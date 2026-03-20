Home / NEWS / Meloni protagonista a Pulp, Mister Marra smentisce Travaglio e Il Fatto sul rapporto con Conte

Meloni al podcast Pulp: come è nata l’intervista con Fedez e Mr. Marra

L’intervista della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al podcast Pulp di Fedez e Mr. Marra è stata pubblicata online a Roma pochi giorni dopo la conferma definitiva dell’incontro, arrivata di venerdì sera. L’episodio è nato da mesi di inviti rivolti ai principali leader politici italiani e ha innescato un intenso dibattito pubblico perché molti commentatori, tra cui Marco Travaglio, hanno giudicato le domande troppo morbide. Al centro della discussione c’è il rapporto tra politica, nuovi media e giornalismo tradizionale: perché la premier ha accettato l’invito di due creator digitali mentre altri leader hanno declinato? E fino a che punto un podcast può sostituire le interviste politiche dei media generalisti?

In sintesi:

Meloni accetta il podcast Pulp di Fedez e Mr. Marra dopo mesi di inviti ai leader.

Travaglio e altri giornalisti criticano l’intervista come eccessivamente accomodante verso la premier.

Marra rivendica il risultato mediatico e replica ironicamente alle accuse del Fatto Quotidiano.

Salvini, Conte e Schlein non hanno risposto, unica condizione di Meloni: uscire prima del referendum.

Le critiche del Fatto e la replica di Davide Marra sul caso Meloni

La partecipazione di Giorgia Meloni a Pulp Podcast è stata definita dal Fatto Quotidiano una semplice “passerella” della premier. A guidare il fronte critico è Marco Travaglio, che contesta il tono considerato troppo accomodante delle domande poste da Fedez e Mr. Marra. In particolare, viene rimproverata ai conduttori l’assenza di un vero incalzare sui dossier politici più controversi.

Ospite di Un Giorno da Pecora, Davide Marra ha ribaltato la lettura polemica. Ha definito le accuse del Fatto *“l’ennesima medaglia, è ottimo”*, sottolineando con sarcasmo che il quotidiano avrebbe “sicuramente” incalzato Giuseppe Conte con la stessa durezza. *“Le critiche vanno bene, ognuno può dire quel che preferisce”*, ha aggiunto, rivendicando la legittimità del proprio approccio.

Marra ha poi ricostruito la genesi dell’intervista: *“Sono sei o sette mesi che tentiamo di invitare questi esponenti: Meloni, Salvini, Conte, Schlein”*. Dopo Sanremo, il podcast ha accelerato i contatti con tutti. Matteo Salvini, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non hanno risposto, mentre Meloni ha accettato con un semplice *“ok vengo”*. Conferma giovedì, “tombale” venerdì sera, registrazione domenica a Roma. Unica condizione della presidente del Consiglio: la pubblicazione doveva avvenire prima del referendum.

Podcast e politica: cosa cambia nel rapporto con i giovani elettori

L’operazione Pulp segna un passaggio strategico per la comunicazione di Giorgia Meloni: parlare direttamente al pubblico giovane di Fedez e Mr. Marra, aggirando i filtri dei talk show tradizionali. Per i creator, l’ospitata della premier rappresenta un salto di credibilità e di visibilità nel panorama dell’informazione politica digitale.

Le critiche di Marco Travaglio e di una parte del giornalismo tradizionale rivelano però una tensione strutturale: chi detta oggi l’agenda dell’intervista politica, le redazioni o i nuovi hub di contenuti su YouTube e piattaforme di streaming? La scelta di Meloni di presentarsi solo dove accetta le regole del format – come la richiesta di uscire prima del referendum – apre un fronte delicato: la personalizzazione della comunicazione politica rischia di trasformare il confronto in racconto controllato. Allo stesso tempo, l’assenza di Matteo Salvini, Giuseppe Conte ed Elly Schlein dal podcast li espone al rischio opposto: apparire meno disponibili al dialogo con i pubblici digitali più giovani e più mobili nell’informazione.

FAQ

Perché l’intervista di Giorgia Meloni a Pulp Podcast fa discutere?

Fa discutere perché molti commentatori, tra cui Marco Travaglio, la giudicano troppo indulgente, senza domande realmente incalzanti sui temi politici più divisivi.

Chi ha rifiutato o ignorato l’invito di Fedez e Mr. Marra?

Secondo Davide Marra, Matteo Salvini, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non hanno risposto agli inviti al podcast.

Qual era l’unica condizione posta da Giorgia Meloni per partecipare?

L’unica condizione indicata da Giorgia Meloni era che l’intervista venisse pubblicata prima della data del referendum nazionale.

Quanto tempo è servito per ottenere l’intervista a Meloni?

Sono serviti sei-sette mesi di inviti ai principali leader; la conferma definitiva di Meloni è arrivata solo pochi giorni prima.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla polemica Pulp?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.