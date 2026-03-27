Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona accusa Pulp Podcast: su Fedez, Mr. Marra e referendum

Corona attacca Fedez e Mr. Marra dopo Meloni a Pulp Podcast

Chi? Fabrizio Corona, Fedez, Mr. Marra e la premier Giorgia Meloni. Che cosa? Uno scontro mediatico sull’effetto dell’ospitata della presidente del Consiglio a Pulp Podcast. Dove? Sui social, in particolare su Instagram e X. Quando? All’indomani della puntata che ha superato 1,7 milioni di visualizzazioni e dopo il referendum sulla giustizia. Perché? Corona accusa i podcaster di aver “fatto vincere il No”, attribuendo al format una forte influenza sull’opinione pubblica e alimentando il dibattito sul potere politico dei creator digitali.

La polemica apre un nuovo fronte sul rapporto tra politica, intrattenimento online e responsabilità di chi ospita leader di governo in prodotti pensati per il grande pubblico digitale.

In sintesi:

Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast con Fedez e Mr. Marra , boom di views.

ospite di con e , boom di views. Fabrizio Corona su X: la puntata avrebbe fatto “vincere il No” al referendum.

su X: la puntata avrebbe fatto “vincere il No” al referendum. I conduttori esultano per 1,7 milioni di visualizzazioni su Instagram , tra applausi e critiche.

, tra applausi e critiche. Si rafforza il ruolo politico di podcast e creator nel dibattito pubblico italiano.

Le accuse di Corona e il peso politico dei podcast italiani

La puntata di Pulp Podcast con ospite la premier Giorgia Meloni ha superato 1,7 milioni di views, spingendo Fedez e Mr. Marra a celebrare il risultato con un post sulla pagina Instagram del format.

Mentre i due conduttori rivendicano il successo editoriale, è arrivata la stilettata di Fabrizio Corona su X: “Come previsto l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il No”. Secondo Corona, la scelta degli italiani al referendum sulla giustizia sarebbe stata condizionata dall’apparizione della premier nel podcast, trasformato – a suo dire – in una potente cassa di risonanza politica.

L’affermazione è apertamente speculativa, priva di un supporto di analisi sociologiche o dati empirici, ma conferma quanto lo stesso Corona ritenga Fedez e Mr. Marra centrali nel plasmare l’opinione pubblica. Un attacco che, nei fatti, finisce per accreditarli come attori influenti nel nuovo ecosistema mediatico.

Uno scontro che preannuncia nuove alleanze mediatiche

Il paradosso è evidente: nel tentativo di delegittimare Pulp Podcast, Fabrizio Corona finisce per riconoscerne il peso politico, trattando l’ospitata di Giorgia Meloni come un fattore decisivo nel voto referendario.

Il coinvolgimento di Corona alimenta l’attenzione sul format di Fedez e Mr. Marra, rendendo plausibile una sua futura comparsa come ospite. Nel linguaggio del business mediatico, il conflitto è spesso preludio a nuove sinergie: la narrativa “Corona non perdona” convive con la logica per cui, nel digitale, ogni polemica è potenzialmente monetizzabile.

FAQ

Perché Fabrizio Corona ha criticato Pulp Podcast dopo la puntata con Meloni?

Corona sostiene che l’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp Podcast avrebbe influenzato il voto sul referendum, facendo “vincere il No”.

Quante visualizzazioni ha ottenuto la puntata di Pulp Podcast con Giorgia Meloni?

La puntata con la premier Giorgia Meloni ha superato circa 1,7 milioni di visualizzazioni, secondo quanto pubblicato su Instagram dal podcast.

Pulp Podcast può davvero influenzare un referendum nazionale?

È possibile che influenzi il dibattito, ma attribuire l’esito referendario a una sola puntata resta una valutazione priva di prove solide.

Fedez e Mr. Marra hanno risposto direttamente alle accuse di Corona?

Non risulta una risposta diretta specifica alle parole di Fabrizio Corona; i conduttori hanno invece enfatizzato soprattutto il risultato di audience.

Qual è la fonte delle informazioni su Corona, Fedez, Mr. Marra e Meloni?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.