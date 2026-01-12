Jovanotti conquista New York e svela retroscena del nuovo album nello speciale imperdibile su Sky

Jovanotti a new york tra memoria e ispirazione

Jovanotti torna a New York per rimettere a fuoco il legame con la città che ha plasmato la sua scrittura. Tra Bronx e Brooklyn, la metropoli diventa laboratorio sonoro: strade, accenti, traffico e club alimentano una mappa emotiva che riaffiora in nuove melodie. La città “che non dorme mai” funge da detonatore di memorie, trasformando ricordi in materia viva per canzoni che cercano ritmo, urgenza e visione.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel percorso di Lorenzo Cherubini emergono frammenti di vissuto e incontri chiave: jam con la Spanish Harlem Orchestra, fiati latini, groove improvvisi che accendono il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Ogni quartiere si comporta come una cassa armonica: vibra, risponde, rilancia. L’energia collettiva spinge la scrittura verso forme essenziali, tagliando il superfluo e puntando all’impatto.

New York resta una relazione irrisolta ma fertile: amata, sfidata, persa e ritrovata. È il luogo dove perdersi significa riconoscersi, dove lingue e destini convergono in un’unica voce. Nelle passeggiate e nelle sessioni in studio si condensa un archivio di suoni che riattiva il passato per renderlo presente, con la città a fare da bussola creativa e da banco di prova dell’autenticità.

Dietro le quinte di niuiorcherubini

Nel backstage di NIUIORCHERUBINI il processo è rapido e disciplinato: sei giorni di registrazioni a Brooklyn, set snelli, decisioni immediate, zero orpelli. In studio Lorenzo Cherubini lavora per sottrazione, cercando take definitive che mantengano il calore della prima idea e un linguaggio diretto, pensato per suonare vivo.

Le sessioni con la Spanish Harlem Orchestra innestano fiati e ritmi latini su strutture pop essenziali. Il dialogo tra sezione ritmica e ottoni genera groove elastici, costruiti su incastri metrici e pause funzionali al respiro dei brani. Ogni strato sonoro viene pesato, montato e, se necessario, eliminato per preservare l’urgenza emotiva.

Il documentario mostra il “making of” come atto di presenza: suoni trattati come cartoline istantanee, memorie che diventano materia di arrangiamento, improvvisazioni guidate per fissare un racconto personale nel tempo di un lampo. Obiettivo: trasformare l’energia di New York in canzoni che reggano il palco e lo streaming, con una produzione asciutta, tempi stretti e uno sguardo che punta dritto al cuore senza deviare.

Quando e dove vedere lo speciale su sky e now

Lo speciale JOVAYORK – La musica dell’anima debutta lunedì 12 gennaio in prima visione alle 21:15 su Sky Uno e Sky Documentaries, con disponibilità in streaming esclusiva su NOW e fruizione On Demand subito dopo la messa in onda. La programmazione prevede inoltre una messa in onda su Sky Arte martedì 14 gennaio alle 20:15, mantenendo identico impianto editoriale e durata.

La visione su NOW richiede un abbonamento attivo; su Sky è accessibile tramite decoder compatibile o app ufficiale. Il titolo è catalogato tra i documentari musicali e rimane disponibile On Demand per una finestra temporale utile al recupero fuori orario, con opzioni di pausa e ripresa multi-dispositivo.

La durata è di 53 minuti, formato unico senza intervalli. Per aggiornamenti su repliche e finestre di disponibilità si consiglia la guida elettronica dei canali Sky e la sezione “continua a guardare” di NOW, dove verranno segnalati eventuali passaggi aggiuntivi o inserimenti in collezioni tematiche.

FAQ