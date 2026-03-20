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Alessandro Cattelan porta Password ad Amici e rinnova il talent

Alessandro Cattelan porta Password ad Amici e rinnova il talent

Alessandro Cattelan porta il game show Password nel serale di Amici 25

Alessandro Cattelan non sarà giudice di Amici 25, come ipotizzato da indiscrezioni, ma condurrà un nuovo segmento di gioco nel serale del talent di Maria De Filippi.
Il format, intitolato Password, è un adattamento italiano del celebre game show americano già sperimentato dal conduttore la scorsa estate.
Il debutto avviene nella prima puntata del serale, registrata negli studi Elios di Roma e in onda su Canale 5 a marzo 2026, con protagonisti professori e giurati del programma.

La scelta editoriale di Mediaset si inserisce nella strategia di integrare format internazionali all’interno dei grandi show di intrattenimento, per aumentare ritmo, coinvolgimento del pubblico e capacità di generare contenuti virali multipiattaforma.

In sintesi:

  • Alessandro Cattelan non è giudice di Amici 25 ma conduce il game show Password.
  • Password è un format americano a squadre basato su indizi e parole segrete.
  • Nel serale partecipano professori e giurati, con penitenze spettacolari per i perdenti.
  • Mediaset prosegue la strategia di inserire format esteri dentro i suoi programmi.

Come funziona Password e perché Mediaset lo inserisce in Amici

Nel video diffuso dagli account ufficiali di Amici, Alessandro Cattelan ha smentito di essere il quarto giudice del serale, confermando invece i nomi di Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.
Il quarto componente della giuria sarà ancora una volta Amadeus, mentre a Cattelan è stato affidato il compito di guidare il nuovo game show interno.
Password, già testato la scorsa estate con una “puntata zero” anticipata da Davide Maggio, è l’adattamento del format statunitense condotto in passato anche da Jimmy Fallon.

Le regole: due squadre, formate da un vip e da un concorrente “comune” o, nel caso di Amici, da volti del cast, si sfidano cercando di indovinare una parola segreta a partire da indizi.
Ogni squadra ha un suggeritore e un giocatore che deve indovinare la “password”; il punteggio decresce con il passare del tempo, premiando velocità e sintesi.
Secondo quanto trapela, Mediaset ha scelto di non lanciare Password come programma autonomo, ma di integrarlo nel serale di Amici, replicando la logica già vista con la Lip Sync Battle dentro Tu Si Que Vales, rivelatasi efficace nel rilanciare gli ascolti.

Cosa è accaduto nella prima sfida di Password ad Amici 25

Nella prima registrazione del serale, Password ha sostituito i tradizionali “guanti di sfida” tra professori, collocandosi tra la seconda e la terza manche.
Secondo le anticipazioni di Superguida Tv, a sfidarsi sono stati due coppie: Amadeus con Alessandra Celentano da una parte e Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio dall’altra.
Ogni coppia aveva un suggeritore e un concorrente incaricato di indovinare la parola segreta; ogni risposta corretta valeva 5 punti, con punteggio a scalare col trascorrere dei secondi.

A prevalere sono stati Amadeus e Alessandra Celentano, mentre Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio sono stati costretti a una penitenza a beneficio dello show.
La prova prevedeva uno dei momenti più spettacolari della serata: dal cestino con sei uova (tre sode e tre crude), i perdenti hanno dovuto rompersi le uova in testa, assumendosi il rischio del “bagno” in diretta.
L’operazione ricalca il modello della Lip Sync Battle, che ha dimostrato di essere particolarmente apprezzata dal pubblico social e giovane, anche se non manca chi giudica queste scelte troppo sbilanciate verso un intrattenimento “leggero” e poco coerente con il racconto del talento.

FAQ

Alessandro Cattelan sarà giudice nel serale di Amici 25?

No, Alessandro Cattelan non sarà giudice: condurrà il game show Password inserito all’interno del serale di Amici 25.

Chi sono i giudici ufficiali del serale di Amici 25?

I giudici del serale sono Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e il confermatissimo Amadeus, come comunicato dalle fonti ufficiali del programma.

In cosa consiste il gioco Password durante Amici?

Password prevede due squadre di due persone, con un suggeritore e un indovinatore che devono riconoscere parole segrete entro un tempo limitato.

Perché Mediaset inserisce format esteri nei suoi talent show?

Mediaset integra format esteri per aumentare ritmo, segmenti virali e crossmedialità, come già avvenuto con la Lip Sync Battle in Tu Si Que Vales.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Amici e Password?

La notizia è stata elaborata sulla base di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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