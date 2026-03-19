Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci rilancia Canzonissima, protagonisti i brani dei grandi artisti

Canzonissima 2026, il grande ritorno del sabato sera musicale Rai

La nuova “Canzonissima 2026” debutta sabato 21 in prima serata su Rai, riportando in tv uno storico marchio del varietà italiano. Milly Carlucci conduce sei puntate tematiche fino a notte fonda, con orchestra dal vivo e una squadra di big della musica italiana, da Riccardo Cocciante a Enrico Ruggeri, da Arisa a Elio e le Storie Tese.

La competizione non riguarda gli artisti ma i brani, votati da pubblico social, giuria di qualità e dagli stessi cantanti.

L’obiettivo Rai è valorizzare il catalogo della musica italiana, unendo memoria collettiva, narrazione personale e linguaggio social per intercettare pubblico intergenerazionale e slot chiave di ascolto.

In sintesi:

Sei prime serate Rai dal 21 marzo, conduzione di Milly Carlucci e orchestra dal vivo.

e orchestra dal vivo. Big della musica reinterpretano brani iconici legati alla propria storia artistica.

Votano pubblico social, giuria di qualità e gli stessi cantanti in gara.

Ogni serata elegge una “canzonissima” che concorre al titolo “Canzonissima 2026”.

Formula rinnovata, giuria mista e cast intergenerazionale

La nuova “Canzonissima” conserva solo titolo e collocazione del sabato sera: il format viene ripensato come grande laboratorio di memoria musicale. Al centro non c’è la gara tra interpreti, ma il valore delle canzoni scelte, raccontate e reinterpretate.

In ogni puntata, i big proporranno un brano – proprio o altrui – legato a un tema monografico: canzone del cuore che ha ispirato la carriera, dedica a una persona speciale, primo successo, rivincita di Sanremo con brani non vincitori, pezzo che avrebbero voluto scrivere, e infine il più grande successo personale.

A valutare i brani sarà una giuria di qualità composta da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini e Pierluigi Pardo, affiancata dal voto del pubblico via social e dal giudizio incrociato degli stessi artisti. Tutte le esibizioni saranno dal vivo con l’orchestra di 25 elementi diretta da Luigi Saccà.

Per la prima puntata, il cast comprende tra gli altri Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Malika Ayane, Fausto Leali, Arisa, Michele Bravi, Leo Gassmann, Elio e le Storie Tese, i Jalisse, il tenore Vittorio Grigolo ed Elettra Lamborghini, che sarà anche conduttrice italiana dell’“Eurovision Song Contest”.

Tra i brani scelti: *”Lontano dagli occhi”* di Sergio Endrigo per Enrico Ruggeri, *”Il mio canto libero”* di Lucio Battisti per Fabrizio Moro, *”Un giorno credi”* di Edoardo Bennato per Leo Gassmann, *”Ti lascio una canzone”* di Gino Paoli e Ornella Vanoni per Michele Bravi, *”Pregherò”* di Adriano Celentano per Fausto Leali, *”Città vuota”* di Mina per Malika Ayane, *”Mi ritorni in mente”* per Irene Grandi, *”Bella vera”* degli 883 per Elettra Lamborghini, *”Rock’n’roll Robot”* di Alberto Camerini per Elio e le Storie Tese, *”Sarà perché ti amo”* dei Ricchi e Poveri per i Jalisse, fino all’aria *”Nessun dorma”* dalla Turandot di Giacomo Puccini per Vittorio Grigolo.

Riccardo Cocciante e Paolo Jannacci entreranno nelle puntate successive. Ospiti del debutto saranno Claudio Santamaria, con un omaggio ad Adriano Celentano, e la coppia Rocco Papaleo – Claudia Pandolfi con *”Quando quando quando”* di Tony Renis.

Memoria televisiva, reboot Rai e possibili sviluppi futuri

Milly Carlucci rivendica la sfida del reboot: *«Ho un ricordo magnifico, direi glorioso, di “Canzonissima”… è una sfida da far tremare i polsi»*. Evoca i grandi conduttori storici, da Corrado a Raffaella Carrà, da Mina a Walter Chiari, sottolineando come oggi siano gli artisti a dover creare *«una bolla di emozioni»* tra pop, lirica, cantautorato e disco.

Alle critiche sugli scarsi risultati di altri ritorni storici, da “Rischiatutto” a “Portobello”, la conduttrice oppone l’esempio di “Ballando con le stelle” – nato come reboot – e cita, seppur indirettamente, il buon esito della nuova “Ruota della fortuna” con Gerry Scotti.

Gli artisti vivono il progetto come occasione competitiva e, insieme, celebrazione collettiva: *«Le serate sono sei, almeno una voglio vincerla anche io!»* scherza Elettra Lamborghini, mentre Enrico Ruggeri ricorda la vecchia “Canzonissima” come *«una gara cruenta, che bloccava l’Italia intera»*.

Malika Ayane evidenzia l’impatto emotivo del brand: *«”Canzonissima” è rimasta sotto la pelle delle persone»*. Fausto Leali, già protagonista dell’edizione storica, parla di ritorno immediato a quelle atmosfere; i Jalisse ammettono che *«batte il cuore a mille»*. Per Michele Bravi *«qui siamo nell’Olimpo della musica italiana»*, per Leo Gassmann è *«una grande opportunità»*, per Irene Grandi il modo di ritrovare *«quel profumo particolare»* legato ai ricordi televisivi.

Fabrizio Moro sottolinea la possibilità di *«riscoprire successi pazzeschi, clamorosi»*, mentre Arisa ricorda che la musica è *«un’arte democratica, perché appartiene a tutti»*.

Il tenore Vittorio Grigolo offre la chiave più trasversale: *«La lirica era il pop del tempo… tutta la musica, senza distinzioni, è uno stile di comunicazione»*. Un approccio che apre a possibili spin-off digitali, playlist editoriali e operazioni di archivio Rai orientate a pubblico streaming e Discover.

FAQ

Quando inizia Canzonissima 2026 e quante puntate sono previste?

La messa in onda inizia sabato 21 marzo in prima serata Rai. Le puntate complessive sono sei, tutte a tema monografico musicale.

Come funziona il sistema di voto di Canzonissima 2026?

Il voto combina il pubblico da casa tramite social, una giuria di qualità e il giudizio incrociato degli stessi cantanti in gara.

Qual è la principale novità rispetto alla Canzonissima storica?

La novità è che non gareggiano gli artisti ma le canzoni, scelte come tappe biografiche e reinterpretate dal vivo con orchestra.

Chi dirige l’orchestra e quanti musicisti suonano dal vivo?

L’orchestra è diretta dal maestro Luigi Saccà e conta 25 elementi, garantendo arrangiamenti sinfonici e pop di alto livello.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima?

L’articolo deriva da elaborazione redazionale su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it opportunamente rielaborate.