Home / SOCIAL MEDIA / Rai1 anticipa la fine della prima serata: ascolti in calo e malcontento crescente del pubblico

Rai1 accorcia la prima serata: cosa è successo e perché conta

La sera del 4 maggio 2026 Rai1 ha sperimentato un nuovo modello di prima serata, chiudendo alle 22:59 la fiction Roberta Valente – Notaio In Sorrento.

La penultima puntata, con protagonista Maria Vera Ratti, è durata circa 45 minuti intervallati da due break pubblicitari, ottenendo 3.423.000 spettatori e il 19,7% di share.

La scelta, applicata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, ha scatenato una forte reazione del pubblico sui social, diviso tra apprezzamento per l’orario più “umano” e critiche per la durata ridotta dell’episodio.

La decisione di Rai arriva mentre il mercato televisivo generalista cerca formule più compatibili con le abitudini di fruizione on demand e con la concorrenza delle piattaforme digitali, aprendo un fronte strategico sul futuro della fascia di prime time.

In sintesi:

La penultima puntata di Roberta Valente su Rai1 è durata circa 45 minuti, chiudendo alle 22:59.

La fiction ha ottenuto 3,4 milioni di spettatori e quasi il 20% di share.

Sui social molti fan hanno criticato durata ridotta, orario di inizio e troppa pubblicità.

Affari Tuoi di Stefano De Martino domina la fascia, condizionando l’intera architettura della serata Rai.

Ascolti, polemiche e strategia dietro la nuova prima serata Rai

La programmazione di Rai1 prevedeva inizialmente gli ultimi due episodi di Roberta Valente – Notaio In Sorrento, con chiusura oltre la mezzanotte.

Il palinsesto è stato invece rimodulato: un solo episodio, dalle 21:52 alle 22:59, con due interruzioni pubblicitarie.

Il risultato d’ascolto è solido: 3.423.000 spettatori e 19,7% di share, superiore a Racconto Di Una Notte su Canale5 (1.579.000 spettatori, 11,6% tra le 22:06 e le 00:13).

Ma il vero perno della serata resta Affari Tuoi di Stefano De Martino: il game dei pacchi ha raccolto 4.731.000 telespettatori e il 24,7% di share, battendo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (4.396.000, 22,7%).

Su Libero, il giornalista Pietro Guerrini ha evidenziato la “rivolta” social con un articolo dal titolo “Roberta Valente – Notaio in Sorrento, fan furiosi dopo la mini-puntata”, riportando una lunga serie di commenti negativi su orario di inizio quasi alle 22:00, episodio unico, due stacchi pubblicitari e sensazione diffusa di *“presa in giro”*.

Molti utenti minacciano di spostarsi stabilmente su RaiPlay, ritenuta più rispettosa dei tempi personali di visione.

Il futuro della prima serata tra lineare, streaming e fidelizzazione

Oltre alla polemica contingente, il caso Roberta Valente – Notaio In Sorrento evidenzia un nodo strutturale: fino a che punto il traino di Affari Tuoi può giustificare una fiction “compressa” in 45 minuti e spezzata su due serate?

Le critiche riassumono una domanda chiave: anticipare la fiction e ridurre il game show o viceversa? L’ipotesi di spingere il pubblico verso RaiPlay come luogo “naturale” per la fruizione integrale delle serie sembra sempre più concreta.

Intanto anche Canale5, con I Cesaroni, si prepara a imitare il modello dell’episodio singolo breve, segnale che l’intero sistema free-to-air sta sperimentando prime time più compatti per non scontrarsi con l’abitudine crescente allo streaming e alla binge vision.

FAQ

Quanto è durata la puntata di Roberta Valente su Rai1?

La puntata è durata circa 45 minuti effettivi, in onda dalle 21:52 alle 22:59, includendo due interruzioni pubblicitarie all’interno della fiction.

Che ascolti ha ottenuto Roberta Valente – Notaio In Sorrento?

La penultima puntata su Rai1 ha registrato 3.423.000 telespettatori, pari al 19,7% di share, confermandosi prodotto competitivo nella fascia di prima serata.

Perché i fan si sono lamentati sui social per la fiction Rai?

I fan criticano l’inizio quasi alle 22:00, la durata ridotta a un solo episodio, i due break pubblicitari e la sensazione di puntata “monca”.

Come sono andati Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna?

Affari Tuoi con Stefano De Martino ha ottenuto 4.731.000 spettatori (24,7% share), superando La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, ferma a 4.396.000 spettatori (22,7%).

Qual è la fonte delle informazioni sugli ascolti e sulle reazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica della Redazione su dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.