Auto elettrica: L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA AFRICANA E L’OPPORTUNITÀ DELL’AFCFTA

L’industria automobilistica africana sta attraversando un momento di trasformazione e crescita grazie all’implementazione dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA). Secondo un rapporto del World Economic Forum, l’industria automobilistica del continente, che nel 2021 è stata valutata a 30,44 miliardi di dollari, dovrebbe raggiungere i 42,06 miliardi di dollari entro il 2027, con un aumento di quasi il 40% del valore.

L’AfCFTA rappresenta una grande opportunità per le società locali che operano nel settore automobilistico, poiché oltre 1,3 miliardi di persone saranno connesse in un unico mercato. Inoltre, le aziende internazionali hanno già avuto successo collaborando con i paesi africani e il settore automobilistico è maturo per nuovi e maggiori investimenti.

Il continente africano ha una domanda media annua di 2,4 milioni di automobili e 300.000 veicoli commerciali, e questa domanda è in aumento grazie all’aumento del reddito disponibile, alla forte crescita della classe media e alla rapida urbanizzazione. Attualmente, la domanda è soddisfatta principalmente dai veicoli usati importati, ma negli ultimi anni anche la produzione nazionale è cresciuta in media del 7% annuo.

Marocco e Sudafrica sono i principali attori del settore automobilistico africano, rappresentando l’80% delle esportazioni africane, ma anche l’Algeria sta vivendo una rapida crescita. L’AfCFTA apre diverse opportunità per le imprese africane e globali del settore automobilistico da cogliere, costruendo su solide basi in una nuova era di commercio africano senza attriti.

L’economia di scala africana

I produttori automobilistici africani beneficeranno di tutti i vantaggi delle economie di scala, essenziali per la produzione competitiva di automobili. Le tariffe ridotte in tutto il continente per input come l’alluminio dal Mozambico o la gomma in Costa d’Avorio significheranno che l’industria africana nel suo insieme diventerà più dinamica. Le regole di origine dell’AfCFTA aiuteranno anche a stabilire soglie comuni per i livelli di valore aggiunto e, se queste saranno progressivamente armonizzate tra le comunità regionali, contribuiranno a stimolare il commercio.

L’impegno dei governi e delle associazioni

La leadership del continente sta lavorando attivamente per migliorare l’ambiente di investimento per il settore automobilistico in particolare. Vi è una significativa volontà politica da parte dei governi africani e degli attori del settore privato di sviluppare catene di valore regionali automobilistiche a causa del contributo storico del settore all’industrializzazione. Afreximbank e l’Associazione africana dei produttori automobilistici stanno lavorando insieme da tempo.

Inoltre, l’AfCFTA può anche aprire la strada all’innovazione tecnologica nell’industria automobilistica africana. L’industria automobilistica tradizionale sta vivendo una trasformazione digitale e le tecnologie emergenti, come la guida autonoma e l’elettrificazione, stanno cambiando radicalmente il settore. Le nuove tecnologie presentano anche l’opportunità per l’industria automobilistica africana di evolversi e di costruire sulle nuove tecnologie per soddisfare le crescenti esigenze del mercato.

Inoltre, l’industria automobilistica africana deve anche affrontare importanti sfide, tra cui la mancanza di infrastrutture, la scarsa istruzione tecnica e la mancanza di capitale di rischio. La mancanza di infrastrutture, come le strade e le autostrade, può limitare la capacità delle imprese di consegnare i loro prodotti ai clienti in modo rapido ed efficiente, mentre la scarsa istruzione tecnica può limitare la capacità dei lavoratori di utilizzare le nuove tecnologie. La mancanza di capitale di rischio, infine, può limitare la capacità delle imprese di investire in nuove tecnologie e di espandersi in nuovi mercati.

Tuttavia, queste sfide non dovrebbero scoraggiare le imprese dall’investire nell’industria automobilistica africana. Al contrario, le sfide possono essere affrontate attraverso una serie di politiche e programmi, come l’investimento in infrastrutture, l’istruzione tecnica e la formazione, e l’accesso al capitale di rischio.

In conclusione, l’AfCFTA offre un’opportunità unica per l’industria automobilistica africana di crescere e prosperare. Con la sua vasta popolazione, l’Africa offre un mercato enorme per le imprese del settore automobilistico. Inoltre, l’AfCFTA può aprire la strada all’innovazione tecnologica e alle nuove tecnologie nell’industria automobilistica africana. Tuttavia, ci sono anche importanti sfide da affrontare, come la mancanza di infrastrutture, la scarsa istruzione tecnica e la mancanza di capitale di rischio.

Le imprese del settore automobilistico che sono in grado di affrontare queste sfide e di sfruttare le opportunità offerte dall’AfCFTA potrebbero avere un enorme successo in Africa e nel resto del mondo.

