Giorgio Armani sorprende tutti: a chi va il marchio iconico e l’impero miliardario dopo di lui

Eredità e governance del gruppo Armani

Giorgio Armani ha predisposto con largo anticipo un assetto di successione in grado di garantire stabilità al Gruppo Armani e continuità alla sua visione. Gli atti notarili depositati a Milano nel 2016, poi aggiornati con due testamenti datati 15 marzo e 5 aprile, tracciano una governance precisa: il 100% delle quote di Giorgio Armani S.p.A. confluisce nella Fondazione Giorgio Armani, che diventa il perno proprietario della maison e custode dei principi industriali e creativi del fondatore.

La Fondazione non è solo detentrice del capitale, ma anche garante di regole operative. Nelle disposizioni, Armani definisce i “principi fondanti” per la gestione: diversificazione e segmentazione coerente dei marchi del portafoglio, continuità stilistica, comunicazione allineata, e una rigorosa attenzione a innovazione, qualità ed eccellenza. Il perimetro estetico resta chiaro: uno stile essenziale, moderno, elegante e mai ostentato, con cura sartoriale del dettaglio e della vestibilità. L’obiettivo è preservare identità e posizionamento, evitando derive speculative o snaturamenti del brand.

Accanto al controllo della Fondazione, il fondatore ha stabilito passaggi azionari obbligati per rafforzare l’architettura di lungo termine. Trascorso un anno dall’apertura del testamento, e comunque entro 18 mesi, la Fondazione dovrà cedere il 15% del capitale del gruppo, con priorità verso LVMH, EssilorLuxottica o L’Oréal, o verso altro gruppo selezionato d’intesa con Pantaleo (Leo) Dell’Orco. Tra il terzo e il quinto anno è prevista la cessione di un’ulteriore quota compresa tra il 30% e il 54,9% al medesimo acquirente, oppure, in alternativa, la quotazione in Borsa entro 5-8 anni. In ogni scenario, la Fondazione manterrà almeno il 30,1%, assicurando una minoranza qualificata capace di incidere sulle decisioni strategiche.

La centralità di Leo Dell’Orco, storico braccio destro, emerge nella governance come figura di raccordo tra Fondazione e management. Il suo ruolo consultivo nelle cessioni e la sua presenza nei rapporti con potenziali partner industriali garantiscono continuità gestionale e protezione della cultura aziendale. L’assetto così disegnato bilancia tre esigenze: salvaguardare l’eredità creativa, assicurare un presidio proprietario stabile, e dotare il gruppo di strumenti finanziari e industriali per competere nel lusso globale.

Il modello disegnato da Armani separa la proprietà “valoriale” dalla leva di crescita: la Fondazione custodisce missione e identità, mentre l’apertura a un socio strategico di peso o l’eventuale IPO introduce risorse, disciplina di mercato e scala internazionale, senza rinunciare a un controllo significativo. È una governance pensata per evitare transizioni traumatiche, pianificare il ricambio e blindare il perimetro del marchio anche oltre la generazione del fondatore.

Valore del marchio e partnership strategiche

Il perimetro economico del Gruppo Armani resta solido e redditizio, nonostante la fase di raffreddamento del comparto lusso. Nel 2024 i ricavi consolidati si sono attestati attorno a 2,3 miliardi di euro, con una base operativa di circa 8.700 dipendenti e una presenza globale multilivello: abbigliamento, beauty, accessori, interiors, hotellerie, ristorazione e sport. Il modello misto tra integrazione diretta e licenze garantisce flussi ricorrenti di cassa e un’ampia visibilità internazionale, con un presidio selettivo dei canali e controllo sull’immagine.

Le collaborazioni industriali chiave sono strutturate su orizzonti pluriennali e assicurano scala e qualità. Con L’Oréal, che sviluppa e distribuisce Giorgio Armani Beauty, è in vigore uno dei contratti più longevi del settore, esteso fino al 2050: una piattaforma che presidia profumi e cosmetica con investimenti continui in innovazione di prodotto e marketing. Con EssilorLuxottica l’accordo, rinnovato ciclicamente ogni 15 anni e attivo sin dal 1988, copre sviluppo, produzione e distribuzione mondiale dell’eyewear per i marchi Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 e A|X, garantendo standard manifatturieri elevati e capillarità distributiva. Nel segmento orologi e gioielli, la partnership con Fossil Group presidia l’offerta fashion con un portafoglio calibrato su volumi e accessibilità controllata.

L’espansione nell’hospitality ha seguito una logica di integrazione dell’esperienza di marca. Con Emaar Properties l’intesa siglata nel 2005 ha dato vita al progetto Armani Hotels & Resorts, con il primo hotel inaugurato nel 2010 nel Burj Khalifa a Dubai e il secondo aperto a Milano l’11 novembre 2011. La rete internazionale di ristoranti e caffè supera oggi le venti insegne, concepite come estensione coerente delle boutique e dei flagship, per un ecosistema retail-hospitality che rafforza la riconoscibilità del brand e la qualità dell’esperienza cliente.

Nel comparto yachting di alta gamma, Giorgio Armani S.p.A. detiene il 4,99% di The Italian Sea Group (TISG), gruppo quotato attivo con i marchi Admiral, Tecnomar e Perini Navi: una presenza che consolida l’associazione del marchio a design, artigianalità e lusso esperienziale. Sul piano sportivo, la proprietà dell’Olimpia Milano (EA7 Emporio Armani Milano) ha svolto un ruolo strategico di brand building e sponsorship, integrando visibilità globale e narrazione valoriale.

Le valutazioni patrimoniali collocano Giorgio Armani tra i grandi della ricchezza italiana. Pur non essendo quotato, l’impero industriale è stimato tra 9 e 13 miliardi di euro: il Bloomberg Billionaires Index lo ha posizionato attorno al 360° posto nel mondo con circa 9,5 miliardi di dollari, mentre Forbes lo indica a 12,1 miliardi di dollari, terzo in Italia. La distanza tra le stime riflette la natura privata del gruppo, la composizione degli asset e l’effetto delle partnership a lungo termine sui flussi futuri. La politica di licenze, la disciplina distributiva e l’ampiezza del portafoglio confermano il marchio come uno dei più resilienti e riconoscibili del lusso globale.

Beneficiari, quote e disposizioni patrimoniali

Il testamento di Giorgio Armani definisce in modo puntuale la mappa dei beneficiari e la ripartizione del patrimonio personale, separando la proprietà del Gruppo Armani dalle sostanze private. Oltre al trasferimento integrale del capitale di Giorgio Armani S.p.A. alla Fondazione Giorgio Armani, le ultime volontà specificano quote, usufrutti e lasciti destinati a familiari, collaboratori storici e amici di lunga data, con un’attenzione particolare alla continuità degli affetti e alla tutela dei beni iconici.

Un capitolo centrale riguarda le partecipazioni in EssilorLuxottica, stimate intorno al 2%: il 40% di tale pacchetto è attribuito a Pantaleo (Leo) Dell’Orco, mentre il restante 60% viene suddiviso tra i familiari. Sul fronte della liquidità e delle riserve finanziarie, la ripartizione segue criteri chiari: il 40% delle disponibilità monetarie è destinato a Leo Dell’Orco, mentre il 15% va rispettivamente alla sorella Rosanna Armani, alle nipoti Silvana Armani e Roberta Armani, e al nipote Andrea Camerana. Sono previsti, inoltre, conferimenti specifici a favore delle figlie di Andrea Camerana: a Margherita e Maria Vittoria Camerana spettano 1,5 milioni di euro ciascuna, da destinare al Mamar Trust istituito da Rosanna Armani.

Il patrimonio immobiliare è conferito principalmente attraverso la società L’Immobiliare Srl, alla quale fanno capo le residenze di Saint-Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria. La piena proprietà (75%) della società è attribuita a Rosanna Armani, Andrea Camerana e Silvana Armani, mentre la restante quota del 25% è assegnata loro in nuda proprietà; l’usufrutto è riconosciuto a Leo Dell’Orco, a garanzia dell’utilizzo continuativo degli immobili. Per la storica dimora di via Borgonuovo 21 a Milano, l’usufrutto è riservato a Leo Dell’Orco con il vincolo di mantenere gli ambienti invariati, fatta eccezione per il quadro di Matisse e la fotografia di Man Ray, destinati a Rosanna Armani. Il celebre ritratto firmato Andy Warhol va a Leo Dell’Orco, mentre gli arredi sono ripartiti tra gli eredi secondo indicazioni dettagliate.

I lasciti includono anche beni mobili di pregio e collezioni personali: a Leo Dell’Orco e a Michele Morselli sono assegnate le auto d’epoca, simbolo della passione del fondatore per il design e l’ingegneria. In cassaforte figurano inoltre BTP con scadenze entro i prossimi dieci anni, distribuiti tra collaboratori di fiducia: a Michele Morselli oltre 32 milioni di euro in titoli di Stato; a Angelo Bonsignore 900 mila euro; a Elisa Di Ceglia 500 mila euro; a Black Graeme Leslie 480 mila euro. Accanto ai titoli, lo stilista ha disposto la cessione di 100 mila azioni a Michele Morselli e 7.500 azioni ciascuno a Daniele Balestrazzi, Giuseppe Marsocci, Laura Tadini e Luca Pastorelli, a riconoscimento del contributo gestionale e creativo.

Le disposizioni testamentarie chiariscono anche le regole d’uso delle residenze e della barca di famiglia, scandendo tempi e modalità di permanenza per evitare conflitti tra beneficiari. La struttura complessiva dei lasciti combina proprietà piena, nuda proprietà e usufrutto, così da preservare l’integrità dei patrimoni e consentirne la fruizione ordinata nel tempo. Nel perimetro relazionale, il ruolo di Leo Dell’Orco emerge come cardine, non solo nella governance del gruppo ma anche nella gestione dei beni personali, coerentemente con il legame professionale e umano costruito in decenni di collaborazione.

