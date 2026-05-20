Ore 14 sera, Infante supera Nuzzi e cambia gli equilibri televisivi

20 Maggio 2026

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Ore 14 sera supera Quarto Grado e cambia gli equilibri del prime time

Il talk di cronaca nera Ore 14 sera condotto da Milo Infante ha registrato, su Rai2, un picco del 9,6% di share e oltre un milione di telespettatori medi, superando per due venerdì consecutivi Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete4.

Il sorpasso è avvenuto l’8 e il 15 maggio, in piena attenzione mediatica per il “caso Garlasco” e l’omicidio di Chiara Poggi, quando la cronaca giudiziaria è tornata centrale nell’agenda informativa.

Il risultato rafforza la posizione di Rai nel segmento della cronaca nera di prima serata e spinge verso una conferma del programma nella prossima stagione televisiva, con un probabile ritorno nel prime time autunnale di Rai2.

In sintesi:

Ore 14 sera supera per due volte Quarto Grado nel prime time del venerdì.

supera per due volte nel prime time del venerdì. Share al 9,6% e oltre un milione di telespettatori medi su Rai2 .

e oltre un milione di telespettatori medi su . Il “ caso Garlasco ” traina l’interesse per la cronaca nera televisiva.

” traina l’interesse per la cronaca nera televisiva. Rai valuta il venerdì come collocazione stabile per la prossima stagione.

I numeri dell’audience e la sfida diretta del venerdì sera

Il dato chiave è il 9,6% di share con oltre un milione di telespettatori medi ottenuto da Ore 14 sera, risultato replicato una settimana dopo con l’8,51%.

Negli stessi venerdì, Quarto Grado si è fermato rispettivamente al 9,01% e al 7,51%, cedendo la leadership di genere che deteneva da anni.

Il sorpasso avviene in un contesto competitivo particolare: il presidio del venerdì prime time su Rai2 era stato rafforzato dalla semifinale dell’Eurovision Song Contest, che ha contribuito a consolidare l’abitudine del pubblico sul canale.

Su questa scia, la Rai ha riportato Ore 14 sera nel prime time del venerdì, mettendolo in diretta concorrenza con il programma di Gianluigi Nuzzi.

Il doppio successo certifica Milo Infante come nuovo punto di riferimento della cronaca nera televisiva in Rai e consegna alla rete un format ormai maturo per una programmazione stabile in prima serata.

Prossima stagione, ipotesi venerdì fisso e strategia Rai sulla cronaca nera

In ambienti interni di Viale Mazzini sono in corso valutazioni operative sulla collocazione della prossima edizione di Ore 14 sera.

Alla luce degli “esperimenti a random” di questa stagione, tutti premiati dagli ascolti, l’ipotesi più accreditata è una stabilizzazione del programma al venerdì sera, mantenendo la sfida diretta con Quarto Grado.

Parallelamente, risulta confermata anche la versione quotidiana pomeridiana Ore 14 su Rai2, attesa in palinsesto dal prossimo autunno.

Per la Rai, il rafforzamento del brand “Ore 14” rappresenta una risposta strutturale alla domanda di informazione di cronaca giudiziaria, con un prodotto riconoscibile, continuità editoriale e una finestra stabile nel prime time generalista.

FAQ

Quali ascolti ha ottenuto Ore 14 sera su Rai2?

Ore 14 sera ha registrato fino al 9,6% di share e oltre un milione di telespettatori medi, con un successivo 8,51%, consolidando l’ottima performance nel prime time di Rai2.

In quali date Ore 14 sera ha superato Quarto Grado?

Ore 14 sera ha superato Quarto Grado nei venerdì 8 maggio e 15 maggio, imponendosi come talk di cronaca nera più seguito nella medesima fascia oraria.

Perché il caso Garlasco ha inciso sugli ascolti televisivi?

Il “caso Garlasco” ha riacceso l’attenzione sul delitto di Chiara Poggi, aumentando la domanda di approfondimenti di cronaca nera e favorendo i talk investigativi di prima serata.

Ore 14 sera tornerà nel prime time del venerdì?

Sì, le indiscrezioni interne Rai indicano una forte probabilità di collocare stabilmente Ore 14 sera al venerdì sera, in diretta concorrenza con Quarto Grado.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata sulla base di una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.