Home / NEWS / Gemelle Cappa e Marco Poggi, le figure chiave che possono ribaltare l’inchiesta sul caso Sempio

Garlasco, il ruolo del fratello e delle cugine nel caso Chiara Poggi

Chi sono i protagonisti di questa nuova fase del caso Chiara Poggi? Il fratello Marco Poggi e le cugine Stefania e Paola Cappa, mai indagati ma spesso travolti dal clamore mediatico. Cosa sta accadendo? La Procura di Pavia rivaluta dichiarazioni, rapporti personali e vecchie illazioni, nel solco della nuova inchiesta che coinvolge Andrea Sempio. Dove? Tra Garlasco, la villetta di via Pascoli e i recenti atti istruttori svolti anche a Mestre. Quando? A quasi 19 anni dall’omicidio del 13 agosto 2007, con accertamenti riaperti tra 2016 e 2024. Perché? Per distinguere in modo netto fatti accertati, responsabilità giudiziarie e narrazioni mediatiche che continuano a gravare sulla famiglia Poggi e sui loro parenti.

In sintesi:

Marco Poggi , fratello di Chiara, resta solo persona informata sui fatti nella nuova inchiesta.

, fratello di Chiara, resta solo persona informata sui fatti nella nuova inchiesta. Le gemelle Stefania e Paola Cappa non sono mai state indagate nel procedimento.

e non sono mai state indagate nel procedimento. Le comparazioni del Dna non hanno evidenziato profili diversi da Poggi e Alberto Stasi .

e . Il peso delle illazioni mediatiche contrasta con gli esiti formali delle indagini giudiziarie.

Il nuovo quadro investigativo tra Pavia, Mestre e i rapporti personali

Da dicembre 2016, con la prima indagine poi archiviata su Andrea Sempio, la posizione di Marco Poggi assume un doppio profilo: fratello della vittima e migliore amico dell’indagato. Ciò ha imposto agli inquirenti di rivalutare le sue conoscenze sul contesto relazionale di Garlasco, senza però trasformarlo in sospettato.

Nel maggio 2023 Marco viene sentito dai carabinieri a Mestre, dove vive e lavora da anni, lontano dalla villetta di via Pascoli. In parallelo, a Pavia, viene nuovamente ascoltato il già condannato Alberto Stasi, mentre Sempio non si presenta per un vizio di notifica.

La famiglia Poggi, sotto attacco mediatico, arriva persino a mostrare in tv le foto delle vacanze in Trentino del 13 agosto 2007, per documentare la presenza di Marco con i genitori e smentire ricostruzioni alternative sui loro movimenti nel giorno del delitto.

Questo materiale, insieme alle dichiarazioni testimoniali, viene progressivamente vagliato dalla Procura nell’ambito della nuova inchiesta.

Le gemelle Cappa tra carriera, Dna e mito mediatico

Le cugine Stefania e Paola Cappa, inizialmente finite sotto i riflettori per un fotomontaggio ingenuo con Chiara, hanno da tempo abbandonato la scena mediatica.

In particolare, il nome di Stefania Cappa riemerge ciclicamente nel dibattito pubblico, nonostante non sia mai stata indagata. Oggi è un’affermata avvocata esperta di diritto dello sport e giudice sportivo, ma continua a essere coinvolta nel “mito” di Garlasco attraverso testimonianze ritenute inattendibili e ipotesi prive di riscontro giudiziario.

Nel recente incidente probatorio, concluso il 18 dicembre, anche i nomi delle gemelle Cappa sono stati inseriti tra le comparazioni del Dna su vecchi reperti, inclusi i rifiuti in cucina. Gli esiti hanno confermato un dato cruciale: nessuna traccia genetica riconducibile alle cugine, solo profili di Chiara Poggi e del fidanzato Stasi.

La distanza tra atti d’indagine e narrazione mediatica rimane così uno degli aspetti più delicati del caso.

La lezione di Garlasco su media, processi e memoria pubblica

Il caso Garlasco mostra come, a quasi due decenni dall’omicidio, il confine tra cronaca giudiziaria e racconto spettacolarizzato resti fragile.

Figure mai indagate, come Marco Poggi e le gemelle Cappa, continuano a essere trascinate in ipotesi alternative spesso smentite dagli atti.

Le recenti verifiche sul Dna e le nuove audizioni della Procura di Pavia contribuiscono a ristabilire un perimetro probatorio chiaro, separando responsabilità accertate e suggestioni popolari.

Per l’opinione pubblica e per le piattaforme digitali, la vera sfida futura sarà trattare casi come quello di Chiara con maggiore rigore informativo, limitando la sovraesposizione di persone rimaste sempre ai margini dell’inchiesta giudiziaria.

FAQ

Marco Poggi è indagato nella nuova inchiesta su Garlasco?

Sì, è stato coinvolto solo come persona informata sui fatti. Non risulta indagato né destinatario di contestazioni formali nell’attuale procedimento.

Le cugine Stefania e Paola Cappa hanno avuto un ruolo processuale?

Sì, solo come soggetti inseriti nelle comparazioni genetiche. Non sono mai state indagate né indicate come sospette negli atti ufficiali.

Cosa hanno mostrato le ultime analisi del Dna sui reperti di Garlasco?

Sì, hanno confermato esclusivamente tracce riconducibili a Chiara Poggi e ad Alberto Stasi, senza profili genetici estranei significativi.

Che rapporto c’era tra Marco Poggi e Andrea Sempio?

Sì, risultavano migliori amici all’epoca dei fatti. Questa relazione ha motivato approfondimenti investigativi, senza trasformare Marco in indagato.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi sul caso Poggi?

Sì, deriva da elaborazione giornalistica basata su informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.