Home / NEWS / Massimo Lovati rilancia le accuse contro Alberto Stasi sul caso Garlasco e ne contesta la credibilità

Delitto di Garlasco, la nuova tesi dell’avvocato Lovati su Stasi

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati, già difensore di Andrea Sempio, sostiene che nella villetta fosse presente “un’unica persona” oltre alla vittima.

La presa di posizione arriva mentre prosegue la nuova inchiesta su Sempio e si intensifica il dibattito mediatico tra colpevolisti e innocentisti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva.

Lovati esclude il coinvolgimento di più soggetti sulla scena del crimine e punta l’attenzione sul muretto rotto di casa Poggi, chiedendo un nuovo “esperimento giudiziale” per chiarire come l’allora fidanzato avrebbe scavalcato il muro il giorno del ritrovamento del corpo.

In sintesi:

Lovati sostiene che in casa con Chiara ci fosse un solo aggressore.

L’ex avvocato di Sempio contesta l’ipotesi di più persone sulla scena.

Richiesto un nuovo esperimento giudiziale sullo scavalcamento del muretto.

La difesa di Stasi sostiene che Chiara non abbia aperto la porta all’assassino.

Lovati ribadisce che la dinamica dell’omicidio non consentirebbe, a suo giudizio, di ipotizzare più presenze nella villetta di via Pascoli.

L’avvocato rilancia quindi una ricostruzione alternativa del ruolo di Alberto Stasi: secondo la sua tesi, l’ex fidanzato “non ha scoperto nessun cadavere, non è mai entrato in quella casa”, pur ammettendo che manchi ancora una dimostrazione processuale di questa versione.

Da qui la richiesta di riportare Stasi davanti alla villetta per verificare concretamente, con un test giudiziale, in quale punto avrebbe potuto scavalcare il muro di cinta danneggiato, elemento da anni al centro delle perizie tecniche.

Nuova inchiesta su Sempio e ricostruzioni sulla dinamica dell’omicidio

L’apertura della nuova inchiesta su Andrea Sempio ha riacceso il confronto pubblico sul delitto di Garlasco, spingendo molti commentatori, soprattutto televisivi, a proporre letture divergenti rispetto alla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi.

La difesa di Stasi ha ricostruito una dinamica in cui Chiara Poggi non avrebbe mai aperto la porta al suo aggressore: l’assassino avrebbe scavalcato il muro perimetrale, rompendo un frammento del muretto, per poi nascondersi sul retro dell’abitazione.

L’attacco sarebbe avvenuto, secondo questa linea difensiva, mentre la giovane disattivava l’allarme per far uscire i gatti, un momento di particolare vulnerabilità che spiegherebbe l’assenza di segni di effrazione evidenti all’ingresso principale.

Nel talk televisivo Mattino Cinque è tornata inoltre la testimonianza di Pietro Emilio Franchioli, che nel 2009 riferì di aver visto, la mattina del delitto, un uomo vicino a una bicicletta in via Pascoli intorno alle 7:30.

Questa presenza, mai completamente chiarita, continua a rappresentare un tassello delicato nel mosaico indiziario, spesso evocato da chi ipotizza piste alternative rispetto alla ricostruzione accolta in giudizio.

Le nuove dichiarazioni e le richieste di accertamenti integrativi confermano come il caso resti, a distanza di anni, uno dei più controversi della cronaca giudiziaria italiana recente.

Prospettive future tra nuova inchiesta e possibili accertamenti

Le posizioni di Massimo Lovati e le ipotesi della difesa di Alberto Stasi potrebbero alimentare nuove istanze di accertamento tecnico, in particolare sul muretto rotto e sui percorsi di accesso alla villetta di Garlasco.

L’eventuale “esperimento giudiziale” richiesto da Lovati, se autorizzato, offrirebbe una verifica pratica sulla compatibilità tra le dichiarazioni di Stasi e la morfologia del luogo del delitto.

Parallelamente, gli sviluppi dell’inchiesta su Andrea Sempio saranno decisivi per valutare se emergeranno elementi realmente idonei a mettere in discussione, sul piano giuridico, l’impianto della condanna definitiva o se il caso resterà confinato in una dimensione prevalentemente mediatica.

FAQ

Chi è Massimo Lovati nel caso dell’omicidio di Garlasco?

È l’ex avvocato di Andrea Sempio e oggi propone una ricostruzione alternativa sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Cosa sostiene Lovati sulla presenza in casa al momento del delitto?

Affermativamente, Lovati sostiene che nella villetta di Garlasco ci fosse, oltre a Chiara Poggi, “un’unica persona”, escludendo l’intervento di più aggressori.

Perché si parla del muretto rotto di casa Poggi?

Affermativamente, il muretto rotto è centrale perché potrebbe indicare lo scavalcamento dell’assassino e verificare la compatibilità con il racconto di Alberto Stasi.

Cosa chiede l’avvocato Lovati riguardo ad Alberto Stasi?

Affermativamente, chiede un “esperimento giudiziale” riportando Stasi davanti alla villetta per stabilire dove e come avrebbe scavalcato il muro.

Quali sono le fonti giornalistiche di riferimento per questo articolo?

Affermativamente, l’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.