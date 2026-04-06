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Colleferro, aggressione alla compagna e caduta dalle scale: arrestato uomo di 55 anni

Colleferro, aggressione alla compagna e caduta dalle scale: arrestato uomo di 55 anni

Colleferro, arresti per violenza domestica e furti ai danni di esercizi commerciali

A Segni e Colleferro, in provincia di Roma, i carabinieri hanno arrestato un 55enne per gravi maltrattamenti alla compagna e due cittadini albanesi per furto aggravato in supermercato. I fatti sono avvenuti nelle ultime ore, con interventi coordinati della Compagnia di Colleferro. Le misure cautelari, convalidate dal Tribunale di Velletri, mirano a interrompere una spirale di violenza domestica in atto da mesi e a contrastare reati predatori contro attività commerciali del territorio.

In sintesi:

  • Arrestato 55enne tunisino a Segni per maltrattamenti e lesioni alla compagna convivente.
  • Donna spinta giù dalle scale dopo calci e pugni, dimessa con 10 giorni di prognosi.
  • Due cittadini albanesi arrestati per furto aggravato in supermercati tra Artena e Colleferro.
  • Bottino di circa 600 euro recuperato, proposto rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

La ricostruzione dei fatti tra Segni, Artena e Colleferro

La donna, italiana e coetanea del compagno, è arrivata all’ospedale di Colleferro con il personale del 118, riferendo ai sanitari e ai carabinieri di essere stata aggredita in casa durante una lite per futili motivi. Ha denunciato di essere stata colpita con calci e pugni e poi spinta con violenza, precipitando dalle scale dell’abitazione. Dopo le cure, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni, ma ha raccontato anche una serie di episodi violenti che andavano avanti da mesi, configurando un quadro di maltrattamenti in famiglia reiterati.

Il 55enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Colleferro; il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento dell’uomo nel carcere di Velletri, in attesa del processo. Contestualmente, i carabinieri della Stazione di Artena hanno fermato due cittadini albanesi di 31 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, subito dopo un furto in un supermercato. La perquisizione ha permesso di collegarli a un precedente colpo in un esercizio commerciale di Colleferro.

Il valore complessivo della merce rubata è di circa 600 euro, interamente recuperata e restituita ai titolari delle attività. I due uomini sono stati arrestati per furto aggravato e condotti anch’essi nel carcere di Velletri, mentre i carabinieri hanno avanzato alla Questura di Roma la proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di reingresso nei comuni di Artena e Colleferro.

Impatto sul territorio e possibili sviluppi giudiziari

Le operazioni della Compagnia di Colleferro confermano l’attenzione verso due fronti critici del territorio: la violenza domestica e i reati predatori contro il commercio di prossimità. Nel primo caso, la decisione del giudice di disporre la custodia in carcere indica la gravità del quadro indiziario e la necessità di tutelare la vittima da ulteriori condotte violente. Nel secondo, il sequestro della refurtiva e la proposta di foglio di via aprono a possibili misure amministrative aggiuntive rispetto al procedimento penale, con ripercussioni sui futuri spostamenti dei due indagati nell’area romana.

FAQ

Quali accuse sono contestate al 55enne arrestato a Segni?

Al 55enne sono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, aggravati dalla reiterazione delle condotte violente nel tempo.

In quali condizioni è stata dimessa la donna aggredita a Segni?

La donna è stata medicata presso l’ospedale di Colleferro e dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

Che cosa hanno rubato i due cittadini albanesi arrestati ad Artena?

I due hanno sottratto merce da supermercati di Artena e Colleferro per un valore complessivo di circa 600 euro recuperati.

Cosa comporta il foglio di via obbligatorio proposto dalla Questura?

Il foglio di via obbligatorio vieta agli interessati di rientrare nei comuni indicati, in questo caso Artena e Colleferro, per un periodo definito.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

L’informazione è stata elaborata sulla base di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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