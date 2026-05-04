Home / NEWS / Ignazio La Russa esclude colpevoli per Garlasco e svela il ruolo decisivo dell’intuizione di Santanchè

Delitto di Garlasco, il giudizio di Ignazio La Russa sul nuovo filone

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sul caso del delitto di Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. In un’intervista, ha espresso scetticismo sulla possibilità che la nuova inchiesta su Andrea Sempio porti a una verità processuale definitiva e ha evocato l’ipotesi di revisione della condanna di Alberto Stasi a Milano. Le sue considerazioni arrivano mentre la Procura di Pavia approfondisce un nuovo scenario investigativo e mentre il caso continua a essere oggetto di forte esposizione mediatica, che secondo La Russa ha inciso in modo rilevante sulla percezione pubblica e perfino sugli esiti giudiziari. Il nodo, per il presidente del Senato, resta la tenuta delle prove oltre il “ragionevole dubbio” e il rischio che, alla fine, non venga individuato un colpevole processuale certo.

In sintesi:

La Russa dubita che il nuovo fascicolo su Andrea Sempio porti a una condanna definitiva.

porti a una condanna definitiva. La possibile revisione della sentenza di Alberto Stasi dipende dalla procuratrice generale Francesca Nanni .

dipende dalla procuratrice generale . La Procura di Pavia indaga su un movente legato a un rifiuto di approccio sessuale.

Per La Russa il “processo mediatico” ha condizionato in profondità il caso Garlasco.

Nuove indagini su Sempio e ipotesi di revisione per Stasi

La Procura di Pavia sta sviluppando un nuovo filone investigativo su Andrea Sempio, amico di vecchia data di Chiara Poggi. Gli inquirenti stanno valutando una ricostruzione secondo cui l’omicidio potrebbe essere scaturito da un rifiuto a un approccio sessuale da parte della giovane.

Ignazio La Russa, citando la ministra Daniela Santanchè come “esperta del caso”, ha però definito questa ipotesi difficilmente in grado di superare il “ragionevole dubbio” richiesto in sede penale. A suo giudizio, il rischio concreto è che la nuova pista non riesca a consolidarsi in termini probatori tali da individuare un nuovo responsabile in aula.

Un passaggio centrale del suo ragionamento riguarda la condanna definitiva di Alberto Stasi. La Russa ha sottolineato che l’eventuale riapertura del caso dipende dalla decisione della procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Se la revisione venisse ammessa, ha affermato, Stasi potrebbe arrivare alla scarcerazione, riaprendo una pagina giudiziaria che molti ritenevano chiusa dopo il quinto processo.

Il peso del processo mediatico e gli scenari futuri

Nelle sue valutazioni, Ignazio La Russa ha insistito sul ruolo decisivo del “processo mediatico” costruito intorno al delitto di Garlasco. Secondo il presidente del Senato, l’intensa esposizione televisiva e giornalistica ha prodotto una narrazione parallela a quella giudiziaria, capace di influenzare opinione pubblica e clima processuale.

La Russa ha osservato che *“il lavoro che hanno fatto coloro che l’hanno reso popolare non sarà del tutto inutile”*, perché il persistere di ricostruzioni alternative tende a neutralizzare, nell’immaginario collettivo, i fautori della condanna dell’uno o dell’altro. Senza questa spettacolarizzazione, ha aggiunto, sarebbe passato l’idea che il quinto processo a carico di Alberto Stasi fosse in modo definitivo “quello decisivo”.

Gli sviluppi delle nuove indagini su Andrea Sempio, le audizioni a Marco Poggi e alle sorelle Cappa, e l’eventuale mossa della procuratrice generale Francesca Nanni delineano un quadro ancora aperto, in cui il confine tra verità processuale, pressione mediatica e dubbio ragionevole resterà al centro del dibattito pubblico e giudiziario.

FAQ

Chi è Ignazio La Russa e perché interviene sul caso Garlasco?

È il presidente del Senato ed ex avvocato penalista. Interviene come figura istituzionale e conoscitore delle dinamiche processuali di casi mediatici complessi.

Che ruolo ha oggi Alberto Stasi nel procedimento sul delitto di Garlasco?

È stato condannato in via definitiva. Eventuali sviluppi dipendono solo da una possibile revisione della sentenza a Milano.

Cosa stanno valutando le nuove indagini su Andrea Sempio?

Stanno approfondendo una possibile dinamica collegata a un rifiuto di approccio sessuale, verificando coerenza di orari, contatti e riscontri oggettivi.

Perché il “processo mediatico” è considerato rilevante nel caso Garlasco?

Perché ha influenzato opinione pubblica e percezione delle prove, creando narrazioni contrapposte che pesano sulla fiducia nella verità processuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.