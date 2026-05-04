Home / MOBILITA URBANA - EV / Porsche Macan GTS – TEST DRIVE: l’equilibrio perfetto tra prestazioni elettriche e dinamica di guida pura

Il debutto della nuova Porsche Macan GTS segna un momento decisivo per il brand di Stoccarda, consolidando la transizione verso l’elettrico attraverso un modello che punta tutto sull’emozione. Basata sulla sofisticata architettura Premium Platform Electric (PPE) a 800 volt, questa versione si posiziona strategicamente tra la 4S e la Turbo, offrendo un pacchetto tecnico che mira a soddisfare i puristi della guida.

Secondo L’AUTORE DEL TEST DRIVE MICHELE FICARA MANGANELLI che ha condotto un lungo ed accurato test drive su oltre 800 Km di percorrenza su autostrade, statatli e strade di montagna tra Lombardia e Canton Ticino in Svizzera: “La GTS è probabilmente il punto di equilibrio della gamma Macan elettrica”. Questa affermazione sottolinea come la vettura non cerchi solo il primato prestazionale assoluto, ma una sintonia dinamica che la distingue nettamente dalla concorrenza, inclusa la “cugina” tecnica Audi Q6 e-tron.

Con una potenza in overboost di 571 CV e una coppia mostruosa di 955 Nm, la Macan GTS garantisce scatti fulminei, coprendo lo 0-100 km/h in soli 3,8 secondi. Nonostante una massa importante di quasi 2,4 tonnellate, l’ingegneria di Zuffenhausen è riuscita a conferire al SUV una leggerezza percepita sorprendente, merito di un telaio raffinato e di una distribuzione dei pesi ottimale.

La ricarica ultra-rapida fino a 270 kW permette di passare dal 10% all’80% di energia in circa 21 minuti, rendendo i viaggi a lungo raggio una realtà concreta.

In questa recensione analizzeremo come il mix di hardware dedicato e software evoluto permetta alla Macan GTS di confermarsi, come definito dagli esperti, “una delle EV più complete e capaci della categoria”.

Architettura tecnica e innovazione del powertrain

La Macan GTS sfrutta il meglio della tecnologia Porsche per offrire un’esperienza elettrica senza compromessi, ereditando componenti chiave dalle versioni superiori. Il sistema a doppio motore garantisce una trazione integrale intelligente e una spinta costante che non accenna a diminuire anche alle alte velocità.

Potenza e gestione dell’energia elettrica

Il cuore pulsante è il motore posteriore della Turbo, limitato via software per erogare una potenza continua di 516 CV, che sale a 571 CV attivando il launch control. La gestione termica avanzata, inclusa nel pacchetto Sport Chrono, assicura che le celle mantengano la temperatura ideale anche durante le sessioni di guida più intense in pista.

Efficienza della ricarica a 800 volt

Grazie alla piattaforma PPE, la batteria da 95 kWh netti supporta potenze di ricarica elevatissime, riducendo drasticamente i tempi di sosta alle colonnine HPC. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge i 586 km, un valore competitivo che bilancia le performance dei cerchi da 21 pollici con l’aerodinamica curata del corpo vettura.

Dinamica di guida e precisione su strada

Guidare la Macan GTS sulle strade tortuose vicino al Passo del San Gottardo rivela un carattere autenticamente sportivo, dove lo sterzo e l’assetto lavorano in totale simbiosi. La vettura sembra sfidare le leggi della fisica, mascherando il proprio peso attraverso una precisione d’inserimento in curva che è il vero marchio di fabbrica della casa.

Calibrazione dell’assetto e sospensioni pneumatiche

L’altezza da terra ridotta di 10 mm e la taratura specifica degli ammortizzatori PASM conferiscono alla GTS una stabilità granitica senza sacrificare il comfort nei tratti urbani. Le barre antirollio attive lavorano incessantemente per mantenere il corpo vettura piatto, permettendo al pilota di percepire ogni minima variazione del fondo stradale con estrema chiarezza.

Agilità e sistema di sterzata integrale

L’integrazione dell’asse posteriore sterzante trasforma radicalmente il comportamento del SUV negli stretti tornanti del Col de Turini, riducendo virtualmente il passo della vettura. Il sistema ePTM distribuisce la coppia tra i due assi con una velocità cinque volte superiore a un sistema meccanico tradizionale, garantendo una trazione impeccabile anche su fondi umidi.

Interni di lusso e dotazioni tecnologiche

L’abitacolo della Macan GTS rappresenta il perfetto connubio tra ergonomia sportiva e digitalizzazione estrema, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali. L’ambiente è avvolgente e tecnologico, progettato per far sentire il guidatore al centro dell’azione senza rinunciare ai servizi di bordo più moderni.

Materiali pregiati e finiture Race-Tex

L’uso estensivo del tessuto Race-Tex e dei dettagli in fibra di carbonio sottolinea l’anima agonistica della versione GTS, creando un contrasto elegante con le cuciture a colori. I sedili sportivi adattivi con 18 regolazioni offrono un contenimento laterale eccellente, fondamentale quando si decidono di esplorare i limiti dinamici della piattaforma PPE in modalità Sport Plus.

Infotainment e connettività avanzata

Il sistema multimediale basato su Android Automotive OS offre un’integrazione nativa con Google e una fluidità di risposta ai vertici del mercato automobilistico attuale. Oltre allo schermo centrale, è disponibile un display dedicato per il passeggero e un avanzato head-up display con realtà aumentata che proietta le indicazioni di navigazione direttamente sulla strada.

FAQ

Qual è il prezzo di partenza della Porsche Macan GTS?

Il listino ufficiale per il mercato italiano parte da 109.530 euro, posizionandosi strategicamente tra la versione 4S e la top di gamma Turbo.

Quali sono le prestazioni in accelerazione della Macan GTS?

La vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi grazie ai 571 CV erogati in modalità overboost.

Quanto tempo occorre per ricaricare la batteria?

Utilizzando una stazione di ricarica rapida da 270 kW, è possibile ricaricare dal 10% all’80% in circa 21 minuti complessivi.

Quali sono i principali rivali di questo SUV elettrico?

Le concorrenti dirette includono la Polestar 3 Performance, la Hyundai Ioniq 5 N e la Maserati Grecale Folgore.

La Macan GTS dispone di un sound specifico?

Sì, nelle modalità Sport e Sport Plus viene attivato un sound sintetico profondo, simile a un V8, che varia in base all’accelerazione.

Qual è la fonte originale analizzata per questa recensione?

I dati e le dichiarazioni tecniche provengono dall’analisi dettagliata condotta dall’esperto di motori elettrici di Assodigitale.it Michele Ficara Manganelli.