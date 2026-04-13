Home / SPETTACOLI & CINEMA / Carlo Conti svela retroscena su Sanremo, De Martino e vita privata

Carlo Conti, Sanremo e il passaggio di consegne a Stefano De Martino

L’ospitata di Carlo Conti a Belve, in onda domani su Rai2, chiarisce tempi e motivazioni del passaggio di testimone al Festival di Sanremo. Davanti a Francesca Fagnani, il futuro direttore artistico del Festival ribadisce che il successore designato è Stefano De Martino e spiega perché abbia annunciato in anticipo la “staffetta” sul palco dell’Ariston. Conti difende la sua scelta di comunicazione, rivendica la totale autonomia della decisione e individua in Nicola Savino il conduttore più vicino al proprio profilo televisivo. L’intervista tocca anche i rumor sul possibile ritorno di Amadeus in Rai e sulle ipotesi che vedrebbero Conti come futuro direttore di rete, ruolo che il conduttore fiorentino esclude nettamente, confermando la priorità assoluta ai suoi programmi di intrattenimento.

In sintesi:

Carlo Conti conferma la scelta di Stefano De Martino per il futuro di Sanremo.

conferma la scelta di per il futuro di Sanremo. Il passaggio di consegne in video è stato richiesto da Conti per rafforzare De Martino.

Nicola Savino è indicato da Conti come profilo più affine al suo stile.

è indicato da Conti come profilo più affine al suo stile. Conti apre al ritorno di Amadeus in Rai e smentisce l’ipotesi direttore di rete.

Al centro dell’intervista a Belve c’è la strategia per il dopo-Conti al Festival. Alla domanda della Fagnani sul perché annunciare così presto il passaggio di testimone, Conti replica: «Non mi sono mai preoccupato della comunicazione».

Rivela di aver parlato dal palco solo dopo aver maturato una decisione definitiva: «L’ho fatto perché avevo già deciso», chiarendo che non si è trattato di un’operazione mediatica, ma di una scelta editoriale già consolidata.

Sul futuro conduttore, Conti afferma: «Vedo De Martino essere partito fortissimo», attribuendogli potenziale e credibilità per guidare il nuovo corso del Festival. Alla richiesta di indicare il conduttore più simile a sé, però, spiazza: il nome più affine al suo profilo è per lui Nicola Savino, riconosciuto per misura, ironia e capacità radio-televisiva.

Perché il passaggio di consegne a Sanremo è stato così visibile

Il passaggio di consegne sul palco dell’Ariston, giudicato da alcuni eccessivamente solenne, è stato in realtà voluto e orchestrato da Carlo Conti. Il conduttore ricorda di aver «chiesto fortemente di poterlo fare in video», ribadendo la natura intenzionale di quella scelta registica.

L’obiettivo principale, spiega, era dare legittimazione e forza a Stefano De Martino prima ancora che iniziasse il suo mandato: «Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne». Il gesto, però, aveva anche una componente personale: «Era anche un gesto di affetto», sottolinea Conti, mettendo in luce il rapporto umano oltre alla logica televisiva.

La Fagnani chiude con ironia, osservando che una presentazione così solenne potrebbe generare “ansia da prestazione”: «Molto generoso, ma gli avrà fatto venire un’ansia da prestazione… io non ci avrei dormito». Una battuta che evidenzia il peso simbolico assunto dal passaggio di consegne nello storytelling del nuovo Sanremo.

Interpellato su un eventuale ritorno in Rai di Amadeus, Conti mantiene una linea inclusiva: «Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è».

Una risposta che inquadra la Rai come sistema corale, dove la forza editoriale dipende dalla somma delle professionalità e non dalla competizione tra “prime donne” del video. Sulle indiscrezioni che lo vorrebbero prossimo direttore di rete, Conti si smarca con una battuta ma anche con una presa di posizione netta: «Davvero? Non lo sapevo… comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi!».

Il conduttore ribadisce così la propria identità di uomo di palco e di produzione, più interessato alla costruzione di format e alla conduzione che alla gestione manageriale di una rete generalista, in un contesto televisivo sempre più competitivo e frammentato.

Le prospettive per il Festival e la televisione pubblica

Le parole di Carlo Conti a Belve anticipano un passaggio generazionale strategico per la Rai. Il sostegno esplicito a Stefano De Martino come volto del futuro di Sanremo e l’apertura al possibile rientro di Amadeus disegnano un ecosistema in cui il Festival diventa sempre più snodo centrale dell’intrattenimento pubblico.

L’indicazione di Nicola Savino come erede “spirituale” del proprio stile suggerisce inoltre una linea editoriale basata su ironia controllata, ritmo e capacità di parlare a pubblici trasversali, anche nell’era delle piattaforme digitali. Per Rai2 e per la tv generalista, la gestione di questi passaggi simbolici – in video, dichiarati e spiegati – è parte integrante di una strategia di fiducia e continuità verso il pubblico, cruciale anche per la visibilità su ambienti come Google News e Discover.

FAQ

Chi condurrà il Festival di Sanremo dopo Carlo Conti?

Secondo le indicazioni di Carlo Conti, sarà Stefano De Martino a raccogliere la sua eredità alla guida del Festival.

Perché il passaggio di consegne a Sanremo è stato fatto in video?

È stato fatto in video perché Conti ha chiesto espressamente quella modalità, per rafforzare pubblicamente Stefano De Martino e sottolineare l’importanza del passaggio.

Chi è il conduttore più simile a Carlo Conti secondo lo stesso Conti?

Secondo lo stesso Carlo Conti, il profilo televisivo più affine al suo modo di condurre è quello di Nicola Savino.

Carlo Conti potrebbe diventare direttore di rete Rai?

No, Conti esclude questa possibilità. Ha dichiarato ironicamente che non accetterebbe mai perché dovrebbe cancellare tutti i suoi programmi.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.