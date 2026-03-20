Home / NEWS / Cassazione respinge il ricorso e conferma l’imputazione coatta nei confronti di John Elkann

La Cassazione conferma l’imputazione coatta per John Elkann sul caso Marella Agnelli

La Corte di Cassazione ha respinto, a Roma, il ricorso presentato dalla difesa di John Elkann contro l’“imputazione coatta” disposta dal giudice torinese Antonio Borretta. La vicenda riguarda gli accertamenti giudiziari sulla residenza fiscale in Italia di Marella Agnelli, figura centrale della storica famiglia torinese. La decisione, adottata il 20 marzo 2026, conferma l’obbligo per la procura di procedere penalmente nei confronti dell’imprenditore, in contrasto con la precedente richiesta di archiviazione avanzata dai pubblici ministeri piemontesi sia per John Elkann sia per il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero. La scelta della Suprema Corte apre ora una fase processuale delicata, con possibili ripercussioni sia sul fronte giudiziario sia su quello reputazionale, in un contesto dove la residenza fiscale dei grandi patrimoni resta tema sensibile per il fisco italiano e per l’opinione pubblica.

In sintesi:

La Cassazione respinge il ricorso della difesa di John Elkann sull’imputazione coatta.

sull’imputazione coatta. Confermata la decisione del giudice torinese Antonio Borretta sul caso Marella Agnelli .

sul caso . I pm avevano chiesto l’archiviazione per John Elkann e Gianluca Ferrero .

e . Ora la procura di Torino deve procedere con l’azione penale obbligatoria.

Cosa significa la decisione della Cassazione sul caso Elkann

La pronuncia della Corte di Cassazione sancisce la piena legittimità dell’“imputazione coatta” disposta dal giudice del tribunale di Torino nei confronti di John Elkann, nell’ambito delle verifiche sulla residenza in Italia di Marella Agnelli. In termini tecnici, l’imputazione coatta obbliga la procura a formulare l’imputazione e a esercitare l’azione penale, anche quando i pubblici ministeri avevano originariamente ritenuto di archiviare il procedimento.

Nel caso specifico, i pm piemontesi avevano chiesto l’archiviazione completa per John Elkann e per il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero, ritenendo evidentemente insussistenti o insufficienti gli elementi per procedere. Il giudice Antonio Borretta, però, si era discostato da questa valutazione, ordinando la prosecuzione dell’azione penale.

La difesa di Elkann aveva quindi impugnato in Cassazione tale decisione, contestandone presupposti e motivazioni. Il rigetto del ricorso conferma ora che l’impostazione del giudice torinese è, dal punto di vista procedurale, conforme al diritto, aprendo di fatto la strada alla fase successiva del procedimento penale.

Scenari futuri e impatto sul dibattito sulla residenza fiscale

La decisione della Cassazione non equivale a una condanna di John Elkann, ma cristallizza l’avvio di un percorso processuale completo, con verifiche approfondite sui profili fiscali legati alla residenza di Marella Agnelli.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione dell’amministrazione finanziaria e della magistratura verso la gestione internazionale dei grandi patrimoni familiari italiani. Le prossime mosse della procura di Torino – dall’eventuale richiesta di rinvio a giudizio alle possibili nuove perizie – potrebbero costituire un precedente significativo per altri contenziosi su residenza e fiscalità dei cosiddetti high net worth individuals, alimentando il dibattito pubblico su equità tributaria e controllo dei capitali all’estero.

FAQ

Cosa ha deciso esattamente la Corte di Cassazione sul caso Elkann?

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’imputazione coatta disposta dal giudice di Torino nei confronti di John Elkann.

L’imputazione coatta significa che John Elkann è già considerato colpevole?

No, l’imputazione coatta comporta solo l’obbligo per la procura di esercitare l’azione penale, senza anticipare alcun giudizio di colpevolezza.

Perché i pm di Torino avevano chiesto l’archiviazione per Elkann e Ferrero?

I pubblici ministeri avevano ritenuto non sufficienti gli elementi per procedere, ma il giudice Antonio Borretta ha valutato diversamente disponendo l’imputazione coatta.

Qual è il ruolo di Marella Agnelli nell’indagine sulla residenza fiscale?

La figura di Marella Agnelli è centrale perché l’indagine riguarda la sua effettiva residenza fiscale in Italia e le relative conseguenze tributarie.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie fornite da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.