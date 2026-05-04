Marco Poggi oggi vita privata discreta legame con Chiara e amicizia con Sempio spiegati

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Chi è oggi Marco Poggi e cosa cambia nel caso Garlasco

Chi: Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico storico di Andrea Sempio.

Cosa: sarà ascoltato dai pm nell’indagine riaperta sull’omicidio di Chiara e sul ruolo di Sempio.

Dove: presso la Procura competente sul delitto di Garlasco, avvenuto nella villetta di famiglia.

Quando: l’audizione è fissata per domani, a distanza di quasi vent’anni dal delitto del 13 agosto 2007.

Perché: i magistrati intendono chiarire nuovamente tempi, alibi, rapporti di amicizia e presunte incongruenze emerse nel cold case.

In sintesi:

Marco Poggi torna davanti ai pm nell’indagine su Andrea Sempio .

torna davanti ai pm nell’indagine su . Vive oggi in Veneto , lavora come impiegato e rifiuta i media.

, lavora come impiegato e rifiuta i media. Smentite in passato fake news sul suo alibi tramite esposti e querele.

Resta stretto il legame di amicizia con Sempio, al centro del nuovo fascicolo.

Il ruolo di Marco Poggi tra indagini, alibi e fake news

Marco Poggi all’epoca dell’omicidio di Chiara aveva soltanto 19 anni e venne ascoltato fin da subito dagli inquirenti come familiare della vittima. Con la riapertura del caso e la nuova posizione di Andrea Sempio, oggi indagato, la sua figura è tornata centrale nelle verifiche della Procura.

Amico di lunga data di Sempio, un rapporto che non si è mai interrotto, Poggi lo aveva difeso pubblicamente anche nelle precedenti fasi dell’inchiesta, quando l’uomo era stato indagato e poi prosciolto. Proprio questa vicinanza personale è ora oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi, soprattutto per ricostruire in modo puntuale movimenti, contatti e contesto relazionale nelle ore del delitto di Garlasco.

Nel corso degli anni, il nome di Marco è stato al centro di numerose ricostruzioni mediatiche e di alcune clamorose fake news, in particolare quelle che mettevano in dubbio la sua presenza in montagna con i genitori il giorno dell’omicidio. Il suo legale, l’avvocato Francesco Compagna, ha reagito depositando esposti e presentando querele per tutelarne la reputazione.

Una vita riservata e le possibili nuove domande degli inquirenti

Oggi Marco Poggi vive in Veneto, lavora come impiegato e ha scelto in modo netto la via della riservatezza: niente interviste, nessuna partecipazione televisiva, nessun commento pubblico sulle periodiche riaperture del caso di Garlasco.

La nuova convocazione davanti ai pm, tuttavia, potrebbe segnare un ulteriore passaggio nella ricostruzione giudiziaria: la sua testimonianza aggiornata, a distanza di anni, può contribuire a confermare o smentire ipotesi investigative su Andrea Sempio e sulle dinamiche di quei giorni. Il legame di amicizia, rimasto intatto, sarà inevitabilmente al centro delle domande, in un equilibrio delicato tra memoria personale, giustizia per Chiara Poggi e tutela della verità storica del caso.

FAQ

Chi è oggi Marco Poggi e dove vive

Attualmente Marco Poggi vive in Veneto, lavora come impiegato e mantiene un profilo rigorosamente riservato, lontano da tv e interviste.

Perché i pm vogliono riascoltare Marco Poggi

I pm intendono acquisire una testimonianza aggiornata su tempi, rapporti e contesto, alla luce della nuova indagine su Andrea Sempio.

Qual è il rapporto tra Marco Poggi e Andrea Sempio

Il rapporto tra Marco Poggi e Andrea Sempio è di amicizia storica, iniziata prima del delitto e tuttora perdurante nonostante le indagini.

Come sono state gestite le fake news sull’alibi di Marco Poggi

Le fake news sull’alibi in montagna sono state contrastate dall’avvocato Francesco Compagna tramite esposti formali e querele per diffamazione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.