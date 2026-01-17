Iran cripto in ascesa: 7,78 miliardi e ombra IRGC, l’allarme Chainalysis scuote i mercati

Dati chiave del mercato cripto iraniano

L’ecosistema cripto iraniano ha registrato oltre 7,78 miliardi di dollari di attività onchain nel 2025, con flussi che seguono da vicino instabilità interne e sviluppi geopolitici. Le transazioni aumentano in concomitanza con eventi critici di sicurezza e tensioni regionali, indicando una correlazione diretta tra crisi e uso delle reti blockchain. Le metriche evidenziano una crescita strutturale dell’adozione guidata da necessità economiche e restrizioni finanziarie.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Chainalysis rileva che le criptovalute svolgono due funzioni parallele: sostegno alle famiglie colpite da inflazione e svalutazione del rial, e canale di finanziamento per soggetti sanzionati esclusi dal sistema bancario globale. In periodi di instabilità, i volumi onchain accelerano, con picchi legati ad attacchi interni, evoluzioni militari nell’area e incidenti cyber su infrastrutture finanziarie. La tracciabilità onchain consente di mappare tali dinamiche con granularità.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Comportamento retail durante le proteste: incremento netto dei trasferimenti da exchange iraniani a wallet personali, soprattutto in bitcoin, con un marcato spostamento verso portafogli non attribuiti. Il pattern suggerisce una “corsa alla sicurezza” in autocustodia quando cala la fiducia nelle istituzioni o nei custodi centralizzati. Questo fenomeno, osservato anche in altri Paesi in crisi, riduce la liquidità locale sugli exchange e altera le condizioni di mercato a breve termine.

Crescente coinvolgimento dei Pasdaran nelle transazioni onchain

Chainalysis segnala un aumento costante della quota di valore ricevuto da indirizzi crypto legati ai Pasdaran (IRGC), fino a circa il 50% nel quarto trimestre 2025. La crescita riflette l’espansione dell’impronta economica del corpo militare in Iran, favorita da sanzioni e isolamento finanziario che spingono attori statali e para-statali verso canali alternativi. La progressione temporale indica un consolidamento strutturale, non un evento episodico.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Wallet associati all’IRGC compaiono come nodi rilevanti nelle reti di flusso, con ricezioni che si intensificano in prossimità di momenti di tensione interna e regionale. La concentrazione di valore su questi indirizzi implica una crescente capacità di intermediazione e smistamento di fondi in ambito onchain, con possibili interazioni con entità sanzionate in più giurisdizioni. L’analisi collega tali dinamiche alla ricerca di resilienza finanziaria fuori dal circuito bancario.

Indagini correlate citano casi in cui infrastrutture connesse avrebbero processato volumi significativi attribuiti all’IRGC, mentre discussioni ufficiali su pagamenti cripto in ambiti sensibili rafforzano l’ipotesi di utilizzo operativo. Il quadro emerso sfuma il confine tra uso di sopravvivenza e schemi di elusione, accentuando l’importanza della sorveglianza onchain e del tracciamento dei legami tra indirizzi, exchange e portafogli non custodial.

Implicazioni normative e rischi per i mercati internazionali

Esposizione ai flussi sanzionati aumenta i rischi legali e operativi per exchange e fornitori di servizi che gestiscono transazioni transfrontaliere. La crescente quota di valore collegata a soggetti designati impone controlli di compliance più profondi, con screening avanzato di indirizzi, analisi di rischio per cluster e blocchi proattivi su percorsi ad alto rischio. La frammentazione giurisdizionale complica l’enforcement e incentiva l’uso della self-custody.

Trasparenza onchain facilita l’attribuzione di pattern e controparti, ma il passaggio verso wallet non custodial e servizi non registrati riduce l’efficacia dei presìdi tradizionali. I picchi di autocustodia durante instabilità comprimono la liquidità locale sugli exchange, amplificando volatilità e slippage, con impatti su market making e gestione delle riserve. La resilienza operativa richiede procedure di de-risking dinamiche e liste di controllo aggiornate.

Priorità regolatorie includono interoperabilità tra FIU, scambio tempestivo di segnali su indirizzi a rischio, e requisiti di Travel Rule applicati a VASP transfrontalieri. Per gli operatori, è cruciale mappare l’esposizione indiretta tramite broker e OTC, rafforzare KYT e KYC basati su rischio, e implementare geofencing e limiti per flussi correlati a soggetti sanzionati. Il contesto dimostra come cripto e geopolitica convergano in aree di stress economico, imponendo standard di controllo più stringenti.

FAQ

  • Qual è il rischio principale per gli exchange internazionali?
    Esporsi a flussi collegati a entità sanzionate, con potenziali sanzioni, de-banking e responsabilità penali.
  • Perché la trasparenza onchain non basta?
    Perché l’uso di wallet non custodial e servizi non regolati elude i presìdi di compliance centralizzati.
  • Quali strumenti di compliance sono prioritari?
    KYT in tempo reale, liste di rischio aggiornate, Travel Rule, geofencing, analisi dei cluster e monitoraggio degli OTC.
  • Come incide l’autocustodia sulla liquidità?
    Amplifica le uscite dagli exchange, riduce profondità di mercato e aumenta la volatilità locale.
  • Qual è il ruolo delle FIU?
    Coordinare scambio di intelligence su indirizzi ad alto rischio e supportare indagini transfrontaliere.
  • Che cosa suggerisce il caso iraniano per i regolatori?
    Che cripto è integrata nelle aree di stress geopolitico e richiede standard di controllo più severi e interoperabili.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Chainalysis, tramite il suo report analitico menzionato nell’articolo di riferimento.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com