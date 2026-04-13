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Nicola Porro incalza Boris Johnson a Quarta Repubblica su Europa, leadership e futuro della destra

Nicola Porro incalza Boris Johnson a Quarta Repubblica su Europa, leadership e futuro della destra

Quarta Repubblica del 13 aprile 2026, temi, ospiti e confronto politico

Chi: il talk del lunedì sera di Nicola Porro, Quarta Repubblica su Rete 4.
Cosa: analisi dello scontro politico dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni, intervista a Boris Johnson, inchieste su mascherine e tragedia di Crans-Montana.
Dove: studi Mediaset di Cologno Monzese, in onda a livello nazionale.

Quando: puntata di lunedì 13 aprile 2026 in prima serata.
Perché: per chiarire ricadute politiche, giudiziarie ed economiche di crisi pandemica, affari pubblici e responsabilità penali ancora aperte.

In sintesi:

  • Scontro tra Governo e opposizioni dopo l’informativa parlamentare di Giorgia Meloni.
  • Intervista esclusiva all’ex premier britannico Boris Johnson su politica e crisi globali.
  • Nuove rivelazioni sullo scandalo delle mascherine nell’emergenza Covid.
  • Aggiornamenti giudiziari sulla tragedia di Crans-Montana e sul ruolo di Jacques Moretti.

Confronto politico, inchieste Covid e intervista a Boris Johnson

La nuova puntata di Quarta Repubblica si concentra innanzitutto sulle conseguenze politiche dell’informativa in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Al centro del dibattito, le critiche delle opposizioni, la tenuta della maggioranza e i dossier più sensibili su economia, politica estera e gestione delle crisi.
Il talk cercherà di capire come l’intervento della premier ridisegni i rapporti di forza e le prospettive di governo nei prossimi mesi.

In esclusiva, Nicola Porro intervista l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, figura chiave della Brexit.
L’intervista toccherà i rapporti tra Italia, Regno Unito e Unione Europea, le conseguenze geopolitiche delle guerre in corso e le lezioni apprese nella gestione della pandemia.
Ampio spazio anche al dossier sullo scandalo delle mascherine durante il Covid, con ricostruzioni di appalti, filiere di fornitura e potenziali responsabilità amministrative e politiche.

La trasmissione torna inoltre sulla tragedia di Crans-Montana, analizzando gli ultimi sviluppi giudiziari che coinvolgono Jacques Moretti.
Il focus sarà sulle nuove carte d’indagine, le ipotesi di accusa e l’impatto sulle famiglie delle vittime, con il contributo di esperti legali e tecnici.
Al dibattito partecipano editorialisti e opinionisti di primo piano, tra cui Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Maddalena Oliva, Andrea Giuricin, Maurizio Belpietro, Dario Bianchi, Simonetta Matone, Umberto Marcucci e Giuseppe Cruciani, chiamati a collegare i singoli casi al quadro politico e mediatico più ampio.

Implicazioni future per politica, giustizia e informazione televisiva

L’appuntamento del 13 aprile 2026 con Quarta Repubblica assume valore di test per clima politico, fiducia nelle istituzioni e ruolo dell’informazione televisiva in prima serata.
Lo scontro su Giorgia Meloni, il confronto con Boris Johnson e le inchieste su mascherine e Crans-Montana offrono materiale per valutare trasparenza amministrativa, efficacia dei controlli e capacità della magistratura di fare chiarezza.

Le reazioni del pubblico e delle forze politiche, anche sui social, potranno incidere sull’agenda dei prossimi talk e sulla centralità di Rete 4 nel racconto del conflitto tra Governo e opposizioni, confermando o ridimensionando il peso del format di Nicola Porro.

FAQ

Quando va in onda Quarta Repubblica il 13 aprile 2026?

Va in onda lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21.20 circa.

Chi sono gli ospiti principali della puntata di Quarta Repubblica?

Gli ospiti principali includono Boris Johnson, Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Maddalena Oliva, Maurizio Belpietro e Giuseppe Cruciani.

Quali temi legati al Covid vengono affrontati nella trasmissione?

Vengono affrontati lo scandalo delle mascherine, le dinamiche degli appalti durante il Covid e le eventuali responsabilità politiche ed economiche.

Cosa riguarda il segmento sulla tragedia di Crans-Montana?

Riguarda gli ultimi sviluppi giudiziari sulla tragedia di Crans-Montana, con focus sul coinvolgimento di Jacques Moretti e sulle famiglie delle vittime.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Quarta Repubblica?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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