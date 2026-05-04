Home / SPETTACOLI & CINEMA / Jeff Bezos travolto da polemiche oscura il Met Gala tra defezioni

Met Gala 2026, perché l’edizione di New York divide il mondo della moda

Il Met Gala 2026, in programma al Metropolitan Museum of Art di New York, nasce come serata di beneficenza a sostegno del Costume Institute, ma si presenta come una delle edizioni più controverse di sempre. A poche ore dall’evento, le tensioni ruotano attorno al ruolo di Jeff Bezos e di Lauren Sánchez come principali finanziatori e co-presidenti onorari, tra boicottaggi di star, proteste in città e accuse sulle politiche di Amazon. Il tema curatoriale “Costume Art” promette una lettura profonda del rapporto tra corpo e abito, ma l’attenzione globale si sposta su questioni etiche e reputazionali che mettono in discussione l’identità stessa dell’evento.

In sintesi:

Met Gala 2026 al Met di New York tra alta moda, beneficenza e forte polarizzazione pubblica.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez principali finanziatori, al centro di critiche e campagne di boicottaggio.

Assenze pesanti di Zendaya e Meryl Streep, dubbi su Lady Gaga e dissenso di Bella Hadid.

Manifesti “Boycott the Bezos Met Gala” a New York contro Amazon e le sue politiche.

Un tema culturale ambizioso oscurato dalla polemica su Jeff Bezos

Alla base del Met Gala 2026 resta la mostra del Costume Institute, curata da Andrew Bolton e dedicata a “Costume Art”. L’esposizione indaga il corpo vestito in oltre cinquemila anni di storia, mettendo in dialogo dipinti, sculture e capi d’alta moda storici e contemporanei. Il percorso si articola in tre nuclei: i corpi onnipresenti, come il nudo; i corpi marginalizzati, tra cui anziani e donne in gravidanza; i corpi anatomici, letti in chiave scientifica e strutturale.

Sul piano mediatico però prevale altro. La presenza di Jeff Bezos e di Lauren Sánchez come principali finanziatori e co-presidenti onorari è percepita da molti insider come tentativo di estendere l’influenza del fondatore di Amazon nell’editoria e nella moda, con indiscrezioni sul suo interesse per Condé Nast, gruppo che controlla Vogue e supervisiona il gala. “È molto disturbante vedere figure così controverse legate a un’istituzione culturale”, ha commentato un addetto ai lavori, sintetizzando il disagio di parte del settore.

A complicare il quadro si aggiunge il boicottaggio di alcune tra le personalità più influenti. Zendaya, protagonista abituale del red carpet, ha annunciato una pausa ufficialmente per motivi di lavoro, ma la sua assenza assume valore simbolico nel contesto attuale. Meryl Streep avrebbe invece rifiutato la co-presidenza proprio in dissenso con il coinvolgimento di Bezos. Restano incerte le scelte di Lady Gaga, mentre la top model Bella Hadid ha condiviso contenuti critici sui social, allineandosi alle campagne di boicottaggio. Sullo sfondo, i biglietti arrivano a sfiorare i 100 mila dollari, confermando il paradosso tra vocazione benefica, glamour estremo e crescente contestazione pubblica.

Met Gala tra reputazione, attivismo e futuro dell’evento

A New York la protesta è uscita dal perimetro dell’industria della moda. Manifesti con la scritta “Boycott the Bezos Met Gala” denunciano il legame dell’evento con Amazon, criticata per condizioni di lavoro, relazioni con le politiche migratorie statunitensi e impatto sociale. Gli attivisti parlano di incoerenza tra i valori progressisti spesso rivendicati dal settore e la figura del principale finanziatore: “Non si può sostenere certe cause e allo stesso tempo partecipare a un evento finanziato da chi è associato a quelle criticità”, è il giudizio condiviso da molti osservatori.

L’ex direttrice di Vogue Anna Wintour continua a difendere pubblicamente Jeff Bezos e Lauren Sánchez, definendo in passato Sánchez “una risorsa importante per il museo e per la serata”. La sua posizione, però, non basta a colmare il divario con una parte di Hollywood e dell’attivismo che guarda al gala come a uno specchio delle tensioni tra etica, potere economico e cultura pop. Il Met Gala 2026 si configura così come un banco di prova per la tenuta reputazionale dell’evento: il bilancio finale non si misurerà solo in abiti iconici e fondi raccolti, ma nella capacità del mondo della moda di gestire il rapporto con grandi capitali controversi senza compromettere credibilità e leadership culturale.

FAQ

Perché il Met Gala 2026 è considerato così controverso?

Lo è per il ruolo centrale di Jeff Bezos e Lauren Sánchez come finanziatori, le proteste legate alle politiche di Amazon e le assenze strategiche di star influenti.

Qual è il significato del tema “Costume Art” al Met Gala 2026?

Il tema esplora il rapporto tra corpo e abito attraverso cinque millenni, analizzando corpi onnipresenti, marginalizzati e anatomici con opere d’arte e moda storica e contemporanea.

Quali celebrità hanno deciso di non partecipare al Met Gala 2026?

Hanno scelto di non presenziare soprattutto Zendaya e Meryl Streep; la partecipazione di Lady Gaga resta incerta, mentre Bella Hadid ha manifestato dissenso pubblico.

Che ruolo ha Anna Wintour nelle decisioni sul Met Gala 2026?

Anna Wintour, storica regista del gala, sostiene apertamente Jeff Bezos e Lauren Sánchez, difendendone contributo economico e ruolo per il Metropolitan Museum of Art.

Da quali fonti provengono le informazioni su Met Gala 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.