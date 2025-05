PayPal introduce pagamenti contactless NFC su iPhone: novità iniziano dalla Germania per transazioni rapide

PayPal e il Digital Markets Act: la svolta per i pagamenti contactless su iPhone

PayPal sta inaugurando una nuova era nei pagamenti contactless su iPhone grazie all’implementazione resa possibile dall’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA). Questo regolamento europeo ha vincolato Apple a consentire alle app di terze parti l’accesso al chip NFC dei dispositivi iOS, interrompendo l’esclusività di Apple Pay sulle transazioni contactless. In Germania, PayPal ha già avviato un rollout graduale del suo sistema Tap-to-Pay, aprendo nuove prospettive per i pagamenti mobile e ridefinendo il modo in cui gli utenti Apple effettuano acquisti senza contatto fisico con carte o dispositivi aggiuntivi.



Introdotto per garantire una maggiore concorrenza nel mercato digitale europeo, il DMA obbliga Apple a condividere l’accesso NFC con app esterne, favorendo l’ingresso di operatori alternativi come PayPal nel settore dei pagamenti contactless. Fino a oggi, la chiusura dell’ecosistema Apple aveva limitato l’utilizzo del chip NFC esclusivamente ad Apple Pay, confinando gli utenti in un’unica soluzione proprietaria. La novità tedesca rappresenta quindi un importante precedente, che potrebbe estendersi a livello continentale, grazie alla strategia di PayPal di offrire un’esperienza equivalente, ma più flessibile e aperta.

Il progetto di PayPal si basa su una tecnologia che permette di utilizzare qualsiasi terminale contactless Mastercard senza dover ricorrere a carte fisiche o accessori aggiuntivi. Questa apertura segna un passo avanti significativo nel panorama dei pagamenti digitali su iPhone, sottolineando l’impatto diretto delle normative europee sul rafforzamento della concorrenza e dell’innovazione all’interno dell’ecosistema Apple.

Come funziona il sistema Tap-to-Pay di PayPal e le novità per gli utenti

PayPal Tap-to-Pay sfrutta la tecnologia NFC per consentire pagamenti contactless semplici e immediati tramite iPhone, eliminando la necessità di possedere carte fisiche o dispositivi esterni. Questa soluzione si basa su un’integrazione diretta con Mastercard, che permette di effettuare transazioni su tutti i terminali abilitati senza ulteriori configurazioni o hardware aggiuntivi. Gli utenti possono selezionare PayPal come applicazione di pagamento predefinita, attivabile rapidamente con un doppio clic sul tasto laterale dell’iPhone, che richiama immediatamente la schermata di pagamento dedicata.

All’interno dell’app PayPal sono state introdotte funzionalità avanzate per gestire con facilità tutte le tipologie di acquisti, sia in negozio che online. Tra le novità più rilevanti c’è la futura implementazione di un’opzione di pagamento rateale direttamente al momento del checkout, con piani flessibili da 3 a 24 mesi, pensata per offrire maggiore libertà finanziaria ai consumatori. Inoltre, PayPal ha inserito un sistema di cashback mirato: attivando le promozioni dedicate nell’app, è possibile ottenere rimborsi parziali sugli acquisti contactless effettuati presso partner selezionati, incentivando così l’utilizzo della piattaforma.

Questa soluzione, ancora in fase di rilascio progressivo, si focalizza su un’esperienza utente fluida e sicura, mettendo a frutto la sicurezza biometrica di iOS come Touch ID e Face ID per evitare usi non autorizzati. Ad oggi il servizio è fruibile esclusivamente su iPhone, mentre il supporto per Apple Watch rimane ancora assente, configurando così un’area di possibile sviluppo futuro. La scelta di timbrare il sistema su dispositivi Mela al servizio di una piattaforma terza rappresenta un cambiamento sostanziale dettato dall’evoluzione normativa e tecnologica nel mercato europeo dei pagamenti digitali.

Feedback e prospettive future: vantaggi, limiti e diffusione in Europa

I feedback iniziali dagli utenti tedeschi che hanno già sperimentato PayPal Tap-to-Pay su iPhone sono largamente positivi, segnalando una concreta percezione di comodità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Tra i vantaggi più sottolineati emerge la praticità di sostituire carte fisiche con un metodo digitale che sfrutta la biometria di iOS (Touch ID o Face ID), riducendo sensibilmente il rischio di frodi e usi non autorizzati. Inoltre, l’assenza di necessità di installare hardware aggiuntivo ha contribuito a una rapida diffusione tra i primi utilizzatori.

Tuttavia, come in ogni fase di rollout, non mancano alcune criticità tecniche e operative. Sono stati segnalati problemi durante l’attivazione del servizio, con utenti costretti a ripetere più volte la procedura di registrazione e verifica KYC (Know Your Customer), indispensabile per garantire la conformità normativa e la sicurezza delle transazioni. Al momento, il sistema non supporta ancora Apple Watch, limitando l’esperienza contactless esclusivamente agli iPhone, aspetto che PayPal dovrà affrontare per ampliare ulteriormente il proprio bacino di utenza.

Il lancio in Germania rappresenta inoltre un banco di prova per l’espansione futura in altri Paesi europei. Il progressivo adeguamento degli operatori e merchant ai pagamenti con Mastercard via NFC, unito alla crescente accettazione delle normative europee sul digitale, apre scenari di diffusione rapida di questa tecnologia nel continente. La combinazione di normative stringenti, come il DMA, e strategie tecnologiche avanzate come quella di PayPal potrebbe definire un nuovo standard per i pagamenti mobile su iPhone.

In prospettiva, resta da monitorare la risposta di Apple e degli altri attori del settore, così come l’evoluzione delle funzionalità offerte da PayPal, che include già la roadmap per l’introduzione di piani rateali e meccanismi di cashback. Questi strumenti, oltre a migliorare l’esperienza di acquisto, mirano a incrementare l’adozione degli utenti verso forme di pagamento digitali più aperte e competitive, favorendo un ecosistema più inclusivo e innovativo.