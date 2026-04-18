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Petroliere in retromarcia a Hormuz aumentano i rischi per rotte energetiche e commercio globale

Petroliere in retromarcia a Hormuz aumentano i rischi per rotte energetiche e commercio globale

Iran richiude Hormuz dopo ultimatum nucleare Usa: cosa sta accadendo

Chi: il governo della Repubblica Islamica dell’Iran sfida la nuova amministrazione Trump.
Cosa: nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo l’ultimatum “nucleare” degli Stati Uniti.
Dove: nell’area del Golfo Persico, snodo strategico dei traffici energetici mondiali.

Quando: oltre un mese dopo l’attacco congiunto Usa-Israele del 28 febbraio contro obiettivi iraniani.
Perché: Washington pretende ulteriori limitazioni al programma nucleare iraniano; Teheran reagisce usando Hormuz come leva geopolitica, mentre accusa Trump di dichiarazioni “incontrollate”.
“Trump parla troppo e non si sa cosa dice”, ha commentato una fonte del governo iraniano, denunciando “minacce irresponsabili” su possibili nuovi bombardamenti.

In sintesi:

  • L’Iran annuncia la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo l’ultimatum nucleare Usa.
  • Teheran accusa Donald Trump di retorica aggressiva: *“parla troppo, non si sa cosa dice”*.
  • Il traffico petrolifero nel Golfo Persico rallenta, mercati energetici globali in forte tensione.
  • Gli alleati europei invitano alla de‑escalation ma temono una crisi energetica prolungata.

La decisione iraniana di limitare nuovamente il traffico nello stretto di Hormuz arriva dopo settimane di alta tensione. L’attacco preventivo del 28 febbraio, condotto da Stati Uniti e Israele con l’obiettivo dichiarato di “indebolire in modo decisivo il regime”, non ha prodotto il collasso politico atteso a Washington.

Al contrario, il governo di Teheran ha scelto di alzare la posta su due fronti: il programma nucleare – confermando la volontà di proseguire gli arricchimenti entro limiti definiti “non negoziabili” – e il controllo delle rotte energetiche attraverso Hormuz, da cui transita circa un quinto del greggio mondiale.

Nel nuovo ultimatum, la Casa Bianca chiede ispezioni più intrusive e uno stop quasi totale a ogni capacità di arricchimento; l’Iran replica con la chiusura selettiva dello stretto e con una campagna mediatica contro Donald Trump, accusato di minacciare nuovi bombardamenti come strumento di pressione negoziale.

Hormuz, mercato energetico e calcoli strategici di Teheran e Washington

Lo stretto di Hormuz è il principale moltiplicatore di potere dell’Iran: un collo di bottiglia largo poche decine di chilometri, indispensabile per l’export di Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Qatar ed Emirati. Il blocco, anche parziale, colpisce immediatamente i prezzi del petrolio e del gas, con conseguenze dirette per Asia ed Europa.

Dopo il primo attacco Usa-Israele, diverse petroliere avevano ripreso a transitare scortate da unità navali occidentali, ma la nuova chiusura decisa da Teheran costringe molte navi a rallentare o invertire la rotta. Le immagini satellitari mostrano code di cargo e petroliere alla bocca dello stretto.

Sul piano diplomatico, gli alleati europei – inclusa l’Italia, attraverso la prudenza espressa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – sottolineano che la riapertura intermittente di Hormuz “non significa che la situazione sia risolta”, chiedendo una cornice negoziale multilaterale che eviti la radicalizzazione tra Trump e la leadership iraniana.

Scenari futuri e rischi sistemici: dal nucleare alla sicurezza dei commerci

La crisi in Iran mostra come il dossier nucleare e la sicurezza marittima nel Golfo Persico siano ormai inscindibili. Se l’ultimatum americano non dovesse tradursi in un compromesso verificabile, è plausibile una sequenza di chiusure e riaperture di Hormuz usata da Teheran come pressione continua sui mercati e sulle opinioni pubbliche occidentali.

Un’escalation militare – auspicata da alcuni falchi a Washington – implicherebbe attacchi alle infrastrutture energetiche regionali e rischi immediati per le forniture europee, con rincari strutturali di petrolio e gas. Per questo diplomatici Ue e Nazioni Unite lavorano a una formula che colleghi graduali concessioni sul nucleare iraniano a garanzie giuridicamente vincolanti sulla libertà di navigazione nello stretto, unico vero argine a un conflitto prolungato.

FAQ

Perché lo stretto di Hormuz è così importante per l’economia globale?

È cruciale perché vi transita circa un quinto del petrolio mondiale esportato via mare, insieme a grandi volumi di gas naturale liquefatto, rendendo ogni blocco immediatamente visibile su prezzi energetici globali e inflazione.

Cosa chiedono gli Stati Uniti all’Iran con il nuovo ultimatum nucleare?

Chiedono una drastica riduzione dell’arricchimento di uranio, ispezioni internazionali più intrusive e limiti più rigidi alla ricerca nucleare, in cambio di un’ipotetica revisione graduale delle sanzioni economiche.

Quali conseguenze immediate ha la chiusura di Hormuz sui mercati?

Produce rialzi istantanei di petrolio e gas, aumenta i premi assicurativi sulle navi, costringe molti operatori a riprogrammare rotte e contratti, generando forte volatilità finanziaria e rischio speculativo.

In che modo l’Europa e l’Italia sono esposte alla crisi nello stretto?

Sono esposte attraverso prezzi energetici più alti, possibili problemi di approvvigionamento e ricadute su inflazione, bilancia commerciale, competitività industriale e finanza pubblica, come ricordato dalla cautela di Giancarlo Giorgetti.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa crisi iraniana?

L’analisi si basa su una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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