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Ora legale, prossimo cambio d’orario tra risparmi stimati, effetti sui cittadini e ipotesi di abolizione

Ora legale, prossimo cambio d’orario tra risparmi stimati, effetti sui cittadini e ipotesi di abolizione

Ora legale 2026: quando cambia, cosa comporta, perché incide sui consumi

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entra in vigore l’ora legale. Alle 2 gli orologi andranno spostati in avanti di un’ora, segnando direttamente le 3, con una conseguente ora di sonno in meno ma più luce naturale alla sera.

Il cambio riguarderà tutto il Paese e resterà valido fino alla notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando tornerà l’ora solare. La scelta è motivata soprattutto da esigenze di risparmio energetico e ottimizzazione dei consumi elettrici, in un contesto di prezzi ancora volatili sul mercato dell’energia.

In sintesi:

  • Ora legale dal 29 marzo 2026: alle 2 gli orologi passano direttamente alle 3.
  • Più luce la sera, lieve “jet lag” iniziale, ritorno all’ora solare il 25 ottobre.
  • Stime Terna: 302 milioni di kWh risparmiati e circa 80 milioni di euro di beneficio.
  • In Parlamento percorso verso possibile adozione stabile dell’orario estivo.

Cosa cambia con l’ora legale e quanto si risparmia davvero

Chi utilizza ancora orologi analogici o radiosveglie dovrà regolare manualmente le lancette, mentre smartphone, tablet e dispositivi digitali aggiorneranno automaticamente l’orario grazie ai dati memorizzati nei sistemi operativi.

La domenica successiva al cambio, il sole tramonterà intorno alle 18.30 “astronomiche”, ma gli orologi segneranno le 19.30, offrendo un’ora di luce in più nelle fasce serali. Il rovescio della medaglia è il noto “mini jet lag”: alcuni giorni di assestamento del ritmo sonno-veglia, generalmente ben tollerati dalla maggior parte delle persone.

Secondo le stime di Terna, nei sette mesi di applicazione dell’ora legale nel 2026 il sistema elettrico italiano registrerà un minor consumo di circa 302 milioni di kilowattora, grazie alla riduzione dell’illuminazione artificiale serale. Questo risparmio si traduce in un beneficio economico stimato di circa 80 milioni di euro e in un alleggerimento, seppur limitato, delle emissioni climalteranti associate alla produzione elettrica.

Verso l’ora legale tutto l’anno? Il percorso politico in corso

Il dibattito sull’adozione stabile dell’ora legale è uscito dal solo ambito tecnico per entrare in quello parlamentare. È stata infatti avviata una proposta di legge per rendere permanente l’ora legale, con termine fissato al 30 giugno 2026 per l’esame e le eventuali decisioni. Non si tratta ancora di una scelta definitiva, ma del primo percorso istituzionale strutturato verso un possibile cambiamento duraturo.

Già nel novembre 2025 era approdata alle Camere un’iniziativa supportata da 352.000 firme, promossa dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), da Consumerismo No Profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega). L’obiettivo dichiarato è abolire il doppio cambio stagionale e mantenere per tutto l’anno l’orario estivo, nella convinzione che un’esposizione più prolungata alla luce serale possa generare benefici energetici, ambientali e, secondo i promotori, anche per il benessere psicofisico della popolazione.

FAQ

Quando scatta l’ora legale in Italia nel 2026?

Scatta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026: alle 2 gli orologi vanno portati avanti alle 3.

Come devo regolare orologi, sveglie e dispositivi elettronici?

È necessario spostare manualmente solo orologi analogici e vecchie radiosveglie; smartphone, PC, tablet e smart TV aggiornano l’orario in automatico.

L’ora legale fa davvero risparmiare energia elettrica?

Sì, secondo Terna nel 2026 si stimerà un risparmio di circa 302 milioni di kWh, pari a un beneficio economico di quasi 80 milioni di euro.

È prevista l’adozione dell’ora legale tutto l’anno?

Sì, è in discussione una proposta di legge per rendere permanente l’orario estivo, con scadenza dell’iter fissata al 30 giugno 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sull’ora legale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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