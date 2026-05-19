Marco Travaglio attacca Carlo Freccero sul caso Garlasco e accusa la tv di inseguire i bufalari del web

19 Maggio 2026

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Riconoscere il lavoro ferroviario come usurante: cosa prevede la nuova proposta

A Roma, il 19 maggio, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che mira a riconoscere il carattere usurante del lavoro ferroviario. L’iniziativa, illustrata in conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera, è promossa dall’On. Enzo Amich e dall’On. Silvio Giovine. Riguarda il personale viaggiante e di macchina impiegato nei servizi ferroviari su tutto il territorio nazionale e interviene oggi per colmare una lacuna normativa che non valorizza adeguatamente mansioni ad alta responsabilità operativa, complessità organizzativa e forte impatto psicofisico. L’obiettivo è estendere a macchinisti, capitreno e addetti alla manovra le tutele tipiche dei lavori usuranti, con un percorso basato su evidenze scientifiche, qualità del lavoro e sicurezza del servizio, in vista di un possibile inserimento nella prossima legge di bilancio.

In sintesi:

Proposta di legge alla Camera per riconoscere usurante il lavoro del personale ferroviario operativo.

Focus su gravosità oggettiva: turni, responsabilità di sicurezza, tenuta psicofisica, isolamento operativo.

Coinvolte Commissioni Lavoro e Trasporti, medicina del lavoro e Intergruppo “Lavoro e fragilità”.

Possibile integrazione nella prossima legge di bilancio con adeguate coperture finanziarie.

Contenuti della proposta e ruolo di Parlamento e medicina del lavoro

La proposta di legge introduce il riconoscimento del carattere usurante per le mansioni di condotta, accompagnamento e manovra del personale ferroviario, prevedendo l’accesso alle tutele dei lavori usuranti anche senza il requisito del lavoro notturno continuativo. Le attività di macchinisti, capitreno e addetti alle manovre incidono direttamente su sicurezza della circolazione, regolarità del servizio e tutela degli utenti, richiedendo attenzione costante, prontezza decisionale e forte resistenza psicofisica.

L’On. Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro, ha sottolineato la necessità di *“aggiornare la riflessione sui lavori gravosi e usuranti alla luce dell’evoluzione del mercato del lavoro”*, evidenziando turnazioni, isolamento operativo e responsabilità sulla sicurezza come elementi oggettivi di gravosità. Ha ribadito che il tema riguarda non solo le pensioni, ma qualità del lavoro, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, con l’impegno della Commissione ad approfondire il quadro scientifico e le coperture.

L’On. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, ha collegato la questione al più ampio sistema dei trasporti, richiamando la necessità di risorse, coperture e ricambio generazionale per non lasciare scoperti comparti strategici. Ha annunciato la massima disponibilità a collaborare con Ministero del Lavoro e Inps in vista della prossima legge di bilancio, valorizzando il contributo della medicina del lavoro come strumento di programmazione basato su dati.

L’On. Enzo Amich ha ricordato la propria esperienza di diciotto anni nelle ferrovie, spiegando che *“dietro ogni treno che parte ci sono attenzione costante, pressione psicologica e professionalità che non possono restare invisibili”*. Ha precisato che non si chiedono privilegi, ma un riconoscimento equo e aderente alla realtà concreta del lavoro ferroviario, considerato uno dei traguardi più significativi del suo mandato.

L’On. Silvio Giovine, Presidente dell’Intergruppo parlamentare “Lavoro e fragilità”, ha inquadrato il dossier ferroviario come banco di prova per una riflessione più ampia sulle tutele dei lavoratori esposti a condizioni professionali complesse, puntando su un confronto stabile tra istituzioni, comunità scientifica, parti sociali e mondo produttivo, fondato su evidenze e buone prassi.

Determinante il contributo della Società Italiana di Medicina del Lavoro (Siml). Il presidente dottor Coggiola ha spiegato che la medicina del lavoro valuta non solo i rischi immediati, ma anche gli effetti cumulativi nel medio-lungo periodo, considerando carico fisico, stress operativo, turnazioni, responsabilità e gestione degli imprevisti. Ha insistito su criteri oggettivi, prevenzione, sorveglianza sanitaria e adattamento delle mansioni, ricordando che nel caso ferroviario la salute del lavoratore impatta direttamente sulla sicurezza della circolazione.

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti istituzionali, esperti e lavoratori del comparto ferroviario, le cui testimonianze dirette hanno reso tangibili le condizioni operative quotidiane e i carichi di responsabilità.

Prospettive future e impatto su tutele, sicurezza e ricambio generazionale

Il percorso legislativo sul riconoscimento del lavoro ferroviario come usurante potrebbe incidere su tre piani: adeguamento delle tutele previdenziali, rafforzamento della prevenzione sanitaria e attrattività del settore per le nuove generazioni. Un quadro normativo aggiornato, fondato su evidenze medico-scientifiche e su un’analisi puntuale dei rischi, può ridurre infortuni e stress lavoro-correlato, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri.

In prospettiva, la sinergia tra Commissione Lavoro, Commissione Trasporti, Ministero del Lavoro, Inps e Siml sarà decisiva per tradurre l’impianto politico in norme operative, sostenibili finanziariamente e verificabili nel tempo. Il caso del personale ferroviario, se portato a compimento, potrebbe diventare modello per altri comparti ad alta responsabilità, inserendo stabilmente la categoria dei lavoratori fragili e delle professioni gravose al centro delle politiche di coesione sociale e di sicurezza delle infrastrutture strategiche.

FAQ

Cosa prevede la proposta di legge sul lavoro ferroviario usurante?

La proposta prevede il riconoscimento del lavoro usurante per personale di macchina, accompagnamento e manovra, con accesso alle stesse tutele previdenziali già previste per altri lavori gravosi, anche senza requisito continuativo di lavoro notturno.

Chi sono i principali promotori politici dell’iniziativa parlamentare?

Sono promotori l’On. Enzo Amich e l’On. Silvio Giovine, con il coinvolgimento dei presidenti di Commissione Walter Rizzetto (Lavoro) e Salvatore Deidda (Trasporti) nella definizione del percorso istituzionale.

Perché il lavoro ferroviario è considerato particolarmente gravoso?

È considerato gravoso per turnazioni complesse, isolamento operativo, altissima responsabilità sulla sicurezza, necessità di attenzione prolungata e forte tenuta psicofisica, con effetti cumulativi nel tempo sulla salute dei lavoratori coinvolti.

Qual è il ruolo della medicina del lavoro in questo percorso?

La medicina del lavoro, tramite Siml, definisce criteri scientifici per valutare gravosità, impatto cumulativo e necessarie misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e adattamento delle mansioni, supportando tecnicamente il legislatore.

Quali sono le fonti di informazione utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.