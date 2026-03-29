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Le Iene svelano Inside su Italia 1 e i limiti dello Stato

Le Iene svelano Inside su Italia 1 e i limiti dello Stato

Le Iene Inside torna su Italia 1 con uno speciale sul potere dello Stato

Questa sera, domenica 29 marzo, alle 21:20, su Italia 1 va in onda un nuovo speciale di Le Iene Inside, spin-off del programma Le Iene, condotto da Nina Palmieri.
Al centro della puntata, girata in Italia e trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity, c’è la domanda cruciale: *Fin dove può spingersi lo Stato nella vita dei cittadini?*
Lo speciale, firmato da Alessia Rafanelli, esplora casi reali di italiani alle prese con leggi, burocrazia e decisioni delle istituzioni, per capire perché, talvolta, chi dovrebbe proteggere finisce per creare nuove vulnerabilità.

In sintesi:

  • Nuovo speciale Le Iene Inside in prima serata su Italia 1 e Mediaset Infinity.
  • Nina Palmieri racconta casi reali di cittadini contro Stato e istituzioni.
  • Focus su diritti, abusi, ingiustizie e limiti dell’intervento pubblico nella vita privata.
  • Approfondimento giornalistico che intreccia inchiesta televisiva, testimonianze e analisi legale.

Dentro lo speciale: casi reali, diritti violati e limiti dello Stato

Lo speciale Fin dove può spingersi lo Stato?, scritto da Alessia Rafanelli e condotto da Nina Palmieri, analizza il confine tra tutela dei diritti e invasività del potere pubblico.
Le telecamere di Le Iene Inside raccolgono storie di cittadini comuni che si scontrano con norme, uffici, tribunali e protocolli sanitari, toccando nodi sensibili: figli, casa, lavoro, salute, fino al diritto di morire con dignità.
Attraverso interviste, documenti e ricostruzioni, emergono situazioni in cui il principio di protezione si rovescia: famiglie travolte da decisioni amministrative, pazienti bloccati da regolamenti, lavoratori schiacciati da cavilli, persone fragili lasciate sole nonostante la presenza dello Stato.

Le testimonianze di chi si è sentito abbandonato o perfino danneggiato dalle istituzioni mostrano le contraddizioni del sistema: “Quando ho chiesto aiuto, lo Stato mi ha complicato la vita”, raccontano alcuni protagonisti.
La narrazione alterna il racconto umano all’analisi dei limiti normativi, offrendo al pubblico elementi per comprendere come decisioni apparentemente tecniche incidano in modo radicale sulle esistenze individuali.

Cosa resta dopo lo speciale: consapevolezza civica e domande aperte

Lo speciale di Le Iene Inside non si limita alla denuncia televisiva, ma punta a stimolare consapevolezza civica: capire diritti, doveri e strumenti di tutela quando lo Stato sembra oltrepassare il proprio ruolo.
Nina Palmieri accompagna lo spettatore in un percorso che lascia aperti interrogativi cruciali sul rapporto tra cittadini e potere pubblico, tema destinato a tornare al centro del dibattito mediatico e politico.
La puntata, disponibile anche on demand su Mediaset Infinity, si candida a diventare riferimento per chi cerca un racconto documentato degli abusi, ma anche delle responsabilità sistemiche dietro le singole storie.

FAQ

Quando va in onda lo speciale Le Iene Inside sullo Stato?

Lo speciale va in onda domenica 29 marzo alle 21:20 su Italia 1 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Chi conduce lo speciale Fin dove può spingersi lo Stato?

Lo speciale è condotto da Nina Palmieri, giornalista e inviata storica de Le Iene, con testo firmato da Alessia Rafanelli.

Qual è il tema principale dello speciale Le Iene Inside?

Lo speciale affronta casi reali in cui lo Stato incide profondamente su famiglia, lavoro, salute e fine vita, interrogando i limiti del potere pubblico.

Come posso rivedere la puntata dopo la messa in onda?

È possibile rivedere integralmente la puntata in modalità on demand accedendo gratuitamente alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Da quali fonti sono state tratte le informazioni su questo speciale?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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