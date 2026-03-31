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Massimo Giletti contesta il caso Stasi a Garlasco e denuncia pubblicamente ciò che non può accettare

Massimo Giletti contesta il caso Stasi a Garlasco e denuncia pubblicamente ciò che non può accettare

Garlasco, nuove tensioni televisive sul materiale informatico di Stasi

Nello studio di Rai 3, durante la trasmissione Lo Stato delle Cose condotta da Massimo Giletti, si riaccende il confronto sul materiale pornografico trovato nel computer di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco.
Il dibattito, andato in onda quando il caso giudiziario è ormai definito ma continua a dividere l’opinione pubblica, vede opposti l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano e il legale di Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis.
Al centro, la natura e la possibile rilevanza psicologica delle immagini a luci rosse rispetto alla relazione con Chiara Poggi e alla ricostruzione del contesto in cui maturò l’omicidio.

In sintesi:

  • Duro scontro in diretta tra Luciano Garofano e l’avvocato Antonio De Rensis sul pc di Alberto Stasi.
  • Garofano definisce le immagini “raccapriccianti” e potenzialmente sconvolgenti per Chiara Poggi.
  • De Rensis contesta: Garofano “non ha alcuna capacità psicodiagnostica”, accuse giudicate infondate.
  • Massimo Giletti difende Stasi dal rischio di nuova diffamazione in tv.

Le posizioni contrapposte di Garofano, De Rensis e Giletti

Nel corso del programma, Luciano Garofano descrive con toni netti il materiale ritrovato nel computer di Alberto Stasi: *“Mi sono reso conto che erano immagini forti, orribili, veramente raccapriccianti… c’erano cose orrende”*.
Secondo l’ex comandante del Ris di Parma, parte di quei contenuti – come *“un’orgia tra più persone”* – va contestualizzata al 2007 e al carattere di Chiara Poggi, sostenendo che avrebbe potuto profondamente turbarla. Garofano auspica che *“un giorno gli addetti ai lavori possano vederle”*, insistendo sulla differenza di sensibilità tra un uomo e una giovane donna.

L’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Stasi, reagisce con fermezza: *“Verrà un giorno in cui le ricorderò quello che ha detto sillaba dopo sillaba, cose fuori dalla realtà”*. E attacca: Garofano *“non ha alcuna capacità psicodiagnostica per capire cosa è raccapricciante e cosa non lo è”*.

A fare da contrappeso interviene Massimo Giletti, che sottolinea come le immagini fossero “visibili e accessibili”, ma avverte: *“Si continua a diffamare Stasi, questo non posso accettarlo”*. Pur riconoscendo che certi contenuti possano infastidire, il conduttore precisa: *“Se a me parla di un’orgia dico che può dare fastidio ma non la trovo folle, ho visto di peggio”*. Garofano replica appellandosi alla Corte di Cassazione, chiedendo perché dovrebbero prevalere le valutazioni di “ingegneri” su una sentenza definitiva.

Impatto mediatico e nuove domande sul racconto del caso Garlasco

Il confronto in studio rilancia la discussione pubblica sul delitto di Garlasco, mostrando quanto il caso di Alberto Stasi resti sensibile, specie quando si tocca la sfera privata e digitale dell’imputato.

L’uso televisivo del materiale informatico, seppur descritto e non mostrato, apre interrogativi sulla linea di confine tra cronaca giudiziaria, rispetto della dignità personale e diritto a non essere nuovamente additati dopo una condanna definitiva.

La contrapposizione fra l’ex comandante del Ris di Parma e il legale di Stasi segnala anche una frattura di metodo: da un lato l’interpretazione forense e il richiamo alle pronunce della Cassazione, dall’altro la critica a valutazioni psicologiche avanzate in assenza di specifiche competenze cliniche. Un aspetto destinato a incidere sulla percezione futura del caso nell’opinione pubblica e nei media.

FAQ

Quali immagini sono state trovate nel computer di Alberto Stasi?

Le autorità hanno accertato la presenza di materiale pornografico, descritto da Luciano Garofano come immagini forti, orribili e “raccapriccianti”, inclusa almeno un’orgia tra più persone.

Perché le immagini del pc di Stasi sono ancora discusse oggi?

Lo sono perché vengono ricollegate al contesto psicologico della relazione con Chiara Poggi e al quadro complessivo del delitto di Garlasco.

Cosa contesta l’avvocato De Rensis alle valutazioni di Garofano?

L’avvocato afferma che Garofano non possiede competenze psicodiagnostiche e che le sue valutazioni sulla presunta “raccapricciante” natura soggettiva del materiale sarebbero fuori dalla realtà e fuorvianti.

Come si è espresso Massimo Giletti sul rischio di diffamazione?

Massimo Giletti ha dichiarato che si continua a diffamare Stasi, pur riconoscendo la discutibilità dei contenuti, e ha chiesto di evitare sovraccarichi ingiustificati sulla sua figura.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul caso Garlasco?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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