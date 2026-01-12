Crans-Montana rivoluziona le ustioni: il gel israeliano che accelera la guarigione al Niguarda

Trattamento con gel enzimatico a base di bromelina

Gel enzimatico sviluppato da MediWound, a base di bromelina estratta dal gambo dell’ananas, agisce come agente proteolitico selettivo sulle ustioni profonde, facilitando il debridement rapido dell’escara senza danneggiare il tessuto sano. Il principio attivo scinde le catene proteiche del tessuto necrotico in unità più semplici, rendendo la rimozione meccanica successiva più rapida e controllata. L’approccio riduce il rischio di infezioni correlate alla permanenza dell’escara, che può favorire colonizzazioni batteriche e sepsi.

Il farmaco è fornito in formulazioni in polvere e gel, con dosaggi autorizzati nell’Unione Europea dal 2012 e utilizzabili esclusivamente in centri specializzati con personale formato. L’applicazione avviene direttamente sull’escara, viene mantenuta in situ per circa quattro ore e seguita da lavaggio con acqua per rimuovere lo strato necrotico. Questa procedura, se eseguita correttamente, consente di evitare o rinviare il bisturi, limitando anestesie e complicanze perioperatorie.

Nei grandi ustionati, l’efficacia del gel si traduce in debridement selettivo, miglior controllo del dolore rispetto alla chirurgia immediata e riduzione dei tempi verso la successiva gestione ricostruttiva. La velocità d’azione è cruciale nelle prime ore per contenere il carico infettivo e stabilizzare i pazienti, mantenendo l’integrità del tessuto vitale e preservando le opzioni terapeutiche successive.

Applicazione clinica al Niguarda e supporto del centro di Genova

All’Ospedale Niguarda di Milano il gel enzimatico è stato impiegato sui pazienti con ustioni profonde provenienti da Crans-Montana, consentendo un debridement rapido nelle prime ore dal ricovero. L’applicazione controllata in ambiente specialistico ha ridotto il ricorso immediato al bisturi, contenendo il rischio infettivo tipico dell’escara e semplificando la gestione dolorosa nei giovani coinvolti.

Per sostenere i volumi necessari, il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Villa Scassi di Genova ha inviato d’urgenza 15 flaconi, per un valore complessivo stimato di circa 20 mila euro. La fornitura ha garantito continuità operativa a Niguarda, permettendo di trattare gli 11 ricoverati con protocolli omogenei e tempi tecnici abbreviati.

Il centro di Genova, tra i primi in Italia a sperimentare la metodica e certificato dall’European Burns Association, ha messo a disposizione esperienza e materiale, assicurando l’uso del farmaco secondo standard di altissimo livello. La collaborazione interospedaliera ha ridotto le attese per la rimozione dell’escara, favorito una migliore pianificazione dei percorsi ricostruttivi e contenuto il fabbisogno di anestesie maggiori nella fase acuta.

Disponibilità, autorizzazioni Aifa e alternative terapeutiche

Il gel enzimatico di MediWound, commercializzato in Italia da Mediwound Germany, è autorizzato nell’Unione Europea dal 2012 e prescrivibile solo in centri specializzati. Entrambi i dosaggi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con indicazioni d’uso limitate a operatori formati e a setting clinici per grandi ustioni.

Nella lista dei farmaci carenti dell’Aifa risultano criticità di disponibilità: per i 2 g è indicata la cessazione definitiva della commercializzazione da ottobre 2025; per i 5 g sono segnalati problemi produttivi. Il 21 novembre 2025 l’Agenzia ha autorizzato l’importazione per le strutture sanitarie di analoghi esteri, misura attivata in assenza di alternative equivalenti sul mercato nazionale.

La gestione clinica resta garantita da opzioni complementari. La chirurgia di escarectomia consente la rimozione dell’escara, seppure con tempi più lunghi e possibile ricorso all’anestesia. In ambito farmacologico esistono preparati enzimatici alternativi, come quelli a base di collagenasi, utilizzabili in protocolli selezionati secondo giudizio specialistico e disponibilità locale.

FAQ

  • Qual è lo stato regolatorio del gel enzimatico? Autorizzato in UE dal 2012, utilizzabile solo in centri specializzati con prescrizione.
  • Il farmaco è rimborsato dal SSN? Sì, i dosaggi previsti sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Perché il farmaco risulta carente? Cessazione della commercializzazione per 2 g e problemi produttivi per 5 g.
  • Quali misure ha adottato l’Aifa? Autorizzazione all’importazione di analoghi esteri (21 novembre 2025).
  • Esistono alternative terapeutiche? Sì, escarectomia chirurgica e preparati enzimatici come la collagenasi.
  • Chi può somministrare il gel? Solo personale formato in centri per grandi ustioni.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Informazioni basate su elenco farmaci carenti e note ufficiali dell’Aifa pubblicate sul sito istituzionale.

