Home / NEWS / Milano passa dal caldo anomalo al ritorno del maltempo: le nuove previsioni per il prossimo weekend

Milano, caldo anomalo di inizio aprile: quando finirà e perché

Milano vive in questi giorni un’ondata di caldo anomalo per l’inizio di aprile, con punte oltre i 25 gradi nelle ore centrali, soprattutto nelle zone urbane più dense.

La situazione è determinata da un robusto anticiclone subtropicale che garantisce cieli sereni, aria secca e valori di pressione elevati sull’Italia settentrionale.

Secondo le elaborazioni meteo di 3Bmeteo, il picco del caldo si registra oggi, mercoledì 8 aprile, con massime fino a 24-25°C e un indice UV già marcato.

Da giovedì 9 aprile, però, una saccatura fredda in arrivo dall’Europa orientale invertirà rapidamente la tendenza, riportando le temperature su livelli più in linea con la media climatica stagionale.

La domanda chiave per cittadini e operatori economici è quanto durerà questa parentesi quasi estiva e quali ripercussioni avrà sul meteo del fine settimana e sulla salute.

In sintesi:

Caldo anomalo a Milano : punte oltre 25°C e cieli sereni

: punte oltre 25°C e cieli sereni Responsabile un forte anticiclone subtropicale con aria secca e alta pressione

Da giovedì 9 aprile calo termico graduale, da venerdì cambio più netto

Weekend con temperature intorno ai 20°C e primavera più instabile

Dall’anticiclone subtropicale al ritorno della primavera instabile

L’attuale fase di caldo su Milano è guidata da un campo anticiclonico subtropicale con valori barici tra 1024 e 1026 hPa, tipico di situazioni tardo-primaverili.

Questa struttura atmosferica comprime e riscalda l’aria, favorendo cieli tersi, umidità contenuta e un marcato effetto “isola di calore” in città, con parchi, dehors e aree all’aperto particolarmente affollati.

Per mercoledì 8 aprile le analisi di 3Bmeteo indicano una massima di 24-25°C intorno alle 17 e un indice UV di 5.4, già sufficiente a richiedere protezione solare nelle ore centrali del giorno.

Giovedì 9 aprile segnerà l’inizio della svolta: l’arrivo di aria più fresca da est limiterà le massime a circa 22°C, con qualche velatura e nubi sparse.

Venerdì 10 è atteso un ulteriore cambiamento, con ventilazione orientale in rinforzo fino a circa 25-26 km/h e un contesto più dinamico.

Tra sabato e domenica le proiezioni indicano un assestamento delle massime sui 20°C, valori molto più coerenti con un inizio aprile, ma con possibili brevi rovesci e sbalzi termici, tipici della primavera.

Conseguenze per salute, città e prossimi giorni a Milano

L’alternanza rapida tra caldo quasi estivo e ritorno a un clima più fresco espone i cittadini di Milano a sbalzi termici repentini, con possibili effetti su soggetti fragili, allergici e chi pratica attività all’aperto.

Gli esperti invitano a evitare bruschi cambi di abbigliamento, mantenendo a portata di mano capi più pesanti nonostante il tepore temporaneo.

Per il fine settimana si profila uno scenario di maggiore variabilità, con temperature più normali e qualche passaggio nuvoloso o rovescio di breve durata.

L’episodio conferma una tendenza a ondate calde precoci in primavera, che rendono strategica una pianificazione attenta di eventi all’aperto, mobilità urbana e gestione energetica, in vista di possibili futuri picchi termici sempre più anticipati nel calendario.

FAQ

Quanto durerà il caldo anomalo a Milano a inizio aprile?

Il caldo anomalo si esaurirà tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con temperature in graduale calo verso valori più primaverili.

Quali temperature sono previste a Milano nel weekend?

Nel weekend le massime previste si assesteranno intorno ai 20°C, con clima più variabile e qualche possibile rovescio localizzato di breve durata.

L’indice UV a Milano richiede già protezione solare?

Sì, con indice UV intorno a 5.4 è consigliabile usare crema solare e protezioni leggere nelle ore centrali della giornata.

Perché si passa così rapidamente dal caldo al fresco in primavera?

In primavera il contrasto tra masse d’aria diverse genera veloci cambi di circolazione, con anticicloni e irruzioni fresche che si alternano in pochi giorni.

Qual è la fonte delle informazioni meteo su Milano descritte nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.