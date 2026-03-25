michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Meloni sotto assedio politico, cresce la richiesta di dimissioni per Santanchè dopo l’uscita di Delmastro e Bartolozzi

Meloni sotto assedio politico, cresce la richiesta di dimissioni per Santanchè dopo l’uscita di Delmastro e Bartolozzi

Dimissioni nel governo Meloni e pressing su Daniela Santanchè

Due figure chiave del ministero della Giustizia, il sottosegretario Andrea Delmastro e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, hanno rassegnato dimissioni irrevocabili dopo il fallimento del referendum sulla riforma della giustizia promosso dal governo guidato da Giorgia Meloni.
Le dimissioni, maturate a Roma nel tardo pomeriggio dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sono legate al caso del ristorante ‘La Bisteccheria’, riconducibile a rapporti controversi con un prestanome del clan Senese.

Da Palazzo Chigi è arrivata una nota che, oltre a ringraziare Delmastro e Bartolozzi, sollecita esplicitamente un analogo passo indietro della ministra del Turismo Daniela Santanchè, al centro di vicende giudiziarie e politiche ritenute ormai “insostenibili” dall’esecutivo.
La mossa punta a contenere il contraccolpo politico post-referendum e a rilanciare l’immagine di rigore del governo, mentre la premier si prepara a una delicata missione ad Algeri.

In sintesi:

  • Dimissioni irrevocabili di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi dopo il ko referendario sulla giustizia.
  • Giorgia Meloni chiede un analogo passo indietro alla ministra del Turismo Daniela Santanchè.
  • Il caso “La Bisteccheria” e possibili nuove intercettazioni aggravano la posizione di Delmastro.
  • Nessuna richiesta di fiducia in Parlamento: il governo esclude una crisi politica formale.

Il caso Delmastro, il messaggio a Santanchè e la strategia post-referendum

Su Andrea Delmastro, fedelissimo di Giorgia Meloni, il pressing di Fratelli d’Italia è cresciuto rapidamente nelle ultime ore, complici le polemiche sul ristorante ‘La Bisteccheria’, gestito insieme alla figlia del prestanome del clan Senese.
Delmastro, dopo un confronto con il ministro Carlo Nordio negli uffici di via Arenula, ha annunciato le dimissioni “irrevocabili”, riconoscendo una “leggerezza” e dichiarando: “Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza, me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della nazione”.

Parallelamente, la posizione di Daniela Santanchè è diventata il vero nodo politico. Fonti di maggioranza riferiscono di un messaggio netto recapitato alla ministra: la situazione è divenuta “insostenibile” e serve un passo indietro.
Il “niet” iniziale di Santanchè ha spinto Palazzo Chigi a diffondere una nota considerata “di fuoco” negli ambienti parlamentari: Meloni “auspica” un’analoga scelta da parte della ministra, un invito che nei fatti ha il peso di un ultimatum politico.

Il timing non è casuale: la premier vuole chiudere rapidamente i dossier più sensibili prima della missione ad Algeri, evitando che i casi giudiziari interni indeboliscano l’azione internazionale del governo e la credibilità dell’esecutivo dopo la bocciatura referendaria sulla separazione delle carriere, respinta con il 53,7% dei voti.

Nordio alla Camera, equilibrio politico e prossime mosse del governo

Le dimissioni di Andrea Delmastro arrivano alla vigilia del question time del ministro Carlo Nordio alla Camera, dove è chiamato a riferire proprio sui casi del sottosegretario e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.
A pesare sulla decisione ci sarebbe anche il timore di nuove rivelazioni, tra audio e intercettazioni, che potrebbero approdare in Commissione Antimafia, amplificando il danno di immagine per il governo.

Giorgia Meloni, rimasta a lungo nel suo ufficio a Palazzo Chigi, ha gestito direttamente la sequenza di telefonate e incontri con i vertici di Fratelli d’Italia e gli alleati, puntando a una risposta “forte” dopo il flop referendario.
Non è previsto al momento alcun passaggio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, né la richiesta di un voto di fiducia in Parlamento: la linea dell’esecutivo è che non esista una vera crisi politica, ma la necessità di un riassetto volto a mostrare rigore etico e capacità di autocorrezione.

Gli altri membri del governo restano sostanzialmente silenti. Dal fronte leghista, il ministro Roberto Calderoli minimizza gli effetti sull’Autonomia differenziata, assicurando che la riforma bandiera della Lega “sta meglio, va meglio”.
Nordio, fino all’ultimo, ha provato a difendere Delmastro, dichiarandosi certo che avrebbe chiarito la propria posizione e assumendosi la “responsabilità politica” della riforma bocciata, che porta il suo nome.

FAQ

Perché si sono dimessi Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi?

Le dimissioni sono dovute al caso “La Bisteccheria”, ai legami con un prestanome del clan Senese e al contraccolpo politico seguito alla sconfitta referendaria sulla riforma della giustizia.

Cosa chiede Giorgia Meloni alla ministra Daniela Santanchè?

La premier chiede, con una nota ufficiale di Palazzo Chigi, che Daniela Santanchè compia un analogo passo indietro, per ragioni di “sensibilità istituzionale” e tutela dell’immagine del governo.

Il governo chiederà la fiducia in Parlamento dopo il referendum?

No, il governo esclude la richiesta di fiducia. Ritiene che non vi sia una crisi politica formale, ma solo la necessità di gestire responsabilità individuali e rafforzare il profilo di rigore dell’esecutivo.

Qual è il ruolo di Carlo Nordio nella vicenda Delmastro?

Carlo Nordio ha discusso le dimissioni con Delmastro e Bartolozzi, risponderà in question time alla Camera e si è assunto la responsabilità politica della riforma della giustizia bocciata dagli elettori.

Da quali fonti provengono le informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache