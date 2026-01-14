Laura Pausini shock: la verità scomoda dietro le polemiche che nessuno aveva il coraggio di dire

Critiche preventive e paradossi del successo

Sanremo 2026 parte già nel mirino: cast bollato “debole”, co-conduttrice tacciata di essere “noiosa” e “raccomandata”. Le bordate preventive sono ormai rituali, ma l’accanimento su Laura Pausini, scelta da Carlo Conti per tutte le cinque serate, supera il confine della critica legittima. Si colpisce la persona prima ancora della prova sul palco.

Intorno all’artista di Solarolo, che torna all’Ariston a 33 anni dal trionfo con “La solitudine”, si addensa un fastidio che somiglia più a snobismo che a analisi. Non bastano 75 milioni di dischi, un Grammy e un Golden Globe a fermare il tribunale dei social, pronto a liquidarla come “piena di sé” o “pallosa”. Il successo, in Italia, continua a essere un capo d’imputazione.

Il paradosso è evidente: la cantante italiana più riconoscibile al mondo viene trattata come bersaglio facile da commentatori d’assalto, mentre il dibattito scivola dal merito alla caricatura. La strategia del “purché se ne parli” alimenta rumore, ma confonde la misura dei fatti: qui non c’è un caso, c’è un pregiudizio.

Confronti ingenerosi con le co-conduttrici del passato

Il mirino su Laura Pausini ignora precedenti ben più fragili. Nel 2021 Zlatan Ibrahimovic trasformò l’Ariston in passerella di autocelebrazione, gag per la Curva e poco altro. Nel 2023 Chiara Ferragni segnò uno dei momenti più discussi con la lettera “a sé bambina”, salvata solo dal fuori onda della lite per il bacio di Rosa Chemical a Fedez.

Il testimone di una presenza ornamentale è passato a Georgina Rodriguez, Vittoria Ceretti, Lorena Cesarini — monologo sul razzismo spento, e poi silenzio — fino a Francesca Sofia Novello, nota più per la relazione con Valentino Rossi che per un contributo televisivo.

Di fronte a questa scia di comparse, la crociata contro Pausini appare pretestuosa. Qui c’è una professionista con numeri globali e mestiere da prime time, non un nome da passerella. Il confronto corretto non è con le “ospitate”, ma con chi regge la scena per cinque serate: carisma, ritmo, credibilità.

Il valore di un cast fisso e il rispetto per gli artisti

La scelta di Carlo Conti di stabilizzare il cast restituisce coerenza narrativa e riduce l’effetto “sfilata” di volti usa e getta. Un gruppo fisso garantisce ritmo, responsabilità condivisa e un linguaggio televisivo riconoscibile per cinque serate.

In questo quadro, la presenza di Laura Pausini non è cameo, ma architrave: esperienza da prime time, pubblico internazionale, affidabilità di conduzione. Non è un orpello, è una risorsa editoriale che può correggere l’inerzia di format ripetuti.

Il rispetto per i professionisti si misura sui fatti: palcoscenici reggiti, dirette governate, risultati ottenuti. Numeri e percorso non sono un feticcio, ma un criterio: 75 milioni di copie, riconoscimenti globali e conduzioni già testate in Rai legittimano il ruolo e disinnescano l’accusa di improvvisazione.

Le contestazioni ideologiche o caratteriali spostano il dibattito dalla performance al pregiudizio. Un cast fisso funziona se ogni elemento ha competenze e responsabilità; qui entrambe sono presenti e verificabili.

Rientrare nella misura dei fatti significa valutare la tenuta scenica, la capacità di modulare i tempi del racconto e l’apporto di pubblico. La scelta non promette miracoli, ma offre un metodo: meno cartoline e più sostanza.

Il Festival ha bisogno di continuità e memoria interna, non di passerelle intermittenti. La stabilità è un investimento editoriale, non un vezzo.

