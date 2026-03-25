Home / EVENTI / Jannik Sinner domina Michelsen in due set e conquista l’accesso ai quarti di finale di Miami

Sinner vola ai quarti al Masters 1000 di Miami: numeri e prospettive

Il tennista italiano Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, in corso sui campi in cemento della Florida.

Il successo è arrivato lunedì 24 marzo, quando l’altoatesino ha superato lo statunitense Alex Michelsen in due set combattuti, 7-5, 7-6, in 1 ora e 41 minuti di gioco.

La vittoria consolida la sua straordinaria striscia vincente nei Masters 1000: Sinner ha infatti raggiunto il 20° quarto di finale in carriera in questa categoria e ha allungato a 28 i set consecutivi vinti nei Masters.

Un risultato che conferma perché il 22enne italiano è oggi uno dei principali candidati al titolo a Miami e un riferimento assoluto nel circuito.

In sintesi:

Jannik Sinner batte Alex Michelsen 7-5, 7-6 e vola ai quarti a Miami.

batte 7-5, 7-6 e vola ai quarti a Miami. L’azzurro centra il 20° quarto di finale in carriera nei tornei Masters 1000.

Sinner porta a 28 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000.

Ai quarti affronterà il vincente tra Terence Atmane e Frances Tiafoe.

Come Sinner ha battuto Michelsen e cosa dicono i numeri

Il primo set ha mostrato un Sinner inizialmente contratto, di fronte a un Michelsen molto solido al servizio nei primi tre turni di battuta, in cui non ha concesso punti.

L’inerzia è cambiata quando l’italiano ha alzato i giri da fondo campo, costruendo pressione costante e trasformando il break alla sesta palla utile, per poi chiudere il parziale 7-5 grazie a un servizio più incisivo nei momenti chiave.

Nel secondo set è emersa la parte più complessa del match: Michelsen ha trovato profondità e aggressività in risposta, strappando il servizio a Sinner e portandosi avanti 5-2.

In quella fase l’altoatesino ha mostrato esperienza e tenuta mentale da top player: ha cancellato il gap con una serie di game aggressivi in risposta, forzando il tie-break.

Sotto 3-1 nel gioco decisivo, Sinner ha cambiato ritmo ancora una volta, inanellando punti consecutivi fino al doppio match point, chiuso 7-4.

Il punteggio finale 7-5, 7-6 fotografa un duello più equilibrato di quanto dicano i ranking, ma conferma la capacità dell’italiano di trovare soluzioni tattiche sotto pressione e di gestire le fasi critiche con lucidità.

Sfida ai quarti e cosa aspettarsi dal prosieguo del torneo

Per l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner affronterà il vincente della sfida tra il francese Terence Atmane, numero 53 del mondo, e l’americano Frances Tiafoe, attuale numero 20 ATP.

Si tratta di due profili tecnicamente e tatticamente differenti: Atmane è un mancino esplosivo, in piena ascesa, mentre Tiafoe porta in campo grande esperienza, varietà di colpi e un rendimento molto elevato sul cemento nordamericano.

Per Sinner, già campione Slam e leader di fatto del movimento italiano, un’eventuale semifinale a Miami avrebbe un impatto importante sulla corsa al numero 1 del mondo, rafforzando ulteriormente i suoi punti nella Race e la percezione di affidabilità continua sul cemento outdoor.

La gestione fisica e mentale, dopo match intensi come quello con Michelsen, sarà uno snodo decisivo in vista del finale di torneo.

FAQ

Chi ha vinto tra Jannik Sinner e Alex Michelsen a Miami?

Ha vinto Jannik Sinner, imponendosi sullo statunitense Alex Michelsen in due set con il punteggio di 7-5, 7-6.

In quanto tempo Jannik Sinner ha chiuso il match contro Michelsen?

Il match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen al Masters 1000 di Miami è durato complessivamente 1 ora e 41 minuti.

Quanti quarti di finale Masters 1000 ha raggiunto Sinner in carriera?

Attualmente Jannik Sinner ha raggiunto il 20° quarto di finale in carriera nei tornei della categoria Masters 1000.

Chi sarà il prossimo avversario di Sinner al Masters 1000 di Miami?

Il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà il vincente tra il francese Terence Atmane e l’americano Frances Tiafoe.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Sinner a Miami?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.