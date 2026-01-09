LinkedIn Green Skills Report: perché le competenze green non bastano e il gap con la domanda esplode

Domanda in crescita, offerta in affanno

LinkedIn fotografa un mercato del lavoro in rincorsa: i lavoratori con competenze green crescono del 4,3% annuo, ma la domanda accelera più veloce, trainata da energia, industria, costruzioni e tecnologie applicate alla sostenibilità. Le imprese cercano profili in grado di ridurre emissioni, aumentare efficienza e rispettare target di decarbonizzazione, ma l’offerta non tiene il passo.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La carenza non riguarda solo i “green job” tradizionali: la stretta si allarga ai ruoli tecnici e gestionali chiamati a integrare criteri ESG nei processi produttivi. Il risultato è un divario crescente tra competenze richieste e disponibili, con progetti rallentati e investimenti a rischio.

Le analisi dei principali media economici convergono. Il Financial Times segnala una competizione globale serrata su rinnovabili, batterie e smart grid, soprattutto in Europa, dove gli obiettivi climatici corrono più delle risorse umane.

Reuters collega la scarsità di skill alle difficoltà di compliance ambientale, mentre il Wall Street Journal rileva pressioni salariali al rialzo negli Stati Uniti e maggiori ostacoli per le PMI rispetto ai grandi gruppi. La dinamica è chiara: senza un’accelerazione dell’offerta, la transizione rischia di incepparsi proprio sul capitale umano.

Profili ibridi ed esg, il mismatch si allarga

I ruoli più richiesti non sono solo specialisti ambientali, ma figure ibride: ingegneri, data analyst, project manager capaci di integrare metriche ESG, efficienza energetica e riduzione delle emissioni in filiere e impianti. Questa domanda trasversale si espande nelle funzioni operative, IT e governance, dove servono competenze tecniche e normative combinate.

La crescita dell’offerta rallenta rispetto agli anni precedenti, mentre le imprese accelerano piani su rinnovabili, batterie e reti intelligenti. Il risultato è un disallineamento persistente tra requisiti di progetto e skill disponibili, con ritardi nell’avvio dei cantieri e complessità nella scalabilità delle soluzioni.

Le testate internazionali convergono: il Financial Times evidenzia il rischio di blocchi agli investimenti per scarsità di profili in Europa; Reuters collega la mancanza di tecnici e specialisti alle difficoltà di compliance; il Wall Street Journal segnala, negli Stati Uniti, pressioni retributive e maggiori svantaggi per le PMI. Il mismatch si concentra nei nodi critici della transizione: progettazione, integrazione digitale e gestione di reti e impianti.

FAQ

Qual è il trend delle competenze green? Crescono del 4,3% annuo, ma meno della domanda delle imprese.

Crescono del 4,3% annuo, ma meno della domanda delle imprese. Quali profili sono più richiesti? Figure ibride come ingegneri, data analyst e project manager con integrazione ESG.

Figure ibride come ingegneri, data analyst e project manager con integrazione ESG. Dove si concentra il mismatch? In progettazione, compliance, integrazione digitale, reti e impianti.

In progettazione, compliance, integrazione digitale, reti e impianti. Quali settori trainano la domanda? Energia, industria, costruzioni e tecnologie per la sostenibilità.

Energia, industria, costruzioni e tecnologie per la sostenibilità. Quali effetti sul mercato? Ritardi nei progetti, pressioni salariali e difficoltà per le PMI.

Ritardi nei progetti, pressioni salariali e difficoltà per le PMI. Cosa indicano i media internazionali? FT, Reuters e WSJ confermano carenze strutturali che frenano investimenti e compliance.

Formazione e reskilling, la leva per chiudere il gap

La crescita del 4,3% delle competenze green non basta senza un cambio di passo su formazione e reskilling. Servono percorsi modulari, certificazioni rapide e aggiornamento continuo per tecnici, ingegneri e profili gestionali chiamati a tradurre obiettivi climatici in soluzioni operative.

Le priorità: competenze su efficienza energetica, rinnovabili, batterie, smart grid, data management e compliance ESG. La scalabilità richiede partenariati tra imprese, università e ITS, con curricula orientati a progetti, standard misurabili e stage su cantieri e impianti reali.

Per i settori tradizionali, va accelerata la riqualificazione in linea con retrofit, digitalizzazione dei processi e manutenzione avanzata. Incentivi mirati, crediti d’imposta e appalti che premiano skill certificati possono attivare domanda formativa e ridurre il mismatch.

È necessario integrare learning on-the-job, piattaforme digitali e micro‑credential per aggiornare rapidamente la forza lavoro.

Le PMI hanno bisogno di sportelli territoriali, academy consortili e accesso condiviso a docenze specialistiche.

Senza un disegno coordinato di politiche attive e misurazione degli esiti occupazionali, il rischio è bloccare investimenti e rallentare l’esecuzione dei progetti, proprio nei nodi critici della transizione.

FAQ