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Manuela Arcuri protagonista di Tradita, il film al centro delle polemiche

Manuela Arcuri protagonista di Tradita, il film al centro delle polemiche

Il thriller Tradita porta le Marche al cinema italiano dal 2026

Il film Tradita, thriller ricco di colpi di scena, è stato girato in larga parte nelle Marche, in sei comuni della regione. Le riprese, svolte in tre settimane con il coinvolgimento di venti maestranze locali e numerose comparse, hanno valorizzato ville e palazzi storici di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto.

Dal 20 marzo 2026 il film è distribuito nelle sale italiane, dopo le anteprime nazionali proprio nelle Marche. La scelta delle location e il lavoro con la Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission rispondono alla strategia di promuovere il territorio come set cinematografico competitivo e riconoscibile a livello nazionale.

In sintesi:

  • Tradita è un thriller girato in gran parte nelle Marche con forte coinvolgimento locale.
  • Riprese di tre settimane in sei comuni tra ville e palazzi storici regionali.
  • Venti maestranze marchigiane e numerose comparse coinvolte dalla produzione del film.
  • Distribuzione italiana avviata il 20 marzo 2026 dopo anteprime nelle Marche.

Riprese nelle Marche e ruolo della Marche Film Commission

Una quota significativa del progetto Tradita è stata realizzata nelle Marche, dove la produzione ha lavorato per tre settimane coinvolgendo professionisti e comparse del territorio. I set hanno interessato i comuni di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto, selezionati per la varietà di paesaggi urbani e residenziali.

Il presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, Andrea Agostini, ha evidenziato il valore strategico di questa scelta: “Il film ha coinvolto venti maestranze della Regione e numerose comparse locali ed è stato girato per tre settimane nei comuni di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto. Le ambientazioni, selezionate con cura dalla produzione con l’aiuto dei nostri location manager, valorizzano gli interni di alcune delle più belle ville e palazzi storici della regione e fanno da sfondo ad un thriller dove la trama, ricca di colpi di scena, si sviluppa tra amore e suspense”.

Il lavoro dei location manager della Marche Film Commission ha permesso di integrare esigenze narrative e promozione del patrimonio architettonico regionale, trasformando il film in una vetrina per il territorio.

Dalle anteprime marchigiane alla distribuzione nazionale

Dopo una serie di anteprime nazionali organizzate nelle Marche, pensate per rafforzare il legame tra produzione e territorio ospitante, la distribuzione italiana di Tradita è partita ufficialmente il 20 marzo 2026.

Il film è arrivato nelle sale di tutto il Paese, consentendo alle location marchigiane di raggiungere un pubblico ampio, anche grazie alla diffusione del trailer e dei materiali promozionali, che includono immagini come il frame dal trailer diffuso su YouTube. Questa esposizione può generare ricadute positive in termini di turismo cinematografico e nuove produzioni interessate a scegliere la regione come set.

FAQ

Dove è stato girato il film Tradita nelle Marche?

Il film è stato girato in sei comuni marchigiani: Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto, valorizzando soprattutto ville e palazzi storici.

Quante maestranze marchigiane hanno lavorato a Tradita?

Hanno lavorato al film venti maestranze della Regione Marche, affiancate da numerose comparse locali, creando un indotto professionale diretto sul territorio.

Quando è iniziata la distribuzione italiana di Tradita?

La distribuzione italiana di Tradita è iniziata ufficialmente il 20 marzo 2026, dopo le anteprime nazionali organizzate nelle Marche.

Qual è il genere del film Tradita e quali temi affronta?

Tradita è un thriller che combina suspense e dinamiche sentimentali, sviluppando una trama ricca di colpi di scena tra amore, sospetto e tensione psicologica.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Tradita?

L’articolo è stato realizzato elaborando congiuntamente fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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