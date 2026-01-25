Lecce Lazio, pareggio che gela entusiasmi e accende sospetti su attacco spuntato e occasioni clamorosamente sciupate

Lecce-Lazio, nessun gol e tanta noi: in Salento finisce 0 a 0

Equilibrio e nervi tesi al Via del Mare

Al Via del Mare va in scena una sfida bloccata, dominata da duelli fisici e continue interruzioni, con il pubblico di Lecce a spingere una squadra più intensa che brillante. La formazione di Eusebio Di Francesco prova a tenere il pallino, ma fatica a trasformare il possesso in occasioni pulite.

La Lazio di Maurizio Sarri resta lunga, imprecisa nell’uscita dal basso e quasi mai pericolosa nella trequarti avversaria, limitandosi per lunghi tratti a gestire senza cambiare ritmo. La partita procede a strappi, con tanti contrasti e pochi fraseggi, evidenziando la prudenza delle due panchine.

Nei primi 45 minuti i padroni di casa costruiscono le situazioni migliori grazie alla pressione alta e ai ribaltamenti di fronte, mentre i biancocelesti faticano a trovare connessioni tra centrocampo e attacco, lasciando spesso isolate le punte e rinunciando al palleggio rapido che li aveva caratterizzati in altre uscite.

Le rare fiammate e la sfida tra Falcone e Provedel

La chance più nitida del match arriva dal destro di Ylber Ramadani, che al 39’ esplode una conclusione potente da fuori area stampandola sulla traversa con Ivan Provedel immobile. Poco prima e poco dopo, solo tiri sporadici dalla distanza e mischie confuse nell’area biancoceleste.

Nella ripresa l’unico vero lampo ospite porta la firma di Boulaye Dia, lanciato in verticale e fermato da un’uscita tempestiva di Wladimiro Falcone, sempre sicuro nelle poche volte in cui viene chiamato in causa. Il resto è gestione attenta della linea difensiva giallorossa, brava a chiudere gli spazi centrali.

Dall’altra parte, il portiere laziale respinge senza patemi una punizione di Sottil dai 25 metri, mentre nel finale il sinistro a giro di Taylor sfila di poco sul fondo alla destra di Falcone, a certificare una serata più ricca di tensione che di reali opportunità da gol.

Classifica, prospettive e prossimi impegni

Il punto ottenuto consente al Lecce di muovere una classifica delicata, staccando la Fiorentina e attestandosi a quota 18, in 17ª posizione, con la sensazione di aver consolidato il proprio impianto difensivo. Resta però irrisolto il problema della concretezza negli ultimi metri, cruciale nella corsa salvezza.

La Lazio resta nona con 29 punti, a -10 dal sesto posto occupato dalla Juventus, e con il rischio di essere agganciata dall’Udinese, impegnata a Verona. Il dato più preoccupante per Sarri è la totale mancanza di incisività offensiva, con poche idee tra le linee e pochissima profondità.

Nel prossimo turno Zaccagni e compagni ospiteranno il Genoa il 30 gennaio alle 20.45, chiamati a una reazione davanti al proprio pubblico, mentre il Lecce volerà a Torino per affrontare i granata di Baroni il 1° febbraio alle 12.30, in uno scontro diretto pesante per gli equilibri di bassa classifica.

