Home / SPETTACOLI & CINEMA / Hollywood si ribella in massa all’alleanza multimiliardaria Paramount Warner

Perché Hollywood si ribella alla fusione Paramount Skydance–Warner Bros. Discovery

Oltre 1.000 professionisti del cinema e della tv statunitensi, tra cui Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher, Denis Villeneuve e Jane Fonda, hanno firmato una dura lettera aperta contro la proposta di fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery. L’appello, pubblicato dal New York Times, nasce a Hollywood ma riguarda l’intero ecosistema audiovisivo globale, in un momento in cui l’operazione da circa 111 miliardi di dollari è al vaglio di investitori e regolatori.

Secondo i firmatari, la concentrazione ridurrebbe concorrenza, occupazione, varietà di contenuti e numero di grandi major a soli quattro player, con effetti industriali e culturali di lungo periodo su mercato statunitense e internazionale.

In sintesi:

Oltre 1.000 autori e registi contro la fusione Paramount Skydance–Warner Bros. Discovery .

. Timori per minore concorrenza, meno film e serie, meno posti di lavoro.

Lettera denuncia scomparsa del film a medio budget e crisi della distribuzione indipendente.

Appello a regolatori e politica: concorrenza vista come presidio economico e democratico.

Le critiche dell’industria a una fusione vista come “affare del decennio”

Nella lettera, registi, sceneggiatori e produttori definiscono la fusione “un’ulteriore concentrazione di un panorama mediatico già iper‑concentrato”. L’operazione, sostengono, ridurrebbe drasticamente le opportunità per i creatori e la pluralità dell’offerta per il pubblico, negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Gli autori ricordano come le precedenti ondate di merger abbiano già prodotto un crollo del numero di film realizzati, un restringimento dei generi finanziati e l’erosione delle finestre per il cinema indipendente. “La scomparsa del film a medio budget” viene indicata come il sintomo più evidente di un modello che privilegia pochi blockbuster e franchise globali a scapito di sperimentazione e diversità narrativa.

La fusione, avvertono, ridurrebbe le major statunitensi a soli quattro studi dominanti, aumentando il potere negoziale dei conglomerati su salari, condizioni creative, partecipazione agli utili e controllo dei crediti in apertura e chiusura dei film.

L’impatto sui lavoratori e il ruolo della politica regolatoria

Il creatore di Watchmen Damon Lindelof, legato a HBO, ha esplicitato il nodo occupazionale. In un post su Instagram ha ricordato che Hollywood è una città “operaia”, fatta di migliaia di macchinisti, elettricisti, autisti, scenografi, tecnici del suono, troupe e catering.

“Le fusioni a Hollywood significano meno film e meno serie tv e questo significa meno posti di lavoro”, scrive, prevedendo impatti immediati sulle maestranze, molto oltre le figure creative più visibili. Per Lindelof la questione non è la stima personale verso singoli executive, come David Ellison, ma la tenuta dell’intera filiera produttiva.

La lettera, in continuità con le iniziative di Cinema United, sollecita un intervento dei regolatori antitrust e delle istituzioni politiche. I firmatari si dichiarano “profondamente preoccupati” per i segnali di sostegno all’operazione e ribadiscono che “la concorrenza è essenziale per un’economia sana e per una democrazia sana”, indicando il pluralismo industriale come presidio anche culturale.

FAQ

Chi si oppone alla fusione Paramount Skydance–Warner Bros. Discovery?

Si oppone oltre un migliaio di professionisti, tra cui Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, David Fincher e Denis Villeneuve, con una lettera pubblica.

Perché la fusione tra Paramount e Warner suscita così tante preoccupazioni?

Suscita preoccupazioni perché ridurrebbe la concorrenza, comprimerebbe la produzione di film e serie e concentrerebbe troppo potere su pochi conglomerati.

Come cambierebbe il numero dei grandi studios a Hollywood dopo l’operazione?

Cambierebbe in modo significativo, perché la fusione ridurrebbe il numero dei principali studios statunitensi a soltanto quattro grandi player.

Quali categorie di lavoratori sarebbero più colpite dalla fusione?

Sarebbero colpite soprattutto maestranze e tecnici: macchinisti, elettricisti, autisti, scenografi, fonici, reparti macchina e catering, con meno produzioni disponibili.

Qual è la fonte principale delle informazioni su questa vicenda industriale?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.