11 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OFE 2 della Tsinghua University accelera l’AI in tempo reale con la luce

La notizia in sintesi

OFE 2 è un motore fotonico sviluppato dalla Tsinghua University per l’AI in tempo reale.

è un motore fotonico sviluppato dalla per l’AI in tempo reale. Il dispositivo raggiunge 12,5 GHz e completa operazioni ottiche in 250,5 picosecondi.

La tecnologia è stata testata su immagini mediche e dati dei mercati finanziari.

Lo studio è pubblicato su Advanced Photonics Nexus e diffuso da SPIE.

(Riassunto generato con AI)

OFE 2 accelera l’intelligenza artificiale con la luce

OFE 2, il motore di estrazione ottica delle caratteristiche sviluppato dal gruppo guidato dal professor Hongwei Chen della Tsinghua University in Cina, punta a rendere più rapida ed efficiente l’elaborazione dei dati per l’intelligenza artificiale. Il dispositivo usa la luce, anziché soltanto l’elettricità, per compiere operazioni matematiche ad alta velocità.

La ricerca, pubblicata su Advanced Photonics Nexus, affronta un limite cruciale dei processori digitali convenzionali: la difficoltà di ridurre ulteriormente la latenza e aumentare il flusso di calcolo richiesto da applicazioni che analizzano dati continui in tempo reale. Dalla chirurgia robotica al trading ad alta frequenza, la rapidità nell’individuare segnali rilevanti può essere determinante.

Il risultato annunciato dal team cinese riguarda soprattutto il superamento della soglia di 10 GHz nelle elaborazioni basate sulla diffrazione ottica, un obiettivo finora complesso per la necessità di mantenere stabile e coerente il segnale luminoso.

Segnali sincronizzati e calcolo fotonico integrato

Il cuore dell’innovazione di OFE 2 è un modulo integrato su chip che prepara i dati seriali e li converte in più canali ottici sincronizzati. Il sistema combina divisori di potenza regolabili e linee di ritardo precise, progettati per evitare le fluttuazioni di fase che possono emergere nelle soluzioni basate su fibra.

Una matrice di fase integrata rende inoltre il dispositivo riconfigurabile per compiti computazionali differenti. I segnali attraversano quindi un operatore di diffrazione ottica, una struttura in grado di eseguire operazioni paragonabili alla moltiplicazione matrice-vettore mentre la luce si propaga al suo interno.

Regolando la fase della luce in ingresso, il sistema indirizza punti luminosi verso specifiche uscite e rileva variazioni nei dati nel tempo. Secondo il gruppo di ricerca, OFE 2 opera a 12,5 GHz e realizza una singola moltiplicazione matrice-vettore in 250,5 picosecondi, indicato come il risultato più rapido noto per questa categoria di calcolo ottico.

“Crediamo fermamente che questo lavoro fornisca un parametro di riferimento significativo per far avanzare il calcolo di diffrazione ottica integrata oltre una velocità di 10 GHz nelle applicazioni reali”, ha dichiarato Chen. Il dato è rilevante perché mette in relazione la velocità del componente con possibili utilizzi pratici, non solo con dimostrazioni sperimentali.

Applicazioni tra diagnostica per immagini e finanza

I ricercatori hanno testato OFE 2 nell’elaborazione delle immagini, estraendo caratteristiche dei bordi e producendo mappe accoppiate definite “rilievo e incisione”. Il metodo ha migliorato la classificazione delle immagini, compresa l’identificazione di organi nelle scansioni CT.

Nei test descritti, le reti ibride che impiegavano il pre-processamento ottico hanno richiesto meno parametri elettronici rispetto ai modelli standard di AI. Questo elemento suggerisce che una parte dell’analisi possa essere trasferita dal chip elettronico al sistema fotonico, con potenziali vantaggi di rapidità ed efficienza.

Il dispositivo è stato applicato anche al trading digitale: dopo l’addestramento con strategie ottimizzate, ha trasformato segnali di prezzo in decisioni di acquisto e vendita, ottenendo rendimenti consistenti nei test riportati. Non si tratta però di una garanzia di risultato sui mercati reali, ma di una prova applicativa illustrata nello studio.

Il prossimo banco di prova sarà l’uso operativo

La prospettiva indicata dalla ricerca è quella di servizi ad alta intensità di calcolo, dall’assistenza sanitaria alla finanza digitale, nei quali tempi di risposta e consumi energetici restano vincoli centrali. Il passaggio decisivo sarà verificare la capacità di integrare questa architettura nelle applicazioni operative su scala più ampia.

“I progressi presentati nel nostro studio spingono gli operatori di diffrazione integrati verso una velocità più elevata”, ha concluso Chen, richiamando possibili collaborazioni con soggetti che gestiscono grandi quantità di dati.

FAQ

Che cos’è OFE 2?

Sì, è un Optical Feature Extraction Engine che usa segnali luminosi per estrarre caratteristiche dai dati e svolgere calcoli ottici ad alta velocità.

Quale velocità raggiunge OFE 2?

Sì, il dispositivo opera a 12,5 GHz e completa una moltiplicazione matrice-vettore in 250,5 picosecondi, secondo i risultati dello studio.

Chi ha sviluppato il motore ottico?

Sì, il progetto è stato sviluppato da un team guidato dal professor Hongwei Chen della Tsinghua University, in Cina.

Dove può essere impiegata questa tecnologia?

Sì, i test hanno riguardato classificazione di immagini, identificazione di organi in scansioni CT e analisi di dati per il trading digitale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ScienceDaily.