Home / NEWS / Comune di Palmoli offre casa gratuita e doposcuola ai figli, una famiglia sceglie il bosco per ripartire

Famiglia nel bosco, la svolta del Comune di Palmoli per il ricongiungimento

Il Comune di Palmoli ha concesso a Catherine Birmingham e Nathan Trevallion un’abitazione gratuita per massimo due anni, in Abruzzo, per favorire il ricongiungimento con i tre figli attualmente in casa famiglia.



La decisione, formalizzata con delibera di Giunta, arriva ora per accompagnare un percorso di rientro graduale alla normalità dopo la vicenda della famiglia nel bosco.



L’alloggio, realizzato con fondi Pnrr, è vincolato alla ristrutturazione del casolare nel bosco, di proprietà di Nathan, dove il nucleo viveva in condizioni contestate dai servizi sociali.

In sintesi:

Il Comune di Palmoli concede una casa gratuita per massimo due anni alla famiglia.

concede una casa gratuita per massimo due anni alla famiglia. L’alloggio è subordinato alla ristrutturazione del casolare nel bosco di proprietà di Nathan.

di proprietà di Nathan. Attivato doposcuola 2-3 giorni a settimana per i tre figli.

Obiettivo implicito: riduzione dei costi e possibile ritorno della potestà genitoriale al padre.

L’abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli è stata realizzata con finanziamenti del Pnrr e, come ha chiarito il sindaco Giuseppe Masciulli, è stata completamente arredata grazie alle donazioni di cittadini e commercianti locali.



La concessione ha durata massima di due anni e non comporta canone d’affitto, ma prevede precisi obblighi per la coppia anglo‑australiana.



Secondo l’atto amministrativo, riportato da Il Messaggero, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dovranno avviare la ristrutturazione del casolare nel bosco con adeguamento igienico‑sanitario, presentando entro sei mesi un progetto formale al Comune.

Dettagli sull’accordo del Comune e sul nuovo percorso educativo

Il provvedimento della Giunta di Palmoli mira a conciliare tutela dei minori, sostenibilità economica e rispetto del progetto di vita della famiglia.



Il sindaco Giuseppe Masciulli ha spiegato che l’uso dell’abitazione comunale incide meno sul bilancio rispetto ai circa 244 euro al giorno spesi finora per la permanenza dei tre minori nella casa famiglia di Vasto.



Parallelamente all’aspetto abitativo, l’amministrazione ha aperto un fronte educativo: il Comune si è detto disponibile a coprire le spese per la scuola parentale e per un servizio di doposcuola strutturato, 2‑3 volte a settimana, a cui il padre Nathan Trevallion ha dato il proprio consenso.

Dopo l’adesione a visite della pediatra, alle vaccinazioni regolari e ora al doposcuola, il percorso educativo dei tre bambini sta assumendo una cornice più stabile, pur restando nel perimetro dell’educazione parentale scelta dalla coppia.



L’accesso al doposcuola risponde alla necessità di assicurare socializzazione tra pari e un monitoraggio continuo del percorso formativo, elementi centrali nelle valutazioni dei servizi sociali e del tribunale minorile.



In questo contesto, gli osservatori istituzionali ritengono sempre più concreta la possibilità che Nathan Trevallion possa riottenere, almeno in parte, la potestà genitoriale, se gli impegni presi verranno rispettati nei tempi indicati.

Prospettive future tra ristrutturazione del casolare e tutela dei minori

La vera partita si giocherà nei prossimi mesi, quando la coppia dovrà trasformare il casolare nel bosco in un’abitazione conforme agli standard igienico‑sanitari.



Il rispetto delle scadenze progettuali, l’andamento del doposcuola e la regolarità sanitaria dei minori costituiranno la base tecnica per le decisioni del tribunale, chiamato a bilanciare libertà educativa familiare e diritti dei bambini.



Se il percorso andrà a buon fine, Palmoli potrebbe diventare un caso di studio su come gli enti locali possano intervenire in modo pragmatico, integrando politiche sociali, risorse Pnrr e strumenti di protezione minorile in situazioni familiari non convenzionali.

FAQ

Per quanto tempo la famiglia potrà usare la casa del Comune di Palmoli?

La concessione è valida per un massimo di due anni, a titolo gratuito, ed è strettamente condizionata all’avvio della ristrutturazione del casolare nel bosco di proprietà di Nathan.

Quali obblighi hanno Catherine Birmingham e Nathan Trevallion verso il Comune?

Devono presentare entro sei mesi un progetto di ristrutturazione del casolare e avviare i lavori per renderlo pienamente abitabile e conforme alle norme igienico‑sanitarie vigenti.

Come funziona il doposcuola per i figli della famiglia nel bosco?

Il doposcuola, autorizzato da Nathan, prevede la frequenza dei bambini 2‑3 giorni a settimana, con spese coperte dal Comune per integrare l’educazione parentale.

Il supporto del Comune riduce i costi rispetto alla casa famiglia?

Sì, ospitare la famiglia nella casa comunale pesa meno sul bilancio rispetto ai 244 euro giornalieri spesi per la permanenza dei minori nella casa famiglia di Vasto.

Qual è la fonte delle informazioni sulla famiglia nel bosco e Palmoli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.