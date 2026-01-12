Giancarlo Cauteruccio lascia il palco per sempre: il mondo del teatro sconvolto, ecco cosa è successo

Biografia e primi anni

Giancarlo Cauteruccio è scomparso oggi nella sua Calabria. Nato il 2 luglio 1946 a Marano Marchesato (Cosenza), si era trasferito a Firenze a 19 anni, città che sarebbe diventata il baricentro della sua vita artistica. Formatosi tra studi d’arte e di architettura, ha maturato una visione scenica fondata su spazio, luce e materia, preludio alla sua futura ricerca multimediale.

Nel 1977 fonda a Firenze il gruppo Il Marchingegno, attivo fino al 1982: un laboratorio di performance che porta le sue opere in luoghi simbolo della sperimentazione italiana, dal Politecnico di Torino al Museo d’Arte Moderna di Roma, dal Forte Belvedere e il Rondò di Bacco di Palazzo Pitti a Firenze, fino al Palazzo delle Esposizioni a Roma, al Castello dell’Imperatore di Prato e al Castello Sant’Elmo di Napoli.

Nel 1982 dà vita al Gruppo di ricerca teatrale Multimedia Krypton (poi Teatro Studio Krypton), tra le prime compagnie italiane di teatro d’arte, aprendo il percorso che lo porterà a firmare oltre cinquanta regie nei circuiti nazionali e internazionali. La sua biografia creativa nasce così tra territorio, formazione interdisciplinare e una precoce vocazione alla scena come dispositivo totale.

Innovazione teatrale e progetti

Giancarlo Cauteruccio impone un lessico scenico che intreccia teatro, arti visive, musica e tecnologia, anticipando pratiche multimediali oggi diffuse. Con Teatro Studio Krypton struttura un laboratorio permanente di ricerca, sperimentando su luce, video, suono e architetture temporanee per ridefinire la percezione dello spazio teatrale.

Dalle esperienze performative di Il Marchingegno ai dispositivi immersivi di Krypton, la regia diventa progetto di ambiente: ogni spettacolo è un sistema visivo-sonoro, con drammaturgie elaborate come partiture. Oltre cinquanta titoli attraversano circuiti nazionali e internazionali, consolidando un modello di produzione che unisce innovazione tecnica e rigore artigianale.

Determinante la collaborazione agli esordi con i Litfiba nella cantina di via dei Bardi a Firenze, cruciale per l’immaginario sperimentale cittadino e per l’ibridazione tra scena e cultura pop. Dal 1992 guida il Teatro Studio di Scandicci come direttore artistico, trasformandolo in piattaforma di formazione e apertura internazionale, con progetti dedicati alla nuova scena e all’incontro tra linguaggi.

Eredità e reazioni della comunità culturale

L’impronta di Giancarlo Cauteruccio resta nella ridefinizione dei linguaggi scenici: la sua integrazione di luce, suono, video e architettura ha aperto un canone per il teatro di ricerca italiano. Le oltre cinquanta regie circolate in Italia e all’estero hanno consolidato una metodologia che coniuga visione autoriale e tecniche multimediali, influenzando generazioni di artisti e tecnici della scena.

Il Teatro Studio di Scandicci, da lui guidato dal 1992, permane come presidio di sperimentazione e formazione, con un’eredità progettuale che ha formato operatori e pubblico alla contemporaneità. Le pratiche testate con Teatro Studio Krypton restano riferimento per l’ibridazione tra arti performative e dispositivi tecnologici, dalla progettazione della luce alla drammaturgia del suono.

Il cordoglio istituzionale testimonia la misura dell’impatto: la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e l’assessora alla cultura della Toscana Cristina Manetti sottolineano il suo ruolo nel rinnovare profondamente la scena. Il richiamo agli esordi con i Litfiba in via dei Bardi a Firenze riporta a una stagione decisiva per l’immaginario sperimentale cittadino e nazionale, ancora oggi parte del patrimonio culturale condiviso.

