Re Carlo come perdere i chili in eccesso dopo il pranzo di Natale in modo efficace

Il rimedio naturale per smaltire gli eccessi

Durante le festività natalizie, caratterizzate da pasti abbondanti e brindisi frequenti, Carlo d’Inghilterra ha adottato una soluzione efficace per contrastare gli effetti collaterali degli eccessi a tavola. Presso la tenuta reale di Sandringham è ora disponibile un prodotto specificamente progettato per alleviare i disturbi tipici del post-pranzo natalizio. Il rimedio, venduto al prezzo accessibile di 3,99 sterline, consiste in un kit a forma di Christmas Cracker contenente un mix di erbe dalle proprietà benefiche.

Gli ingredienti selezionati rispecchiano un approccio naturale e mirato: il finocchio favorisce la digestione e attenua la nausea, mentre la camomilla svolge un’azione antinfiammatoria. I semi di cumino supportano la funzionalità epatica, e lo zenzero associato all’aneto contribuiscono a ridurre i sintomi tipici del malessere post-abbuffata. Il marchio Green Cuisine, responsabile del prodotto, definisce questo rimedio «un regalo ideale per chi tende ad eccedere con i brindisi». All’interno di ogni confezione, sono presenti due bustine di miscela erboristica, pensate per essere infuse in acqua calda il mattino successivo, favorendo così un ritorno rapido e naturale al benessere.

Carlo e il brindisi natalizio: un momento di leggerezza

Nonostante la sua consueta moderazione, Carlo d’Inghilterra si concede talvolta una pausa durante le festività per vivere momenti più spensierati. Recentemente, il Sovrano ha partecipato a un evento dedicato alla birra artigianale a Covent Garden, nel cuore del West End londinese, dimostrando interesse e partecipazione attiva. Osservando con attenzione i mastri birrai, Carlo ha sperimentato direttamente l’arte della spillatura, ottenendo un risultato apprezzato dagli esperti presenti.

Questa parentesi di normalità si inserisce in un quadro di ritrovata serenità, tanto più significativa in seguito al miglioramento delle sue condizioni di salute dopo un difficile periodo. Il brindisi con una rinomata birra Guinness non rappresenta un semplice gesto simbolico, ma un piccolo strappo alla regola, consentito in vista delle celebrazioni ufficiali di Natale alla tenuta di Sandringham. Qui, tuttavia, verrà rigorosamente rispettato il protocollo, confermando l’equilibrio che il Re mantiene fra formalità e momenti di relax.

Il galateo reale per il consumo di alcol durante le festività

Nel contesto delle festività natalizie, il consumo di bevande alcoliche tra i membri della famiglia reale britannica è regolato da un rigido galateo, che riflette la serietà e la compostezza attribuite all’immagine pubblica della monarchia. Pur non essendoci divieti assoluti, Carlo d’Inghilterra e gli altri membri devono attenersi a precise norme di comportamento quando si tratta di alcolici.

Tra le prescrizioni più significative, il calice di vino va sempre impugnato per lo stelo, a tutela dell’igiene e del decoro. Durante i viaggi ufficiali, è obbligatorio rispettare le consuetudini locali riguardanti il consumo di alcol, evitando eccessi e comportamenti poco consoni. Per ragioni di sicurezza e immagine, nessun componente della famiglia reale può accettare un drink da persone sconosciute, un principio che si basa su prudenza e buon senso. Infine, durante eventi istituzionali come i Garden Party – occasioni sociali informali ma ufficiali che si concludono solitamente entro le 18:00 – è categoricamente vietato consumare alcolici, garantendo così un comportamento sobrio e controllato.