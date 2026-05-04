michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Ignazio La Russa esclude colpevoli per Garlasco e svela il ruolo decisivo dell’intuizione di Santanchè

Ignazio La Russa esclude colpevoli per Garlasco e svela il ruolo decisivo dell’intuizione di Santanchè

Delitto di Garlasco, il giudizio di Ignazio La Russa sul nuovo filone

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sul caso del delitto di Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. In un’intervista, ha espresso scetticismo sulla possibilità che la nuova inchiesta su Andrea Sempio porti a una verità processuale definitiva e ha evocato l’ipotesi di revisione della condanna di Alberto Stasi a Milano. Le sue considerazioni arrivano mentre la Procura di Pavia approfondisce un nuovo scenario investigativo e mentre il caso continua a essere oggetto di forte esposizione mediatica, che secondo La Russa ha inciso in modo rilevante sulla percezione pubblica e perfino sugli esiti giudiziari. Il nodo, per il presidente del Senato, resta la tenuta delle prove oltre il “ragionevole dubbio” e il rischio che, alla fine, non venga individuato un colpevole processuale certo.

In sintesi:

  • La Russa dubita che il nuovo fascicolo su Andrea Sempio porti a una condanna definitiva.
  • La possibile revisione della sentenza di Alberto Stasi dipende dalla procuratrice generale Francesca Nanni.
  • La Procura di Pavia indaga su un movente legato a un rifiuto di approccio sessuale.
  • Per La Russa il “processo mediatico” ha condizionato in profondità il caso Garlasco.

Nuove indagini su Sempio e ipotesi di revisione per Stasi

La Procura di Pavia sta sviluppando un nuovo filone investigativo su Andrea Sempio, amico di vecchia data di Chiara Poggi. Gli inquirenti stanno valutando una ricostruzione secondo cui l’omicidio potrebbe essere scaturito da un rifiuto a un approccio sessuale da parte della giovane.

Ignazio La Russa, citando la ministra Daniela Santanchè come “esperta del caso”, ha però definito questa ipotesi difficilmente in grado di superare il “ragionevole dubbio” richiesto in sede penale. A suo giudizio, il rischio concreto è che la nuova pista non riesca a consolidarsi in termini probatori tali da individuare un nuovo responsabile in aula.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Un passaggio centrale del suo ragionamento riguarda la condanna definitiva di Alberto Stasi. La Russa ha sottolineato che l’eventuale riapertura del caso dipende dalla decisione della procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Se la revisione venisse ammessa, ha affermato, Stasi potrebbe arrivare alla scarcerazione, riaprendo una pagina giudiziaria che molti ritenevano chiusa dopo il quinto processo.

Il peso del processo mediatico e gli scenari futuri

Nelle sue valutazioni, Ignazio La Russa ha insistito sul ruolo decisivo del “processo mediatico” costruito intorno al delitto di Garlasco. Secondo il presidente del Senato, l’intensa esposizione televisiva e giornalistica ha prodotto una narrazione parallela a quella giudiziaria, capace di influenzare opinione pubblica e clima processuale.

La Russa ha osservato che *“il lavoro che hanno fatto coloro che l’hanno reso popolare non sarà del tutto inutile”*, perché il persistere di ricostruzioni alternative tende a neutralizzare, nell’immaginario collettivo, i fautori della condanna dell’uno o dell’altro. Senza questa spettacolarizzazione, ha aggiunto, sarebbe passato l’idea che il quinto processo a carico di Alberto Stasi fosse in modo definitivo “quello decisivo”.

Gli sviluppi delle nuove indagini su Andrea Sempio, le audizioni a Marco Poggi e alle sorelle Cappa, e l’eventuale mossa della procuratrice generale Francesca Nanni delineano un quadro ancora aperto, in cui il confine tra verità processuale, pressione mediatica e dubbio ragionevole resterà al centro del dibattito pubblico e giudiziario.

FAQ

Chi è Ignazio La Russa e perché interviene sul caso Garlasco?

È il presidente del Senato ed ex avvocato penalista. Interviene come figura istituzionale e conoscitore delle dinamiche processuali di casi mediatici complessi.

Che ruolo ha oggi Alberto Stasi nel procedimento sul delitto di Garlasco?

È stato condannato in via definitiva. Eventuali sviluppi dipendono solo da una possibile revisione della sentenza a Milano.

Cosa stanno valutando le nuove indagini su Andrea Sempio?

Stanno approfondendo una possibile dinamica collegata a un rifiuto di approccio sessuale, verificando coerenza di orari, contatti e riscontri oggettivi.

Perché il “processo mediatico” è considerato rilevante nel caso Garlasco?

Perché ha influenzato opinione pubblica e percezione delle prove, creando narrazioni contrapposte che pesano sulla fiducia nella verità processuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache