia un pubblico sempre più polarizzato tra grandi saghe e prodotti autoconclusivi, ma unito da una forte preferenza per crime, thriller e fantascienza.

Nel breve periodo la presenza congiunta di Peaky Blinders: The Immortal Man, Scarpetta, Young Sherlock e Fallout potrebbe spingere le piattaforme a investire ulteriormente in adattamenti letterari e franchise crossmediali, con cicli narrativi pensati per durare più stagioni e generare community fedeli.

Per gli utenti, la sfida diventa selezionare contenuti di qualità in un’offerta sempre più affollata, valorizzando trailer, recensioni specializzate e liste personalizzate per non disperdersi nella quantità.

FAQ

Qual è il titolo più rilevante ora su Netflix in Italia?

Attualmente il titolo più rilevante è Peaky Blinders: The Immortal Man, sequel cinematografico della serie, trainato dalla presenza di Cillian Murphy.

Cosa guardare su Prime Video se amo i thriller investigativi?

Per i thriller investigativi su Prime Video, la scelta principale è Scarpetta, affiancata dalle stagioni di Alex Cross e dal film Pretty Lethal.

Quali serie consigliereste per gli appassionati di fantascienza e azione?

Per fantascienza e azione sono consigliate la seconda stagione di Fallout su Prime Video e Emergenza radioattiva su Netflix.

Esistono nuove uscite tratte da libri o manga famosi?

Sì, spiccano la seconda stagione di One Piece da manga, Scarpetta dai romanzi Cornwell e 40 secondi dal libro di Federica Angeli.

Da quali fonti è stata ricostruita questa selezione di titoli?

Questa selezione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.