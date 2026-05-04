Home / MOBILITA URBANA - EV / Polestar 4: Test Drive con Analisi tecnica e dinamica del SUV coupé svedese da 544 CV

La Polestar 4 si inserisce nel mercato globale delle auto elettriche come un manifesto di ingegneria d’avanguardia, posizionandosi tra la Polestar 2 e il SUV Polestar 3. Sviluppata sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), questa vettura ridefinisce il concetto di aerodinamica e spazio interno attraverso una scelta radicale: l’eliminazione del lunotto posteriore.

Il test drive, svoltosi tra le arterie urbane di Milano, Rimini e Lugano e i lunghi tratti autostradali tra Milano e Rimini ed il Canton Ticino, ha evidenziato una gestione energetica raffinata e un comportamento dinamico bilanciato, supportato da una batteria da 100 kWh. Con una potenza che raggiunge i 400 kW nella versione a doppio motore, la Polestar 4 non è solo un esercizio di stile scandinavo, ma una piattaforma tecnologica ad alte prestazioni che integra nativamente l’ecosistema Google.

In questa recensione approfondiremo i pilastri tecnici del veicolo: dall’efficienza termica del pacco batterie alla precisione millimetrica dello sterzo, analizzando come l’intelligenza artificiale e la visione digitale sostituiscano con successo gli elementi fisici tradizionali.

La Polestar 4 rappresenta un punto di svolta per il brand di Göteborg, puntando a una sostenibilità reale attraverso l’uso di materiali circolari senza compromettere il lusso e la performance che il segmento premium richiede oggi.

Design aerodinamico e architettura della visione digitale

La silhouette della Polestar 4 è modellata per minimizzare la resistenza all’avanzamento, con una lunghezza di 4.840 mm e un’altezza contenuta che ne accentua il profilo da coupé sportivo.

L’assenza del vetro posteriore non è solo estetica, ma strutturale, permettendo di arretrare la traversa del tetto per massimizzare il volume interno a disposizione dei passeggeri.

Ottimizzazione dei flussi e piattaforma SEA

L’architettura SEA garantisce un passo di 2.999 mm, offrendo una stabilità longitudinale eccellente e uno spazio per le gambe posteriore da ammiraglia. Il frontale è caratterizzato dai gruppi ottici Dual Blade che, insieme alle maniglie a scomparsa e ai cristalli laterali a filo, contribuiscono a un coefficiente di penetrazione aerodinamica estremamente basso.

Questa pulizia formale si traduce in una riduzione dei fruscii aerodinamici alle alte velocità, migliorando sensibilmente il comfort acustico durante i lunghi viaggi autostradali. I cerchi in lega da 21 pollici, parte del pacchetto Performance, ottimizzano ulteriormente la gestione dei flussi intorno ai passaruota, integrando un design funzionale alla dissipazione termica dei freni Brembo.

Sostituzione digitale del lunotto posteriore

La visibilità posteriore è affidata a una telecamera ad alta definizione montata sul tetto, che trasmette un flusso video in tempo reale allo specchietto retrovisore interno digitale. Questo sistema offre un campo visivo notevolmente più ampio rispetto ai sistemi analogici, eliminando i punti ciechi causati dai montanti o dai poggiatesta dei passeggeri.

In condizioni di scarsa luminosità o pioggia battente, il sensore HD elabora l’immagine per garantire una nitidezza costante, superando i limiti fisici della visione attraverso un vetro oscurato. Per chi preferisce una visione tradizionale dell’abitacolo, il display può essere commutato istantaneamente in uno specchio classico, permettendo al conducente di interagire visivamente con gli occupanti dei sedili posteriori.

Performance elettriche e gestione dinamica del telaio

Sotto la pelle della Polestar 4 pulsa un sistema propulsivo sincrono a magneti permanenti che eroga una coppia istantanea di 686 Nm nella variante Dual Motor.

La gestione della potenza è affidata a inverter al carburo di silicio che massimizzano l’efficienza di conversione energetica, garantendo accelerazioni brucianti e una progressione costante fino alla velocità massima autolimitata.

Dinamica di guida e trazione integrale

La versione a trazione integrale distribuisce la coppia in modo intelligente tra i due assi, privilegiando il posteriore per garantire un feeling di guida sportivo e una maggiore agilità in inserimento di curva. Durante i test tra Madrid e le strade tortuose limitrofe, il telaio ha mostrato una rigidità torsionale elevata, supportata da sospensioni attive capaci di adattarsi in millisecondi alle asperità del fondo stradale.

Nonostante la massa di circa 2,4 tonnellate, il baricentro basso dovuto al posizionamento del pacco batterie rende la Polestar 4 sorprendentemente reattiva nei cambi di direzione. La modalità di guida Performance irrigidisce la risposta dello sterzo e degli ammortizzatori, trasformando il SUV coupé in una passista veloce capace di coprire lo 0-100 km/h in soli 3,8 secondi.

Efficienza della batteria e ricarica rapida

Il pacco batterie da 100 kWh (nominali) adotta una chimica avanzata che permette una ricarica in corrente continua (DC) fino a 200 kW, garantendo ripartenze veloci nelle soste autostradali. Durante il trasferimento Milano–Berlino, il consumo medio si è stabilizzato sui 18 kWh/100 km, un valore di riferimento per la categoria che consente autonomie reali superiori ai 500 km.

Il sistema di pre-condizionamento termico della batteria, attivato automaticamente tramite la navigazione di Google Maps, assicura che la cella sia alla temperatura ottimale al momento dell’arrivo alla stazione di ricarica. In corrente alternata (AC), il caricatore di bordo da 22 kW permette una ricarica completa in meno di cinque ore, rendendo la gestione quotidiana estremamente flessibile per chi dispone di infrastrutture domestiche o aziendali.

Esperienza di bordo e sostenibilità dei materiali

L’interno della Polestar 4 è un inno al minimalismo svedese, dove la tecnologia è integrata per servire l’utente senza sovraccaricarlo di stimoli visivi inutili.

L’abitabilità è ai vertici della categoria, con un pavimento completamente piatto e sedili posteriori reclinabili elettricamente che creano un ambiente lounge raffinato e silenzioso.

Infotainment Android Automotive OS

Il cuore digitale è rappresentato da un display touch da 15,4 pollici con orientamento orizzontale, animato da Android Automotive OS con integrazione nativa dei servizi Google. Il sistema è estremamente fluido e supporta aggiornamenti Over-The-Air (OTA), garantendo che il veicolo migliori le proprie funzionalità nel tempo senza visite in officina.

L’impianto audio Harman Kardon, con altoparlanti integrati nei poggiatesta, offre una spazialità sonora immersiva, mentre il climatizzatore gestito via software permette una purificazione dell’aria avanzata.

L’integrazione di Google Assistant consente di gestire ogni parametro del veicolo tramite comandi vocali naturali, riducendo le distrazioni del conducente e aumentando la sicurezza attiva.

Materiali riciclati e approccio “Mono-material”

Polestar ha implementato un approccio innovativo nella scelta dei materiali, utilizzando tessuti in PET riciclato al 100% e vinili bio-based per ridurre l’impronta di carbonio della produzione. La pelle Nappa opzionale proviene da allevamenti certificati per il benessere animale, garantendo una tracciabilità completa della filiera.

L’utilizzo di un approccio “mono-materiale” semplifica il futuro riciclo dei componenti interni, separando facilmente i polimeri alla fine del ciclo di vita dell’auto. I tappetini sono realizzati in ECONYL, una fibra rigenerata proveniente da reti da pesca recuperate negli oceani, confermando l’impegno del brand verso una circularità economica effettiva e trasparente.

FAQ

Qual è l’autonomia reale della Polestar 4 in autostrada?

Nei test condotti tra Milano e Berlino, l’autonomia autostradale reale si attesta intorno ai 545 km con una guida regolare.

Come si comporta la telecamera posteriore di notte?

Il sensore ad alta definizione elabora le immagini digitalmente per offrire una nitidezza superiore a quella dell’occhio nudo attraverso un lunotto tradizionale.

Qual è il tempo di ricarica 10-80% alle colonnine Ultra-Fast?

Utilizzando una stazione da 200 kW, la Polestar 4 completa la ricarica dal 10% all’80% in circa 28 minuti.

La Polestar 4 dispone di trazione integrale?

Sì, la versione Long Range Dual Motor è dotata di due motori elettrici che garantiscono la trazione integrale permanente e intelligente.

Qual è la capacità del bagagliaio posteriore?

Il vano di carico offre una volumetria generosa, facilitata dall’ampio portellone elettrico, con un ulteriore spazio nel “frunk” anteriore per i cavi di ricarica.

Che sistema operativo utilizza l’infotainment?

La vettura integra Android Automotive OS, permettendo l’uso nativo di Google Maps, Google Assistant e l’accesso al Play Store.

Quali sono le prestazioni di accelerazione della versione top di gamma?

La Polestar 4 Dual Motor scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, rendendola la Polestar più veloce di sempre.

Qual è la fonte originale dei dati tecnici analizzati?

Tutti i dati tecnici, prestazionali e le impressioni di guida derivano dalla prova su strada realizzata da Michele Ficara Manganelli, Direttore Editoriale della testata Assodigitale.it.