Golden Globes ignorano Heated Rivalry: il clamoroso escluso che sta facendo discutere Hollywood

Motivi di ineleggibilità ai Golden Globes

Heated Rivalry, romance hockey queer rivelazione, non compare tra i candidati ai Golden Globes per una ragione tecnica, non artistica. La serie è stata prodotta e finanziata interamente da società canadesi, senza una coproduzione statunitense attiva in fase creativa e finanziaria prima del completamento della produzione. Questa condizione è dirimente secondo il regolamento dei Globes.

Le regole ufficiali stabiliscono che i “programmi prodotti principalmente fuori dagli Stati Uniti” sono esclusi dalle categorie televisive, salvo che esista una coproduzione tra partner USA e stranieri, definita sia a livello creativo sia economico, e stipulata prima della fine della lavorazione.

Nel caso di Heated Rivalry, la distribuzione su HBO Max negli USA non equivale a coproduzione: la piattaforma non ha partecipato né alle decisioni creative né al finanziamento durante la produzione. Per questo, nonostante la popolarità e la presenza dei protagonisti Connor Storrie e Hudson Williams come presentatori alla serata, la serie resta ineleggibile ai Golden Globes.

Regole degli Emmy e tempistiche di coproduzione

Per gli Emmy, la linea è altrettanto netta: la Television Academy considera ineleggibili i prodotti “esteri” salvo coproduzione USA-estero definita sia creativamente sia finanziariamente prima dell’avvio delle riprese. Nel caso di Heated Rivalry, l’accordo tra HBO Max e la canadese Crave è stato firmato a novembre, a ridosso della premiere, mentre la stagione era stata girata in primavera.

Questa sequenza temporale esclude la prima stagione dalle categorie primetime e confina l’eventuale partecipazione agli Emmy internazionali, che non vengono trasmessi in TV. Anche un’eventuale vittoria priverebbe il pubblico delle interazioni sul palco tra Connor Storrie e Hudson Williams.

Le recenti modifiche regolamentari annunciate dalla Television Academy non hanno toccato questo punto chiave: niente deroga per produzioni completamente canadesi senza partner USA coinvolti prima delle riprese. I precedenti di Orphan Black e Schitt’s Creek non sono applicabili: in entrambi i casi, società statunitensi erano già parte del processo produttivo durante lo shooting.

Prospettive per la seconda stagione e premi futuri

Heated Rivalry è già stata rinnovata per una seconda stagione, con Connor Storrie e Hudson Williams sotto contratto fino a tre cicli. Il nodo competitivo resta l’assenza di una coproduzione USA antecedente alle riprese: senza un partner statunitense attivo a livello creativo e finanziario prima del ciak, l’accesso ai Golden Globes e agli Emmy primetime continuerà a essere precluso.

Una strategia percorribile è l’ingresso formale di HBO Max come coproduttore per la nuova stagione, con accordi firmati e ruoli creativi definiti prima dell’avvio della produzione. Questo allineerebbe la serie ai requisiti di eleggibilità e aprirebbe la strada alle categorie principali, superando il perimetro degli Emmy internazionali non televisivi.

La finestra temporale è decisiva: contratti e partecipazione creativa devono essere cristallizzati prima dell’inizio delle riprese, non a ridosso della premiere come accaduto con l’intesa tardiva tra HBO Max e Crave. In assenza di tale adeguamento, anche la seconda stagione, per quanto popolare, rischia di restare fuori dai premi più visibili.

FAQ

  • La serie potrà concorrere ai Golden Globes in futuro? Sì, se verrà attivata una coproduzione USA-Canada prima delle riprese della nuova stagione.
  • Che cosa serve per l’eleggibilità agli Emmy primetime? Un partner statunitense coinvolto creativamente e finanziariamente prima dell’avvio della produzione.
  • La distribuzione su HBO Max basta per i premi USA? No, la sola distribuzione non equivale a coproduzione.
  • Quando devono essere firmati gli accordi di coproduzione? Prima dell’inizio delle riprese della stagione interessata.
  • La prima stagione può ancora vincere Emmy? Solo nelle categorie internazionali, che non sono televisive.
  • Qual è il ruolo di Crave? Piattaforma canadese partner di distribuzione; l’accordo tardivo non abilita l’eleggibilità ai premi USA.
  • Fonte giornalistica citata? Analisi basata su quanto riportato da Vanity Fair riguardo alle regole di eleggibilità e alla tempistica degli accordi.

