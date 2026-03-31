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Ue avverte i governi e chiede piani urgenti contro possibili interruzioni prolungate dei mercati energetici

Ue avverte i governi e chiede piani urgenti contro possibili interruzioni prolungate dei mercati energetici

Crisi energetica in Medio Oriente, l’Ue si prepara a possibili stop prolungati

I Paesi dell’Unione Europea devono prepararsi fin da ora a una possibile e prolungata interruzione delle forniture energetiche causata dall’inasprirsi della crisi in Medio Oriente.
L’allarme arriva dal commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen, che il 30 marzo ha inviato una lettera ai 27 ministri dell’Energia in vista di una riunione straordinaria in videoconferenza.
Nel documento, visionato dall’ANSA, Jorgensen chiede di evitare misure che aumentino il consumo di carburante o limitino la libera circolazione dei prodotti petroliferi, indicando invece risparmio energetico e biocarburanti come leve immediate di risposta.

Secondo la Commissione, l’obiettivo è attenuare l’impatto di eventuali shock sulle forniture e preservare la stabilità del mercato interno europeo in una fase di forte incertezza geopolitica.

In sintesi:

  • Allarme Ue su possibili interruzioni prolungate delle forniture energetiche dalla crisi mediorientale.
  • Dan Jorgensen invita i 27 ministri Ue a prepararsi tempestivamente con piani coordinati.
  • Scongiurate misure che aumentino i consumi o ostacolino la circolazione dei prodotti petroliferi.
  • Focus su risparmio nei trasporti e maggiore uso di biocarburanti per ridurre la pressione sui mercati.

Le richieste della Commissione Ue tra sicurezza energetica e mercato interno

Nella lettera indirizzata alle capitali europee, il commissario all’Energia Dan Jorgensen invita i governi a un approccio prudente ma operativo.
L’indicazione centrale è di “prepararsi tempestivamente” a una crisi di approvvigionamento, evitando scelte nazionali che possano frammentare il mercato interno o innescare una corsa competitiva ai carburanti.
Per questo Jorgensen scoraggia provvedimenti che aumentino il consumo di carburanti, ostacolino la libera circolazione dei prodotti petroliferi o scoraggino la produzione delle raffinerie europee, considerate un presidio strategico.

La Commissione chiede invece di potenziare le misure di risparmio di petrolio, in particolare nel settore dei trasporti – principale voce di consumo di prodotti petroliferi – e di “valutare la possibilità di aumentare l’utilizzo dei biocarburanti”, che possono sostituire parte dei combustibili fossili riducendo la pressione sui mercati internazionali.
L’incontro straordinario in videoconferenza dei 27 ministri dell’Energia servirà a coordinare le risposte nazionali ed evitare reazioni disomogenee in caso di peggioramento della situazione in Medio Oriente.

Scenari futuri e ruolo dei biocarburanti nella strategia Ue

Le indicazioni di Dan Jorgensen segnalano che la Commissione Ue considera credibile uno scenario di tensioni prolungate sulle forniture, con possibile impatto su prezzi e disponibilità di carburanti.
L’attenzione ai biocarburanti indica una risposta di breve periodo coerente con il Green Deal: sostituire parte del petrolio importato, rafforzare l’autonomia strategica e ridurre la vulnerabilità agli shock geopolitici.

La riunione straordinaria dei ministri dell’Energia potrebbe tradursi in linee guida comuni su risparmio nei trasporti, gestione delle scorte e coordinamento delle raffinerie, definendo un quadro europeo che influenzerà le politiche energetiche nazionali nei prossimi mesi.

FAQ

Perché l’Unione Europea teme interruzioni delle forniture energetiche?

L’Unione Europea teme interruzioni perché la crisi in Medio Oriente può colpire rotte e volumi di esportazione di petrolio, aumentando rischi su prezzi e disponibilità.

Cosa chiede Dan Jorgensen ai ministri dell’Energia Ue?

Dan Jorgensen chiede di preparare piani tempestivi, evitare misure che aumentino i consumi di carburante e salvaguardare il funzionamento del mercato interno energetico.

Quale ruolo attribuisce l’Ue ai biocarburanti in questa fase?

L’Ue attribuisce ai biocarburanti un ruolo di sostituzione parziale dei prodotti petroliferi fossili, per alleggerire la pressione sul mercato ed aumentare la resilienza energetica.

Perché la Commissione sconsiglia restrizioni sulla circolazione dei prodotti petroliferi?

La Commissione sconsiglia restrizioni perché frammenterebbero il mercato interno, aggraverebbero le carenze locali e potrebbero innescare aumenti di prezzo e tensioni tra Stati membri.

Qual è la fonte originaria delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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